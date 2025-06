Trump využívá protesty v Los Angeles k přesměrování nesouhlasu s jeho neúspěšnou politikou na „vnitřního nepřítele“

9. 6. 2025

čas čtení 6 minut



Kritici v nasazení národní gardy vidí Trumpovo autoritářství, které neúnavně pošlapává demokratické normy



Donald Trump vyšel za bouřlivého potlesku, zatímco z reproduktorů zněla píseň „American Bad Ass“ od Kid Rocka. Sledoval bojovníky bojových umění, kteří se rvali za plotem z drátěného pletiva. Šampionka nechala amerického prezidenta vyzkoušet si svůj zlatý pás. Byla to noc plná machismu, spektakulárních výstupů a násilí.



Krátce předtím, než se v sobotu večer zúčastnil akce Ultimate Fighting Championship (UFC) v Newarku v New Jersey, podepsal Trump rozkaz k nasazení 2 000 vojáků národní gardy do Los Angeles, kde protesty vyvolané rozsáhlými raziemi proti imigrantům vedly ke střetům mezi úřady a demonstranty.



Bílý dům uvedl, že Trump vyslal příslušníky národní gardy, aby „řešili bezpráví, které se v Kalifornii mohlo rozrůst“. Guvernér Gavin Newsom, demokrat, řekl, že tento krok je „záměrně provokativní a pouze eskaluje napětí“. Odborníci uvedli, že je to poprvé za 60 let, co prezident aktivoval národní gardu – záložní vojenskou jednotku – bez žádosti guvernéra daného státu.



Kritici to také vnímali jako autoritářský projev, který neúnavně pošlapává normy a překračuje hranice. Od svého návratu do úřadu v lednu se Trump snaží potlačit nesouhlas v kulturních institucích, v právnických firmách, v mediálních společnostech a na univerzitách. Mnozí věřili, že je jen otázkou času, než Trump boj přenese do ulic.



Protesty proti raziím Imigrační a celní policie (ICE) mu poskytují protivníka, který může sloužit jako ohnisko hněvu, nenávisti a strachu, a zajistit tak, že nesouhlas bude odkloněn od vlády a nasměrován proti „vnitřnímu nepříteli“. Trump je mistr odvádění pozornosti a s pomocí senzačních pravicových mediálních klipů chce odvést pozornost od selhání své politiky a ošklivé války s Elonem Muskem.



Demokratický senátor Chris Murphy na Twitteru napsal: „Je důležité si uvědomit, že Trump se nesnaží uklidnit situaci ani udržet mír. Snaží se rozdmýchat vášně a rozdělit společnost. Jeho hnutí nevěří v demokracii ani protesty – a pokud dostane šanci ukončit vládu zákona, využije ji.“



Stejně jako mnoho jiných věcí ve svém druhém funkčním období, kdy se snaží spálit vše za sebou, Trump to oznámil předem. V říjnu loňského roku řekl Fox News: „Vždycky říkám, že máme dva nepřátele. Máme vnějšího nepřítele a pak máme nepřítele zevnitř, a ten vnitřní nepřítel je podle mého názoru nebezpečnější než Čína, Rusko a všechny tyhle země.“



Dodal: „Máme tu některé velmi špatné lidi. Máme tu některé nemocné lidi. Radikální levicoví šílenci by podle mě měli být velmi snadno zvládnuti, pokud to bude nutné, Národní gardou, nebo pokud to bude opravdu nutné, armádou.“



To připomíná rok 2020, kdy Trump nasadil jednotky národní gardy ve Washingtonu, aby potlačily protesty hnutí Black Lives Matter, které vypukly po zabití George Floyda policisty v Minneapolis. Vojáci stříleli slzný plyn, aby vyklidili pokojné demonstranty z Lafayette Square poblíž Bílého domu, aby Trump mohl fotografovat před kostelem.



Bývalý ministr obrany Mark Esper později prozradil, že se Trump zeptal policie ohledně demonstrantů: „Nemůžete na ně prostě střílet? Prostě je střelte do nohou nebo tak něco?“



Trump a jeho pravicoví spojenci se snaží přepsat historii roku 2020 jako období, kdy výtržníci způsobili krveprolití v amerických městech. Jejich výklad však opomíjí Trumpovo zjevné selhání, když nezapojil národní gardu v reakci na pokusy svých příznivců zvrátit jeho volební porážku obléháním Kapitolu 6. ledna 2021.



Cory Booker, demokratický senátor za New Jersey, v nedělním pořadu NBC Meet the Press řekl: „Nyní jsme v situaci, kdy máme prezidenta, který seděl a nic nedělal, zatímco lidé útočili na Kapitol, brutálně bili policisty, a když byli tito lidé – kteří brutálně bili policisty a způsobili smrt některých z nich, tedy vrazi policistů – odsouzeni porotou, on je všechny omilostnil.



„Takže to, že teď s kýmkoli mluví o odpovědném vymáhání práva na ochranu lidí, je přinejlepším pokrytecké.“



Kalifornie – stát ovládaný demokraty, který Trump a jeho spojenci pravidelně uvádějí jako příklad „levicovosti“ a bezpráví v oblasti imigrace – je nyní ideálním terčem pro Trumpa, který chce rozdmýchat vášně a nenávist svých příznivců. Vláda nasazuje národní gardu „ne proto, že by chyběly síly k prosazování práva, ale proto, že chtějí divadlo“, napsal Newsom na sociálních sítích. „Nenabízejte jim to.“



O tom, jak moc se situace od jeho prvního funkčního období změnila, svědčí fakt, že tentokrát není nikdo jako Mark Esper, kdo by se postavil na odpor. Místo toho současný ministr obrany Pete Hegseth pohrozil nasazením regulérních vojenských sil a napsal, že mariňáci v aktivní službě v Camp Pendleton jsou v pohotovosti a budou mobilizováni, „pokud násilí bude pokračovat“.



A Stephen Miller, zástupce šéfa štábu Bílého domu a architekt Trumpova drakonického postupu proti imigrantům, zveřejnil výroky jako „Získáme Ameriku zpět“ a „Povstání“ – ten druhý vyvolává obavy, že Trump se uchýlí k zákonu o povstání, jednomu z nejmocnějších mimořádných opatření, které má prezident k dispozici.



Tento válečný zákon z 18. století by Trumpovi umožnil nasadit armádu na území USA proti civilním protestům, což vyvolává paralely s autokratickými režimy po celém světě, které vyhlašují stanné právo. Prezident opět naznačil, co se chystá: v sobotu vyjedou do ulic Washingtonu tanky, aby oslavily 250. výročí americké armády.





Náhodou jsou to také Trumpovy narozeniny.





Zdroj v angličtině ZDE

