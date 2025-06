Izraelské síly převzaly kontrolu nad lodí s humanitární pomocí pro Gazu, na které se nachází Greta Thunbergová

9. 6. 2025

čas čtení 3 minuty



Jachta Madleen plující pod britskou vlajkou, provozovaná pro-palestinskou organizací Freedom Flotilla Coalition, měla za cíl doručit symbolické množství humanitární pomoci do Gazy



Aktivisté obviňují Izrael z násilného zadržení lodi



Izraelské síly převzaly kontrolu nad plavidlem, které se pokusilo prolomit námořní blokádu pásma Gazy. Loď s dvanáctičlennou posádkou, včetně aktivistky Grety Thunbergové, nyní směřuje do izraelského přístavu, uvedl v neděli Izrael.



Jachta Madleen plující pod britskou vlajkou, kterou provozuje pro-palestinská Koalice Freedom Flotilla (FFC), měla v pondělí doručit symbolickou pomoc do Gazy a upozornit mezinárodní veřejnost na humanitární krizi v této oblasti.



Loď však byla v pondělí brzy ráno zadržena, než se mohla dostat ke břehu, uvedla FFC na svém telegramovém účtu. Izraelské ministerstvo zahraničí později potvrdilo, že loď je pod izraelskou kontrolou. Izraelské síly převzaly kontrolu nad plavidlem, které se pokusilo prolomit námořní blokádu pásma Gazy. Loď s dvanáctičlennou posádkou, včetně aktivistky Grety Thunbergové, nyní směřuje do izraelského přístavu, uvedl v neděli Izrael.Jachta Madleen plující pod britskou vlajkou, kterou provozuje pro-palestinská Koalice Freedom Flotilla (FFC), měla v pondělí doručit symbolickou pomoc do Gazy a upozornit mezinárodní veřejnost na humanitární krizi v této oblasti.Loď však byla v pondělí brzy ráno zadržena, než se mohla dostat ke břehu, uvedla FFC na svém telegramovém účtu. Izraelské ministerstvo zahraničí později potvrdilo, že loď je pod izraelskou kontrolou.





„Selfie jachta celebrit se bezpečně blíží k izraelským břehům. Očekává se, že pasažéři se vrátí do svých domovských zemí,“ napsalo ministerstvo na Twitteru.



Všichni pasažéři jsou v bezpečí a nezraněni, dodalo ministerstvo později. „Byly jim poskytnuty sendviče a voda. Show skončila.“



FFC obvinila Izrael z „násilného zadržení“ lodi Madleen a z jednání s „naprostou beztrestností“. V prohlášení uvedla, že loď byla „nezákonně zadržena, její neozbrojená civilní posádka unesena a její náklad zachraňující životy – včetně kojenecké výživy, potravin a zdravotnického materiálu – zabaven“.



„Izrael nemá žádnou právní pravomoc zadržovat mezinárodní dobrovolníky na palubě Madleen,“ uvedla Huwaida Arrafová, organizátorka Freedom Flotilla. „Tito dobrovolníci nepodléhají izraelské jurisdikci a nemohou být trestně stíháni za dodávku pomoci nebo za zpochybnění nelegální blokády – jejich zadržení je svévolné, protiprávní a musí být okamžitě ukončeno.“



Mezi členy posádky jsou švédská aktivistka za klima Thunbergová a Rima Hassanová, francouzská poslankyně Evropského parlamentu.



„Posádka Freedom Flotilla byla izraelskou armádou zadržena v mezinárodních vodách kolem druhé hodiny ráno,“ napsala Hassan na Twitteru. Fotografie zachycuje posádku sedící na lodi, všichni mají na sobě záchranné vesty a ruce zvednuté nad hlavou.



Jachta veze malou zásilku humanitární pomoci, včetně rýže a kojenecké výživy. Ministerstvo zahraničí uvedlo, že pomoc bude dopravena do Gazy. „Malé množství pomoci, které bylo na jachtě a nebylo spotřebováno ‚celebritami‘, bude dopraveno do Gazy prostřednictvím skutečných humanitárních kanálů,“ napsalo ministerstvo.



Izraelský ministr obrany Israel Katz v neděli nařídil armádě, aby zabránila Madleen v dosažení Gazy, a označil misi za propagandistickou akci na podporu Hamásu.



Izrael uvalil námořní blokádu na pobřežní území poté, co Hamás v roce 2007 převzal kontrolu nad Gazou.



Blokáda zůstala v platnosti i během několika konfliktů, včetně současné války, která začala po útoku Hamásu na jižní Izrael 7. října 2023, při kterém podle izraelských údajů zahynulo více než 1 200 lidí.



Ministerstvo zdravotnictví v Gaze uvádí, že od začátku izraelské vojenské kampaně bylo zabito více než 54 000 Palestinců. Organizace spojených národů varovala, že většina z více než 2 milionů obyvatel Gazy čelí hladomoru.



Izraelská vláda tvrdí, že blokáda je nezbytná, aby se zabránilo dodávkám zbraní Hamásu.



Francesca Albanese, zvláštní zpravodajka OSN pro lidská práva na palestinských územích, podpořila operaci FFC a v neděli vyzvala další lodě, aby se pokusily prolomit blokádu Gazy.





„Madleenina cesta sice skončila, ale mise ještě není u konce. Každý středomořský přístav musí vyslat lodě s pomocí a solidaritou pro Gazu,“ napsala na Twitteru.





Zdroj v angličtině ZDE

0