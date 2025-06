Mnohočetný komunikační debakl vlády

10. 6. 2025 / Boris Cvek

Jana Klímová v pondělí v pořadu Vinohradská 12 rozcupovala tabulku koalice Spolu, která měla upozornit na to, jak oproti Babišově vládě je tato vláda úspěšná. U čísel chybí především kontext. Jeden příklad za všechny. Spolu se chlubí, že vláda snížila závislost na ruském plynu na nulu. No jo, ještě v listopadu to bylo téměř 100 procent. Na nulu to pokleslo díky tomu, že Ukrajina ruský plyn přestala pouštět přes své území.

Dnes v úterý čtu na Novinkách zase o tom, jak koalice Spolu vyčítá Babišovu Agrofertu, že platí nízké daně. Celé je to podle článku prý neférové, protože daně platí jednotlivé firmy holdingu, a ty není možné srovnávat s giganty jako ČEZ. Nechápu, proč koalice Spolu dělá takové hlouposti. Neměla by spíše lidi jako Babiš pořádně zdanit? Daň z majetku je u nás směšně nízká a jediné, na co se vláda zmohla, je zvýšení daně z nemovitostí, které dopadlo nejvíce na chudé lidi, jak ukázal PAQ Research.





A konečně Kateřina Šafaříková na Seznamu připomíná, že pokud jde o Blažkovu kauzu, stále nevíme nic, co by dalo vysvětlení, co se stalo. Kauza otřásá Českem a my jsme ponecháni napospas chaosu.





Víme ovšem zcela jistě jedno: stát přijal oficiálně peníze od drogového dealera s vědomím, že jde o drogového dealera a že není jasný původ těch jeho peněz. Drogový dealer je nyní v Asii, zřejmě s velkým majetkem z kriminální činnosti, k němuž mu dopomohl právě stát. Premiér přitom neměl na to, aby veřejnosti jasně sdělil, že dary od drogových dealerů stát nesmí v žádném případě brát a že je zcela katastrofální, že tomu jeho vláda nedokázala zabránit.





A premiér se pořád tváří tak, že tím, že veřejnost neví, že není veřejně jasné, jak se to mohlo stát, není ohrožena bezpečnost státu tváří v tvář ruským dezinformačním útokům. Ba dokonce se zdá, že způsobem, jak čelit Rusku, pro něj není důvěra občanů ve stát a průhlednost a zodpovědnost politiků před občany, ale kabinetní intriky, které občanům nic nevysvětlí.





K tomu ještě přidám pozoruhodné tvrzení ministra vnitra Rakušana, že ANO a ODS se snaží odvádět pozornost od skutečných viníků. Kdo jsou tedy ti skuteční viníci? Může nám aspoň pan ministr vnitra, když ne premiér, konečně říci, jak mohlo dojít k tomu, že stát přijal dar miliardy korun od drogového dealera z účtu spojeného s kriminální činností a proč? Nebo k tomu opravdu nemá co říci kromě toho, že ví, kdo jdou skuteční viníci, aniž by nám to řekl?

