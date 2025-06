Velká Británie uvalila sankce za válečné zločiny na dva ministry Netanjahuovy vlády. Kdy to udělá Česko?

10. 6. 2025

Britský ministr zahraničí: Itamar Ben-Gvir a Bezalel Smotrich podněcují extremistické násilí a závažné porušování lidských práv Palestinců. Tyto činy jsou nepřijatelné. Proto jsme nyní přijali opatření, aby byli ti, kdo jsou za ně odpovědní, pohnáni k odpovědnosti.

Itamar Ben-Gvir and Bezalel Smotrich have incited extremist violence and serious abuses of Palestinian human rights.



These actions are not acceptable.



This is why we have taken action now – to hold those responsible to account. https://t.co/RqC66ZlVdb