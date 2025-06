Pentagon dočasně nasadí do Los Angeles stovky aktivních mariňáků

Americký úředník uvedl, že armáda vysílá do města 700 mariňáků, ale že se nepředpokládá vyhlášení zákona o povstání



Pentagon dočasně nasadí asi 700 mariňáků do Los Angeles



Navzdory komentářům Donalda Trumpa („uvidíme“) se americká armáda chystá dočasně nasadit asi 700 mariňáků do Los Angeles, zatímco do města dorazí další jednotky Národní gardy, sdělil agentuře Reuters americký úředník.



Úředník, který hovořil pod podmínkou anonymity, uvedl, že bude vyslán prapor, ale prozatím se nepředpokládá uplatnění zákona o povstání.



Úředník dodal, že situace je nestabilní a může se změnit.





V pondělí ráno byly na šestikilometrovém úseku mezi centrem Los Angeles a centrem města známky víkendových demonstrací jen sporadické, s výjimkou sprejovaných vzkazů „Řekněte ne nezákonným rozkazům“ na budově v Koreatown, čtvrti obývané převážně Asiaty a Latinos.



Podél Wilshire Boulevard, který se táhne 24 km od Santa Monicy do centra města, vypadalo vše jako obvykle, před vlakovými stanicemi stáli prodejci a kancelářští pracovníci si vychutnávali oběd a kouřili.



V centru města byl klid, Grand Central Market byl plný turistů. Obvyklé známky protestů, jako zabedněné obchody a oplocené parky, téměř chyběly. Blíže k radnici však byly některé budovy čerstvě posprejovány slogany „Fuck Ice“ a „Fuck Trump“ a vzduch naplňoval tichý hukot skandování a bubnů z demonstrace organizované místní odborovou organizací Service Employees International Union (SEIU).



Naproti radnici, jejíž schody střežili čtyři policisté v přilbách, se shromáždily stovky lidí, aby protestovaly proti násilnému zatčení předsedy kalifornské pobočky SEIU Davida Huerta v pátek.



Huerta, který během razie ICE v Los Angeles působil jako pozorovatel z řad veřejnosti, byl zatčen federálními agenty a v pondělí obviněn ze „spiknutí s cílem bránit úřední osobě ve výkonu služby“.



Trump „záměrně snaží rozdmýchat“ protesty v Los Angeles, říká Jeffries



Předseda demokratů ve Sněmovně reprezentantů Hakeem Jeffries na tiskové konferenci ve Washingtonu DC řekl, že kalifornský guvernér Gavin Newsom a starostka Los Angeles Karen Bass si zaslouží uznání za „zvládnutí křehké situace, kterou Donald Trump a extrémní republikáni z hnutí Maga záměrně snaží rozdmýchat“.



Na otázku reportéra, zda budou záběry občanských nepokojů politickým problémem pro demokraty kandidující v polovině volebního období v roce 2026, „pokud budou požádáni, aby některé z těchto věcí obhajovali“, Jeffries odpověděl: „Nikdo ve skutečnosti neobhajuje žádné protiprávní jednání; já obhajuji právo amerického lidu na pokojné shromažďování“.



„Nenecháme se od Donalda Trumpa ani od nikoho z Republikánské strany poučovat o otázkách práva a pořádku,“ dodal newyorský demokrat. „Víte, co udělal... hned první den? Omilostnil stovky násilných zločinců, kteří brutálně napadli policisty a 6. ledna zaútočili na Kapitol.“



ABC News uvádí počet 700 mariňáků z Twentynine Palms, kteří dostali rozkaz „pomáhat“ v Los Angeles, s odvoláním na amerického úředníka. Podle ABC: „Podle úředníka by mariňáci měli dorazit v příštích 24 hodinách. Budou mít podpůrnou roli a budou pomáhat pouze orgánům činným v trestním řízení.“



CNN také o tom informuje, ale uvádí počet 500 mariňáků z Twentynine Palms v Kalifornii, kteří byli mobilizováni, aby reagovali na protesty v LA.



Stejně jako jednotky Národní gardy mají mariňáci zakázáno provádět policejní činnosti, jako jsou zatýkání, pokud není vyhlášen stav vzpoury.



Trump říká, že „uvidíme, co se stane“ ohledně nasazení mariňáků v Kalifornii



Na otázku, zda nasadí mariňáky v Kalifornii, Trump odpověděl: „Uvidíme, co se stane.“



Myslím, že máme situaci velmi dobře pod kontrolou. Myslím, že to byla velmi špatná situace, směřovala špatným směrem – nyní směřuje správným směrem.



Waymo pozastavuje provoz v centru Los Angeles poté, co byly zapáleny samořídící vozy



Služba samořídících taxi Waymo v pondělí pozastavila provoz v centru Los Angeles poté, co demonstranti během víkendových protestů proti imigraci zapálili několik vozidel společnosti. Služba sdílení jízd prostřednictvím autonomních vozidel je stále k dispozici v jiných čtvrtích, ale podle mluvčího společnost Waymo v koordinaci s losangeleskou policií stáhla svá vozidla z centra města.



Waymo, které je vlastněno mateřskou společností Google Alphabet, uvedlo své bezpilotní vozy do provozu v Los Angeles loni a snaží se rozšířit své služby. Působí také v několika dalších městech, zejména v San Franciscu. Snímky z víkendových demonstrací ukazují několik vozů společnosti v plamenech a pokrytých graffiti.



Trump říká, že události v LA nebyly povstáním, „ale mohly k němu vést“



V diskusi Trump neoznačil protesty v Los Angeles za povstání, ale řekl, že „k němu mohly vést“. (To je v rozporu s tím, jak protestující označil na sociálních médiích před necelou hodinou za „povstalce“, což udělal i včera).



Kalifornský guvernér Gavin Newsom označil rozhodnutí Donalda Trumpa nasadit Národní gardu do Los Angeles navzdory jeho námitkám za „nezpochybnitelný krok směrem k autoritářství“ a vyzval guvernéry „červené i modré“, aby se k němu připojili a odsoudili prezidentovo jednání.



„Každý guvernér, červený nebo modrý, [tj. republikán či demokrat] by měl odmítnout tento pobuřující zásah. To je více než neschopnost – on záměrně vyvolává chaos, terorizuje komunity a ohrožuje principy naší velké demokracie,“ uvedl Newsom v prohlášení, v němž oznámil žalobu státu proti vládě kvůli mobilizaci 2 000 vojáků kalifornské Národní gardy.



Je to nezpochybnitelný krok směrem k autoritářství. Nenecháme to tak.



Podle guvernérova úřadu je žaloba podána na Trumpa, ministra obrany Petea Hegsetha a ministerstvo obrany. Tvrdí, že Trumpův rozkaz federalizovat státní národní gardu porušuje ústavu a překračuje pravomoci prezidenta, „nejen proto, že k převzetí došlo bez souhlasu nebo přispění guvernéra, jak to vyžaduje federální zákon, ale také proto, že bylo neopodstatněné“.



Trump říká, že by do Kalifornie povolal více národní gardy, „kdyby to bylo potřeba“.



Na otázku, proč se neporadil s kalifornským guvernérem Gavinem Newsomem o nasazení národní gardy do ulic Los Angeles, Trump zopakoval své obvyklé urážky o Newsomově „neschopnosti“.



Na kulatém stole v Bílém domě zaměřeném na investice do podnikání Trump pokračoval:



Kdybych se do toho nepletl, kdybychom neposlali Národní gardu – a poslali bychom ji i víc, kdyby to bylo potřeba, protože musíme zajistit pořádek a dodržování zákonů –, došlo by ke katastrofě... Byli přetížení, viděli jste, co se dělo.



Poté dodal:



Lidé v Los Angeles a v Kalifornii mají štěstí, že jsme udělali, co jsme udělali. Zasáhli jsme právě včas. Situace je stále trochu napjatá, ale ne moc.



Po sérii pátečních razií proti imigrantům v Los Angeles, které vyvolaly převážně pokojné protesty několika stovek lidí, se situace v sobotu vyostřila, když Donald Trump podnikl bezprecedentní krok a povolal Národní gardu – vojenské záložní jednotky – s tvrzením, že demonstrace představují „vzpouru“ proti autoritě vlády USA. Guvernér Kalifornie Gavin Newsom označil toto rozhodnutí za „záměrně provokativní“. Zde je vizuální přehled toho, co se ve skutečnosti odehrálo v ulicích.



Nasazení jednotek Národní gardy do Los Angeles za účelem zásahu proti civilním protestům navzdory odporu kalifornského guvernéra je podle varování veteránů ozbrojených sil významným eskalací, která hrozí politizací americké armády.



Bývalí vysocí vojáci konstatovali, že rozhodnutí postavit až 2 000 vojáků pod federální kontrolu a vyslat je do ulic Los Angeles je porušením závazku armády nezasahovat do domácí politiky, s výjimkou nejvýjimečnějších okolností. Naposledy federální prezident USA nasadil národní gardu proti vůli guvernéra státu v roce 1965, kdy Lyndon Johnson vyslal vojáky na ochranu účastníků pochodu za občanská práva v Alabamě.



„Jedná se o politizaci ozbrojených sil,“ řekl generálmajor Paul Eaton. „Vrhá to na armádu špatné světlo – je to jako ten muž na koni, který tam opravdu nechce být, před americkými občany.“



Eaton, který velel výcviku iráckých vojáků během invaze do Iráku, předpověděl, že nasazení v Los Angeles povede k případnému uplatnění zákona o povstání. Zákon z roku 1807 opravňuje prezidenta k nasazení celé americké armády proti povstání nebo ozbrojené rebelii.



„Směřujeme k uplatnění zákona o povstání, který poskytne právní základ pro nevhodné činnosti,“ řekl.





Nancy Pelosi označila Trumpův návrh, že by podpořil zatčení Gavina Newsoma, za „známku autoritářství na cestě k tyranii“.



Bývalá předsedkyně Sněmovny reprezentantů ve svém prohlášení uvedla:



Probíhající zatýkání rodin a dětí, které dodržují zákon, v Kalifornii je důkazem širšího vzorce renegátského chování ICE po celé zemi. Následné pokojné demonstrace proti těmto akcím jsou projevem pochopitelného strachu v našich komunitách.



Nyní jsme byli svědky toho, jak prezident Spojených států prohlásil, že by zatkl úřadujícího amerického guvernéra jen proto, že nesouhlasí s kroky této vlády. To je znakem autoritářství na cestě k tyranii – a všichni Američané by měli být šokováni a zděšeni prezidentovým flagrantním pohrdáním naším ústavním systémem.



Eskalace a provokace Trumpovy administrativy vyvolávají napětí a podněcují násilí. Všichni Američané musí mít možnost uplatnit své ústavní právo na zákonný a pokojný protest. Musíme jasně poukázat na nezákonné taktiky Trumpovy administrativy, aby zvítězila svoboda projevu.



Podpora Donalda Trumpa pro zatčení guvernéra státu Gavina Newsoma je „další výhrůžkou“ ze strany prezidenta, uvedl generální prokurátor státu Rob Bonta a tuto hrozbu odmítl.



V pondělí ráno Newsom označil Trumpovu podporu zatčení úřadujícího guvernéra za „nezaměnitelný krok směrem k autoritářství“.



Bonta uvedl, že guvernér se nemá „čeho bát“, pokud se Trumpova administrativa pokusí Newsomovi nasadit pouta. Dříve Tom Homan, pohraniční car administrativy, pohrozil zatčením každého, kdo bude bránit imigračním orgánům ve výkonu jejich povinností ve státě, včetně Newsoma a starostky Los Angeles Karen Bassové.



„Vše, co guvernér Newsom udělal a dělá, je zcela v souladu se zákonem a v nejlepším zájmu Kalifornie, podporuje Kalifornii a kalifornské občany, naši budoucnost, naše finanční zdroje, a to v souladu se zákonem,“ řekl Bonta.



A je to prezident, kdo by se měl podívat do zrcadla a uvědomit si, že protiprávním aktérem je on sám.



Bonta uvedl, že Trumpova administrativa porušila „suverenitu“ státu tím, že navzdory námitkám guvernéra mobilizovala státní národní gardu. Řekl, že místní bezpečnostní složky – které zahrnují největší šerifské oddělení v zemi a třetí největší policejní sílu v USA – byly „více než schopné“ situaci zvládnout a že Trumpova mobilizace ji eskalovala.



Předseda Kongresového progresivního klubu Greg Casar obvinil Trumpa z „politizace a zbrojení“ Národní gardy a prezidentovu hrozbu vyslat mariňáky do ulic Los Angeles označil za „nelegální a autoritářské eskalování“.



Casar, demokratický zástupce Texasu, obvinil Trumpa z „politického divadla“ a v prohlášení vyzval prezidenta, aby vrátil velení Národní gardy kalifornskému guvernérovi Gavinu Newsomovi.



V prohlášení se píše:



Trumpova politizace a zbraňování Národní gardy nás všechny činí méně bezpečnými a méně svobodnými. Jeho hrozba nasadit mariňáky do ulic amerického města je nelegální a autoritářským eskalováním.



Trumpovy hrozby nemají nic společného s bezpečností lidí – jde o politické divadlo. Z imigrantů dělá obětní beránky, aby odvedl pozornost od skutečného programu Republikánské strany: odebrat zdravotní péči milionům lidí, aby se zaplatily daňové škrty pro nejbohatší.



Nenecháme se zastrašit. Progresivní síly se této administrativě staví na odpor, mimo jiné prováděním zákonné kontroly v detenčních centrech ICE v Los Angeles a po celé zemi. Stojíme za obyvateli Los Angeles a za imigrantskými rodinami všude. Prezident musí vrátit velení Národní gardy guvernérovi Newsomovi.



Od té doby, co Trump mobilizoval Národní gardu v Kalifornii, přibylo podle organizátora asi 100 nových protestů k masové mobilizaci plánované na sobotu.



Organizátoři masových protestů na 14. června, nazvaných „No Kings“ (Žádní králové), tvrdí, že se po celé zemi přihlásilo více než 1 800 míst. Mapa protestů ukazuje téměř úplné pokrytí USA, od velkých měst po malé obce.



Trumpovo eskalování přichází několik dní před plánovanou masovou demonstrací v sobotu, která se má konat souběžně s jeho vojenskou přehlídkou ve Washingtonu DC. Organizátoři navýšili kapacitu školení „znát svá práva“, školení pořadatelů, aktualizací pro hosty a úředních hodin, protože počet přihlášených prudce stoupá.



„Mobilizace No Kings na 14. června byla již plánována jako pokojný protest proti autoritářským zásahům a hrubému zneužívání moci, které tato administrativa projevila,“ uvedla včera v prohlášení koalice stojící za protesty No Kings.



„Nyní tato vojenská eskalace jen potvrzuje to, co jsme již věděli: tato vláda chce vládnout silou, ne sloužit lidem. Od velkých měst po malá městečka se společně vzepřeme a řekneme: odmítáme politické násilí. Odmítáme strach jako způsob vlády. Odmítáme mýtus, že svobodu si zaslouží jen někteří.“





Stát Kalifornie podá žalobu, v níž obviní Trumpovu administrativu z „nezákonné“ federalizace státní národní gardy a nasazení jejích jednotek k potlačení protestů proti imigraci navzdory námitkám guvernéra Gavina Newsoma.



V pondělí při představení žaloby kalifornský generální prokurátor Rob Bonta obvinil Trumpovu administrativu z eskalace toho, co v pátek začalo jako roztroušené protesty, které přerostly v nepokoje.



„To nebylo nevyhnutelné,“ řekl Bonta o demonstracích, které se o víkendu rozrostly po raziích ICE v Los Angeles, a dodal:



Nebylo žádné riziko vzpoury, žádná hrozba zahraniční invaze. Ne, neschopnost federální vlády prosadit federální zákony.



Newsom označil za „nelegální a nemorální“, že prezident převzal kontrolu nad národní gardou státu, a argumentoval, že situaci zvládaly místní bezpečnostní složky.







Zdroj v angličtině ZDE





