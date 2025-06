V Rusku se propadla výroba cukru, slunečnicového oleje a mouky

11. 6. 2025

Drahé půjčky, zvyšování daní, klesající úroda a nedostatek dovážených semen vedly k prudkému poklesu produkce tří základních potravinářských produktů v Rusku.

V lednu až dubnu 2025 klesla produkce cukru v Ruské federaci meziročně o 32,3 %, slunečnicového oleje o 15,5 % a mouky o 7,8 %, uvedl Rosstat ve zprávě "O socioekonomické situaci" země.

Jen v dubnu vyrobily ruské továrny podle Rosstatu o 35 tisíc tun cukru méně než o rok dříve (-36,1 %), o 108 tisíc tun méně másla (-15,6 %) a o 72 tisíc tun méně pšeničné a pšenično-žitné mouky (-9,1 %).

Celková produkce potravin začala poprvé od roku 2021 klesat: na konci prvního čtvrtletí činil pokles 0,3 % a do konce dubna zrychlil na 0,7 %.

Výroba cukru klesá po poklesu sklizně cukrové řepy, která byla zasažena přechodem na domácí osivo. Jejich výnos byl o 20-30 % nižší než u dovážených produktů, uvádí Institut pro studium zemědělského trhu (IKAR). V loňském roce zemědělci sklidili 44 milionů tun cukrové řepy, což je téměř o 10 % méně než o rok dříve.

Produkce slunečnicového oleje klesá, protože způsobuje ztráty, vysvětlil v březnu Michail Malcev, výkonný ředitel Unie oleje a tuků: je výhodnější prodávat slunečnici na vývoz v nezpracované formě, protože maloobchodní ceny oleje nepokrývají náklady producentů a maloobchodníci neriskují jejich zvýšení kvůli tlaku úřadů. Nejméně dvě továrny na slunečnicový olej v Rusku již od začátku roku zastavily výrobu kvůli finančním problémům.

Ztrátovou se stala i výroba mouky: průmysl byl zasažen zvýšením klíčové sazby centrální banky a snížením státní podpory, uvedl Dmitrij Rylko, generální ředitel IKARu. V únoru varoval Svaz moučných a obilných podniků ministerstvo zemědělství před hrozbou hromadných bankrotů v důsledku zvýšení úrokových sazeb úvěrů na 25 % ročně a více. O dva měsíce později, v dubnu, byla skupina společností Grain Holding, jeden z největších producentů mouky a chleba v zemi, na pokraji bankrotu.

Od začátku války zažilo Rusko potravinovou krizi třikrát: v roce 2023 prudce vzrostly ceny vajec, v roce 2024 vzrostly ceny másla na rekordní maximum za 17 let. V roce 2025 se situace opakovala s bramborami: kvůli špatné úrodě dosáhl do května nárůst cen u nich meziročně 173 % a překonal rekordy za 23 let dostupných statistik z Rosstatu. Maloobchodní řetězce začaly nakupovat v Číně a Mongolsku a úřady Kaliningradské oblasti zavedly zákaz vývozu brambor mimo region.

Vládní opatření k regulaci trhu s potravinami se ukázala jako "opožděná", připustil na konci května vicepremiér Dmitrij Patrušev. Připomněl, že vláda na konci loňského roku zahájila celou řadu opatření: zejména byla vynulována dovozní cla na brambory, cibuli, mrkev a další zeleninu z boršče, aby se regály obchodů naplnily dovozem.

"To vše mělo být provedeno mnohem dříve a obecně komplexním způsobem," řekl Patrušev.

