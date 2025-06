Více než polovina Ukrajinců je proti územním ústupkům kvůli míru

11. 6. 2025

čas čtení 3 minuty

Více než polovina obyvatel Ukrajiny je kategoricky proti jakýmkoli územním ústupkům Rusku kvůli dosažení míru, vyplývá z výsledků průzkumu Kyjevského mezinárodního sociologického institutu (KIIS). Tuto pozici zastává 52 % respondentů oproti 50 % v únoru. Více než polovina obyvatel Ukrajiny je kategoricky proti jakýmkoli územním ústupkům Rusku kvůli dosažení míru, vyplývá z výsledků průzkumu Kyjevského mezinárodního sociologického institutu (KIIS). Tuto pozici zastává 52 % respondentů oproti 50 % v únoru.

Účastníci průzkumu byli požádáni, aby odpověděli, se kterým z těchto dvou tvrzení souhlasí více. První možnost předpokládá, že se Ukrajina může vzdát některých území, aby válka skončila co nejdříve a zachovala nezávislost, a ve druhém případě by se Ukrajina "za žádných okolností" neměla vzdát území, a to ani za cenu rizika pokračování nepřátelství a ztráty nezávislosti.

Při specifikaci "územních ztrát" se výsledky průzkumu poněkud mění. Podle odpovědí se tedy drtivá většina respondentů (68 %) vyslovila proti možnosti oficiálního uznání určitých území jako součásti Ruska. 24 % účastníků průzkumu je připraveno takový scénář akceptovat.

Ještě menší počet Ukrajinců (15 % respondentů) je připraven souhlasit s předáním území, která jsou stále pod kontrolou Ozbrojených sil Ukrajiny (AFU), Moskvě. 78 % respondentů tuto možnost odmítlo. Ruská delegace požadavek formulovala ve svém návrhu memoranda o konci války, předaném ukrajinské straně 2. června v Istanbulu.

Scénář s uznáním ukrajinského území de facto okupovaného ruskými vojsky za Ruskou federaci (bez uznání de iure) neakceptuje podle údajů KIIS 48 % účastníků průzkumu. S tímto vývojem souhlasí 43 % respondentů.

Výzkumníci také poskytli rozdělení podle regionů. Ukázalo se, že drtivá většina obyvatel Západu i Středu, jihu a východu Ukrajiny (od 64 do 71 %) vylučuje možnost oficiálního uznání předání území země pod kontrolu Ruska. Ještě více - 76-80 % - se vyslovilo proti kapitulaci území, která dosud nebyla obsazena ozbrojenými silami RF.

"Z hlediska veřejného mínění bude odmítnuta jakákoli možnost, která zahrnuje oficiální uznání ukrajinských území jako součásti Ruska, nebo ještě více předání neokupovaných území pod ruskou kontrolu," uzavírají sociologové.

V posledních měsících se odhodlání ukrajinských občanů vzdorovat agresivním aspiracím Moskvy neoslabilo, říká výkonný ředitel KIIS Anton Hrušeckyj. Ukrajinci podle něj stále považují za nepřijatelné oficiální uznání okupovaných území jako součásti Ruska nebo předání neokupovaných území pod kontrolu Ruské federace. "I v případě legalizace vzdání se území zabralých Ruskem, aby získala souhlas většiny obyvatelstva, musí dohoda obsahovat spolehlivé bezpečnostní záruky a další důležité parametry," řekl.

Průzkum probíhal od 15. května do 3. června 2025 mezi dvěma tisíci dospělými občany území Ukrajiny kontrolovaného Kyjevem.

Podle zjištění vědců z Oxfordské univerzity a London School of Economic and Policy Studies podporuje 77 % Ukrajinců mírové urovnání, ve kterém si země musí zachovat plnou suverenitu vůči Moskvě, i když to bude za vysokou cenu, včetně vysokých civilních obětí a možného jaderného úderu.

Zdroj v ukrajinštině: ZDE

