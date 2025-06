Dukovany za čtyři sta? Kdepak, už teď míříme k dvojnásobku a to se ještě nekoplo

12. 6. 2025 / Jiří Hlavenka

čas čtení 7 minut

Předem mého dopisu: nejsem vůbec proti jaderné energetice. Za současného stavu vědy a technologií je kombinace jaderného základu a obnovitelné nadstavby dobrá: pomůže úplně vypnout uhlí a dramaticky omezit další fosilie, zabezpečí požadovaný výkon v čase. Ale současně musíme vědět, kolik nás to bude stát, a nelhat si do kapsy. Což se právě teď u nově připravovaných bloků Dukovan děje.



Vysoutěžená cena za dva bloky je 400 miliard Kč, z čehož se odvozuje, že výsledná cena z Dukovan bude 90 EUR/MWh. To je zhruba tolik, za kolik je dnes elektřina na pražské burze: takže žádná sláva.







Jenomže to bude víc. Jdeme počítat!





1) Byla vytvořena společnost EDU II, která to bude celé financovat: 80% vlastník stát, 20% vlastník ČEZ.





2) Stát půjčí společnosti EDU II peníze na stavbu, neb tato sama žádné nemá. Stavba má stát 400 miliard, takže předpokládejme 400 miliard (fakticky to bude víc, protože EDU II má nějaké vlastní režie, není to prázdná schránka, ale milosrdně to zanedbejme. Tato půjčka bude bezúročná, aby to vůbec mohlo nějak finančně vyjít.





3) No jo, ale kde na tu půjčku stát vezme peníze? Sám si půjčí (dluhopisy atd). Že by taky bezúročně? To asi ne. Půjčí si na trzích, bude platit úroky a veškeré další náklady související s půjčkou, a dceři EDU II pak půjčí bezúročně. Tím se “opticky” cena elektrárny sníží - ve skutečnosti nikoli.

Kolik budou tyto vícenáklady stát? Přesné číslo nelze říct - není to pevná částka, hýbe se ne zcela předvídatelně v době: například výnos z dluhopisů byl 1.38 % v roce 2020, ale už 4,23 % letos v březnu. Opravdu těžko předvídat, nastavme tedy laťku na 3 %. To znamená z částky 400 miliard úrok 12 miliard ročně; pokud se tedy tento dluh potáhne 20 let, bude to 322 miliard Kč navíc na úrocích. (Je potřeba počítat úroky z úroků! Dluh se nesplácí, úrok přiskakuje, tedy každý rok je dluh a tedy i úrok vyšší, a další rok zas, a tak dále).





4) To pořád není všechno (já vím, trápím vás, ale je to realita). K úrokům je potřeba přičíst cca 20 % z jejich hodnoty na další položky “obsluhy státního dluhu”, poplatky, provize obchodníkům, zajištění dluhu atd. (Udává se rozmezí 10 - 30 %, střelil jsem doprostřed). Dalších 80 miliard navíc, takže jsme na celkem 402 miliardách.





5) V tomto modelu (cosi předpokládáme, můžete si pohrát s jinými modely samy) tak nebudou nové Dukovany stát 400, ale přes 800 miliard. Jenomže v tomto okamžiku se nám už rozchází cena energie: není to “zhruba tolik, za kolik se teď prodává na burze”, ale dvojnásobně více. Jaký “byznys” se tedy dá dělat v situaci, kdy vyrábím za 2 koruny, ale nikdo to ode mně nekoupí za víc než za korunu? Zkuste hádat.





K tomu ještě pár dalších doplňujících poznámek a úvah:





a) Kde jsem vzal těch 20 let? Samotná stavba do plného provozu má trvat 12 - 14 let. Jenomže: zatím se všechny jaderky zpožďovaly, nevěřím v dodržení v termínu, a dále samozřejmě i po postavení a uvedení do provozu bude úvěr trvat, budou to další desítky let, než se plně splatí.





b) Vláda velmi mlhavě uvádí, že po uvedení jaderky do provozu už úvěr přejde na úročený, protože bloky budou vydělávat (sice nevím jak, když budou produkovat elektřinu skoro 2x dráže než je tržní, ale dejme to proteď stranou). Nicméně žádné podrobnější údaje k tomu nejsou, žádnou smlouvu mezi státem a EDU II jsem neviděl. (To je taky zajímavé, že? Veřejné peníze, obrovské miliardy, a nic k tomu nevíme).





c) Poslední hřebíček, snad ne do rakve. O částku 800 miliard se zvýší státní dluh, a to bude mít dalších pár neblahých důsledků. Za prvé to zvýší náklady na i ten zbylý (“hlavní” dluh), protože větší dluh = větší riziko = vyšší úroky. Za druhé: pokud se nepodaří zkonsolidovat veřejné finance, a to se samozřejmě nepodaří, bude státní dluh nadále narůstat. Skokem o 400 miliard (a dalších 400 na úrocích a dalších nákladech!) se “hezky” přiblíží k zákonné dluhové brzdě, takže za pár let do ní narazíme. Co dál? Nevím.





d) A už jako jenom takovou drobnou třešinečku na dortu uvádím další náklady, které už jsem kvůli jejich směšně malé výši ani do výpočtu nedal: 3,6 miliardy za projektovou a další přípravu, už utraceno, ze státních peněz. Další podobná částka na veřejné investice související se stavbou (silnice, železnice, další infrastruktura, bydlení pro 3 000 lidí, školy, školky, zdravotnictví atd.). Další 3,2 miliardy stát zaplatil za podíl v EDU II. A další minimálně stovky milionů, spíš ale více, které bude stát provoz EDU II do uvedení do provozu - to je reálná firma, ne prázdná schránka: stavební dozor, kontroly, certifikace, atd. (Dohromady tedy přičtěte 12 - 14 miliard. Třešnička za 14 grand, že).





Těch 800 namísto 400 je realita, ne fantasmagorie: taková je prostě cena peněz na dlouhé roky dopředu. (Může být o něco nižší, kdyby se extra dařilo ekonomice, i světové, a byly nízké výnosy na dluhopisech. Ale může být i dramaticky vyšší). A je to vlastně nejlepší scénář, který počítá s tím, že se stavba neprodraží a délka významně neprodlouží. Ve světě jaderné energetiky by odborníci řekli: závidíme ti tvůj nemístný optimismus.





Vracím se na začátek: nejsem proti jaderné energii, má mnoho výhod a dobrých vlastností. Ale je příšerně drahá. Pokud ji chceme - a zdá se, že ji u nás chce skoro každý - musí říci to B: kdo a jak to zaplatí, a z čeho?





Ještě jedna kapitolka k provozu





Opět jen nahrubo model podle dneška (ceny se budou měnit, nevíme jak, atd). V současné době vyrobí Dukovany (2 TW výkonu, tedy cca totéž jako budou mít nové dva bloky) elektřinu za asi 33 miliard Kč ročně. (To je slušné číslo - vynásobte si to dobou životnosti, např. 60 lety.).





Jenomže pokud přes úroky naroste celkový “dluh” na elektrárně na 800 miliard - kde 400 je přímo úvěr a dalších 400 ponese na svých zádech stát a bude se tvářit, že “tohle nejsou náklady na reaktory”, i když jsou), tak by se tahle částka měla začít vracet, když jádro je ten super byznys. Jenomže jenom úroky z celkem 800 miliard - protože o tolik se zvýšil státní dluh a tam se úroky platí! - ročně při 3% + 20% režií navrch činí 29 miliard. A to se nesplácí ani koruna jistiny.





Slyšeli jste tu ránu, když stát oznámil, že bere náklady na nové reaktory na sebe? To minoritním akcionářům ČEZu spadl kámen ze srdce. Tak teď už víte, co to bouchlo.

0