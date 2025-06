Protesty v Los Angeles: zatýkání při zahájení zákazu vycházení v centru města; Newsom odsoudil Trumpův útok na demokracii

Losangeleská policie varuje skupiny, které se i nadále shromažďují v oblasti, kde platí zákaz vycházení, kalifornský guvernér ostře zaútočil na amerického prezidenta



Mobilizace vojsk v Los Angeles bude Američany stát nejméně 134 milionů dolarů, tvrdí Hegseth



Ověření faktů: Trumpův projev ve Fort Bragg obsahoval lži a konspirační teorie o LA



Newsom ve svém projevu ostře kritizoval Trumpa a prohlásil, že „demokracie je pod útokem“



Kalifornský guvernér Gavin Newsom pronesl ostrou řeč proti Trumpově administrativě a varoval, že demokracie je „pod útokem před našima očima“.



Newsom řekl, že prezident Donald Trump „ničí historický projekt našich otců zakladatelů“.



Toto je prezident, který vyhlásil zákon o historii, kultuře, vědě a samotném poznání.



Autoritářské režimy začínají tím, že se zaměřují na lidi, kteří se nedokážou bránit. Ale tím to nekončí. Trump a jeho loajalisté prosperují na rozdělení společnosti, protože jim to umožňuje získat více moci a ještě větší kontrolu.



Newsom varoval, že situace v Kalifornii je jen začátek.



Týká se to nás všech. Týká se to vás. Kalifornie je možná první, ale rozhodně to tady nekončí. Další na řadě jsou další státy. Další na řadě je demokracie. Demokracie je napadena před našima očima, nastal okamžik, kterého jsme se obávali.



Policie v Los Angeles oznámila, že provedla „hromadné zatýkání“ v centru Los Angeles poté, co starostka města Karen Bass vyhlásila zákaz vycházení v centru města po několika dnech intenzivních protestů proti raziím proti nelegálním imigrantům. Protesty byly poznamenány střety mezi demonstranty a policií, rozsáhlým vandalismem a několika případy rabování. Zákaz vycházení začal v úterý v 20:00 místního času a potrvá do středy v 6:00 místního času. Bude platit pro oblast o rozloze jedné čtvereční míle v centru města.









Protesty proti nově zesíleným raziím proti imigrantům, které se soustředí na Los Angeles, se v úterý rozšířily po celé zemi, demonstrace se konaly v New Yorku, Chicagu, Atlantě, Omaze a Seattlu. Tisíce lidí se zúčastnily protestu proti federální imigrační a celní policii (ICE) na Foley Square v New Yorku.





Federální soudce zamítl žádost Kalifornie o vydání okamžitého předběžného opatření, které by mariňákům a vojákům Národní gardy vyslaným do Los Angeles zakázalo jakékoli jiné činnosti než střežení federálních budov. Místo toho na čtvrtek nařídil slyšení o žádosti státu o vydání předběžného opatření.





Trump pronesl hluboce stranický politický projev před přiznaně nestranickou americkou armádou ve Fort Bragg, kde označil Los Angeles za „smetiště“, zopakoval nepodložené konspirační teorie a oznámil, že ještě neskončil se změnami názvů vojenských základen na počest konfederátů. Trump řekl, že „osvobodí Los Angeles a znovu ho učiní svobodným, čistým a bezpečným“.





Trump popřel, že obvinil kalifornského guvernéra Gavina Newsoma a starostku Los Angeles Karen Bassovou z toho, že platili agitátory, aby protesty ve městě vyhrotili. Videozáznam z jeho projevu ve Fort Bragg jen několik hodin předtím však jasně ukazuje, že toto obvinění vyslovil.

Zástupce prezidenta a hlavní zástupce ředitele pro komunikaci Alex Pfeiffer mezitím napsal na Twitteru: „Gavin Newsom a jeho pěšáci mohou pokračovat v pokusech útočit na ICE. Tato administrativa se nenechá odradit. Americké zákony budou dodržovány. ICE je v ulicích Los Angeles 24 hodin denně a zatýká zločince.“





. Demokratický guvernér se tak vyjádřil poté, co Trump nařídil nasazení téměř 5 000 vojáků, včetně Národní gardy a mariňáků, do druhého největšího města země., částečně proto, aby podpořil sobotní oslavy americké vojenské moci ve Washingtonu – velkolepou přehlídku, která se koná údajně na počest narozenin amerických ozbrojených sil. Ale také na počest jeho vlastních.Nové prostředí přineslo příležitost pro nové téma. Prezident však zvolil staré – zkázu AmerikyVe středečním příspěvku na své sociální síti Truth Social prezident Trump popsal napětí v Los Angeles jako „bezzákonnost třetího světa“."Generace armádních hrdinů neprolily svou krev na vzdálených březích, aby pak sledovaly, jak je naše země zničena invazí a bezprávím třetího světa tady doma, jako se to děje v Kalifornii. Jako vrchní velitel to nedopustím."V příspěvku na X LAPD uvádí:Na 1. ulici mezi Spring a Alameda se nadále shromažďuje několik skupin. Tyto skupiny jsou oslovovány a je zahájeno hromadné zatýkání. Platí zákaz vycházení.Guvernér Texasu Greg Abbott oznámil, že nasadí texaskou národní gardu na různých místech státu, aby „zajistila mír a pořádek“, a varoval, že národní garda „použije všechny prostředky a strategie, aby pomohla orgánům činným v trestním řízení udržet pořádek“.„Pokojné protesty jsou legální. Ublížení osobě nebo majetku je nelegální a bude mít za následek zatčení.“Dříve mluvčí policie v San Antoniu uvedl, že členové státní národní gardy byli vysláni do města před protesty očekávanými v tomto týdnu, ale dodal, že nemá žádné podrobnosti o jejich nasazení.Vojáci jsou „v pohotovosti v oblastech, kde jsou plánovány masové demonstrace, pro případ, že by byli potřební“, uvedl v úterý večer mluvčí Abbotta Andrew Mahaleris.Zaznamenal silnou a rostoucí policejní přítomnost, zatímco jiná média informovala, že brzy po začátku zákazu vycházení začaly zatýkání některých aktivistů.Od té doby zveřejnil video, na kterém je vidět velké množství aktivistů opouštějících centrum města, nad nimiž krouží policejní vrtulník., informuje agentura AP.Aktivisté plánují v příštích dnech další a ještě větší demonstrace, v sobotu se po celé zemi uskuteční akce „No Kings“ (Žádní králové), která se bude konat současně s Trumpovou plánovanou vojenskou přehlídkou ve Washingtonu.Podle policie bylo zatčeno patnáct lidí, jeden z nich za údajné těžké ublížení na zdraví policistovi a ostatní za výtržnictví. V úterý večer zůstalo před vazební věznicí pokojně shromážděno asi 20 lidí, uvedla policie.Demonstranti začali před vchodem do budovy stavět koloběžky, než dorazila policie.Demonstranti se shromáždili před dvěma federálními budovami, v nichž sídlí imigrační soudy, a za silného policejního doprovodu se vydali na pochod,Newyorská policie uvedla, že několik lidí bylo zadrženo. Žádná obvinění zatím nebyla vznesena.Demonstrace se do úterního večera rozrostla na nejméně tisíc demonstrantů a zůstala relativně pokojná s omezenými střety mezi skupinou a policisty.Zákaz vycházení se vztahuje na oblast o rozloze 1 čtvereční míle (2,5 čtverečních kilometrů) v centru města. Samotné město Los Angeles se rozkládá na ploše přibližně 500 čtverečních mil (téměř 2 300 čtverečních kilometrů).Zákaz vycházení platí od úterý 20:00 do středy 6:00.Dříve policejní šéf Los Angeles Jim McDonnell uvedl, že policie v úterý zadržela 197 osob, z toho 67 za nezákonné obsazení části dálnice 101.