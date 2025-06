Protesty v Los Angeles: Kalifornie žádá soud, aby zakázal nasazení armády; Trump tvrdí, že protesty proti jeho sobotní "vojenské přehlídce" vyvolají „velmi tvrdý zásah“

11. 6. 2025

Trump šíří divokou konspirační teorii, že Newsom a Bassová „zaplatili výtržníky, agitátory a povstalce“ v Los Angeles

Donald Trump během svého projevu k vojákům ve Fort Braggu šířil divokou konspirační teorii a tvrdil něco, pro co neexistuje vůbec žádný důkaz: že demokratičtí volení představitelé Kalifornie zaplatili protestujícím, aby napadli federální úředníky. „V Los Angeles jsou guvernér Kalifornie a starostka Los Angeles neschopní a zaplatili výtržníkům, agitátorům a povstalcům. Zapojili se do úmyslného pokusu zrušit federální zákony a pomáhat okupaci města zločinnými vetřelci,“ řekl prezident bez jakéhokoli odkazu na realitu.

Trump říká, že každý, kdo bude protestovat při sobotní vojenské přehlídce, „se setká s velmi tvrdým zásahem“



Donald Trump varoval lidi před protesty při jeho víkendové vojenské přehlídce ve Washingtonu, kterou pořádá na oslavu 250. výročí americké armády.



„Lidé, kteří chtějí protestovat, budou potrestáni velmi tvrdě,“ řekl Trump novinářům v Oválné pracovně. „O žádných protestech jsem ani neslyšel, ale víte, jsou to lidé, kteří nenávidí naši zemi, a budou potrestáni velmi tvrdě.“



Podle agentury Reuters se bezpečnostní složky připravují na účast stovek tisíc lidí na sobotní přehlídce, uvedl včera Matt McCool (jeho skutečné jméno), zvláštní agent Tajné služby.



McCool řekl, že budou nasazeny tisíce agentů, policistů a specialistů z bezpečnostních složek z celé země.

FBI a metropolitní policie uvedly, že neexistují žádné věrohodné hrozby této akci.





Trump vyprávěl příběh o roli americké armády ve válce z roku 1812, ale vynechal své předchozí tvrzení, že byla tehdy obsazena „letiště“.

Poté, co Donald Trump zopakoval řadu hluboce stranických tvrzení o svém vítězství ve volbách v roce 2024, přešel k ohlášenému tématu projevu, kterým bylo založení americké armády před 250 lety.



Trump poté pokračoval vyprávěním o nejdůležitějších událostech v historii americké armády, včetně její role při porážce Britů ve válce z roku 1812.



Když se Trump naposledy pokusil o diskusi o této historii, a to ve svém projevu k 4. červenci 2019 ve Washingtonu, památně se potýkal s čtením promoklého teleprompteru a pronesl nepravděpodobné tvrzení, že kontinentální armáda byla v roce 1775 "pojmenována po Georgi Wasdhingtonovi" a že během války v roce 1812 „naše armáda obsadila amperth, ovládla hradby, převzala letiště a udělala vše, co bylo třeba“.



Trump opakoval nepodloženou konspirační teorii, že pro demonstranty v Los Angeles byly připraveny cihly



Ve svém stále více zaujatém projevu k armádě ve Fort Bragg Trump zmínil virální konspirační teorii, že v Los Angeles byly prý pro demonstranty připraveny palety cihel, které mohli pak házet na policisty. „Přišli s cihlami,“ řekl Trump.



Toto tvrzení bylo opakovaně vyslovováno v roce 2020 během protestů hnutí Black Lives Matter, které následovaly po vraždě George Floyda policistou v Minneapolis.



V červnu 2020, týden po Floydově vraždě, Trumpova administrativa podpořila virální konspirační teorii zveřejněním kompilace videoklipů, které na sociální sítě nahráli lidé, kteří se mylně domnívali, že hromady cihel, na které narazili, tam byly připraveny „Antifou a profesionálními anarchisty“, aby podnítily násilí při protestech.



Během několika hodin poté, co reportéři prokázali, že tyto klipy zachycují cihly ze stavebních projektů, které byly v procesu realizace ještě před začátkem protestů, Bílý dům video ze svých oficiálních účtů na sociálních médiích smazal, aniž by se omluvil nebo poskytl vysvětlení, ale až poté, co bylo pouze na Twitteru zhlédnuto více než milionkrát.



Trump tvrdí, že protestující v Los Angeles nesou zahraniční vlajky v rámci „zahraniční invaze“



V hluboce stranickém projevu ve Fort Bragg v Severní Karolíně Donald Trump vyslovil nepodložené tvrzení, že protesty proti raziím proti imigrantům v Los Angeles vedou placení „výtržníci nesoucí zahraniční vlajky s cílem pokračovat v zahraniční invazi“.



Trump pobízel dav vojáků, kteří poslouchali jeho projev na základně, aby pískali a smáli se při zmínkách o Joe Bidenovi a guvernéru Kalifornie Gavinu Newsomovi.



Poté přešel k recitaci řady konspiračních teorií, které již dříve prezentoval na politických shromážděních, napadl Bidena jako mentálně neschopného a poté se chlubil tím, co nazval velkým úspěchem své fiskální politiky.



Trump shromážděnému davu řekl, že mu během jeho nedávné návštěvy vedoucí představitelé tří monarchií v Perském zálivu sdělili, že Spojené státy jsou díky jeho politice, která způsobila chaos na finančních trzích, „nejžhavější“ zemí na světě.



Trump oznámil, že další vojenské základny budou přejmenovány zpět na původní jména konfederátů



Trump oznamuje, že ještě neskončil s přejmenováváním vojenských základen na počest konfederátů, a říká, že další změny se budou týkat základen Fort Pickett, Fort Hood, Fort Gordon, Fort Rucker, Fort Polk, Fort A.P. Hill a Fort Robert E. Lee.



Trump se chlubil obnovením názvu Fort Bragg pro vojenskou základnu



Donald Trump právě zahájil svůj projev chlubením se, že obnovil název Fort Bragg pro vojenskou základnu v Severní Karolíně. Když si stěžoval, že základna byla Bidenovou administrativou přejmenována na Fort Liberty, aby se přestalo ctít jméno generála Konfederace, který bojoval za zachování otroctví v americké občanské válce, shromáždění vojáci za ním vypískali rozhodnutí předchozího vrchního velitele.



V reakci na úterní výzvu předsedy Sněmovny reprezentantů Mikea Johnsona, aby byl demokratický guvernér Kalifornie Gavin Newsom potrestán brutální formou vigilantní spravedlnosti, protože se postavil proti zásahům imigračních agentů v tomto státě, Newsom odpověděl:



Je dobré vědět, že přeskočíme zatčení a přejdeme rovnou k formám trestu ze 17. století. Vhodná hrozba, vzhledem k tomu, že [republikáni] chtějí vrátit naši zemi do 18. století, kdy dnešní USA vládl monarcha.



To přišlo poté, co Johnson odmítl říci, zda by Newsom a další kalifornští úředníci měli být zatčeni – jak nedávno navrhli Donald Trump a jeho „pohraniční car“ Tom Homan – za údajné bránění federálním deportacím.



Tarring and feathering, při kterém je oběť svlečena donaha, potřena dřevěným dehtem a posypána peřím, bylo poprvé zaznamenáno v roce 1189 v rozkazech vydaných anglickým králem Richardem I. během křížových výprav.



Stalo se to však běžnější formou lynčování daňových podvodníků, celníků a dalších osob v britských koloniích v Severní Americe a bylo to používáno kontinentálními silami proti Britům během americké války za nezávislost. Dnes se to nejčastěji používá jako metafora pro veřejné ponížení.



Ve svém dnešním komentáři Johnson zopakoval svůj postoj, že rozhodnutí o zatčení Newsoma není na něm, ale že guvernér „brání vládě v prosazování federálních zákonů“.



Tleská zlým a stojí v cestě dobrým. Je účastníkem, spolupachatelem.



Nebudu vám poskytovat právní analýzu toho, zda by měl být Gavin Newsom zatčen. Ale měl by být potrestán, to vám řeknu.



Kalifornský guvernér Gavin Newsom a generální prokurátor Rob Bonta v úterý požádali soud o vydání nouzového soudního příkazu, který by zabránil ministru obrany Peteovi Hegsethovi použít vojenské síly k doprovodu federálních imigračních úředníků při raziích v Los Angeles.



„Prezident hledá jakoukoli záminku, aby mohl nasadit vojenské síly do amerických ulic a zastrašit a umlčet ty, kteří s ním nesouhlasí,“ řekl Bonta.



Není to jen nemorální – je to nelegální a nebezpečné.



Žaloba požaduje okamžité rozhodnutí.



„Federální vláda nyní obrací armádu proti americkým občanům. Vyslání vycvičených vojáků do ulic je bezprecedentní a ohrožuje samotný základ naší demokracie,“ řekl Newsom.



Donald Trump se chová jako tyran, ne jako prezident. Žádáme soud, aby okamžitě zablokoval tyto protiprávní kroky.



Žádost přichází den poté, co Newsom a Bonta podali žalobu, v níž napadli jako „nezákonné“ nasazení 4 000 vojáků národní gardy do Los Angeles, které podle nich „pošlapalo“ suverenitu státu.



Donald Trump a ministr obrany Pete Hegseth – které Kalifornie včera zažalovala – „mají v úmyslu nezákonně nasadit federalizované jednotky Národní gardy a mariňáky, aby doprovázely federální imigrační úředníky při raziích v Los Angeles“, napsal kalifornský generální prokurátor Rob Bonta v soudních dokumentech. V podání se píše:



Federální antagonizace prostřednictvím přítomnosti vojáků v ulicích již způsobila skutečné a nenapravitelné škody městu Los Angeles, jeho obyvatelům a státu Kalifornie. Musí být okamžitě zastavena.



V úterý ráno byl případ přidělen seniornímu federálnímu soudci Charlesi R. Breyerovi z federálního soudu v San Franciscu. Breyer, který byl jmenován Clintonem, zatím na žádost o mimořádné opatření nereagoval.



Zdroj v angličtině ZDE

