Rodiny zatčené při raziích v Los Angeles byly podle právníků drženy v suterénech s minimem jídla a vody

12. 6. 2025

Agenti zabavili osobní věci a deportované osoby odvezli do pouště v Kalifornii nebo do Texasu s tím, že místní zařízení nejsou na příliv imigrantů připravena



Podle imigračních právníků federální agenti při zatýkání imigrantů v Los Angeles zadrželi osoby – včetně rodin s malými dětmi – a drželi je několik dní v dusném suterénu kanceláře bez dostatečného množství jídla a vody.



Jedna rodina se třemi dětmi byla podle právníků z Immigrant Defenders Law Center (ImmDef), které v této oblasti poskytuje bezplatné právní služby, zadržena ve čtvrtek bezprostředně po slyšení u imigračního soudu a následně 48 hodin držena v administrativní budově v Los Angeles.



„Protože v těchto zařízeních byli zadržováni převážně muži, neměli oddělené prostory pro rodiny nebo ženy," řekla Yliana Johansen-Méndez, vedoucí programová pracovnice ImmDef. Klienti vysvětlili, že „nakonec postavili provizorní stan venku, aby tam mohli ubytovat ženy a děti. Ale samozřejmě tam nebyly žádné postele ani sprchy."



„Protože v těchto zařízeních byli zadržováni převážně muži, neměli oddělené prostory pro rodiny nebo ženy,“ řekla Yliana Johansen-Méndez, vedoucí programová pracovnice ImmDef. Klienti vysvětlili, že „nakonec postavili provizorní stan venku, aby tam mohli ubytovat ženy a děti. Ale samozřejmě tam nebyly žádné postele ani sprchy.“



Od té doby byli převezeni do „rodinného detenčního“ centra v Dilley v Texasu, což je rozsáhlé zadržovací zařízení přestavěné na ubytování dětí s rodiči, které bylo znovu otevřeno za vlády Donalda Trumpa. Právníci, kterým bylo z velké části znemožněno komunikovat s imigranty zatčenými během zesílených razií v Los Angeles, uvedli, že rodinní příslušníci mohli o svém utrpení vyprávět až poté, co byli přesunuti mimo stát.



Jsou to první děsivé podrobnosti o podmínkách, v nichž jsou lidé drženi po raziích zaměřených na podniky a čtvrti v oblasti Los Angeles.



Aby potlačil rozsáhlé protesty, které následovaly, vyslal Donald Trump navzdory odporu kalifornských představitelů vojenské jednotky. Ministerstvo vnitřní bezpečnosti (DHS) uvedlo, že v pátek a o víkendu zadrželo 118 imigrantů. Další byli zadrženi v imigračních úřadech a soudních budovách v předchozích dnech. ImmDef a další místní advokátní skupiny sestavily samostatný seznam více než 80 zadržených osob, z nichž mnohé stále nejsou uvedeny v online databázích zadržených osob.



Mnoho ze zatčených bylo ad hoc uvězněno v soudních budovách a správních úřadech v oblasti Los Angeles. V uplynulých dnech se advokáti střídali v čekání před federálními imigračními úřady a pokoušeli se mluvit s imigranty, ale federální agenti a jednotky národní gardy jim z velké části bránili v návštěvě zatčených, a to s odvoláním na bezpečnostní rizika v souvislosti s rozsáhlými protesty ve městě. V úterý byl imigrační soud v centru Los Angeles uzavřen a zablokován.



Zhoršující se podmínky ve vazbě



Právní pomoc byla z velké části odepřena také imigrantům, kteří byli převezeni do zpracovatelského centra a vazební věznice Imigrační a celní policie (ICE) v Adelantu, v poušti východně od Los Angeles. „Ice se vymluvilo, že stále zpracovává všechny nové lidi,“ řekla Johansen-Méndez. O víkendu a v pondělí směli její kolegové navštívit v zadržovacím centru v Adelantu pouze několik klientů, přestože předem volali, aby si ověřili, že tam bylo odesláno nejméně 40 lidí, kteří byli organizaci nahlášeni.



Několik lidí již bylo deportováno. Luis Angel Reyes Savalza, advokát specializující se na deportace, který podporuje postižené rodiny v Los Angeles, uvedl, že alespoň jedné osobě, která byla téměř okamžitě po zatčení odvezena autobusem do Mexika, nebyly poskytnuty žádné dokumenty ani možnost právně se bránit proti svému deportování. Podle Flor Melendrez, výkonné ředitelky organizace Clean Carwash Worker Center, byli nejméně dva další lidé zatčení v myčkách aut v oblasti Los Angeles deportováni do Tijuany.



Další osoba byla podle Johansen-Méndez agentem vyzvána, aby podepsala dokument, pokud chce navštívit advokáta, ale domnívá se, že byl podveden a podepsal nějaký dokument o dobrovolném odchodu. „Během několika hodin byl na druhé straně hranice v Mexiku,“ řekla.



Mezitím rodinní příslušníci pracovníků zatčených v oděvní továrně v centru Los Angeles, na parkovišti u obchodu Home Depot v předměstí Paramount a v myčce aut v Culver City zoufale hledali informace o tom, kde se jejich blízcí nacházejí.





Landi, jejíž manžel byl v pátek zatčen při práci ve skladu Ambiance Apparel, uvedla, že ten den přišel do práce jako obvykle. „Nikdy jsme si nepředstavovali, že ho unese imigrační služba,“ řekla v pondělí na tiskové konferenci před branami podniku.

zemědělští dělníci sbírají listovou zeleninu

„Jak rozhodují, koho požádají o doklady a koho zatknou, kromě rasového profilování?“ řekl Johansen-Méndez. „Požádali o doklady všechny v místnosti, nebo jen některé osoby? Vynechali některé osoby, které neodpovídaly profilu? Tyto informace nemůžeme získat, protože nemůžeme mluvit se všemi.“





„V den, kdy byl unesen, šla moje rodina požádat o informace o jeho únosu, ale ICE nám řekli, že v centru není,“ řekla. „Po velkém úsilí a boji našeho právníka však ICE jednoduše potvrdili, že tam je.“Rodinám nebylo dovoleno přinést svým blízkým bundy ani léky, uvedli právníci.Ti, kteří se mohli poradit s právníky, uvedli, že jak se zadržovací zařízení ve městě zaplnila imigranty, rodiny byly narychlo odvezeny do zadržovacích center v kalifornské poušti nebo v Texasu. Agenti zabavili osobní věci a poskytli jen málo jídla a vody s vysvětlením, že zařízení nebyla připravena na příliv zadržených.Podle právníků se podmínky v Adelantu také zhoršovaly. Jeden z klientů ImmDef uvedl, že jídlo bylo podáváno pozdě, přikrývky a oblečení byly nedostatkové a někteří lidé spali na podlaze denní rekreační místnosti, protože lůžka byla plná. Jeden klient řekl, že byl svědkem dramatického zhoršení zdravotního stavu staršího muže, kterému tři dny nebyly podány léky.V neděli demokratičtí zástupci USA Gilbert R. Cisneros Jr., Judy Chu a Derek Tran uvedli, že jim byl znemožněn vstup do Adelanta.Smysl raziíVzhledem k omezenému přístupu k zadrženým imigrantům se právníci také snaží pochopit rozsah razií a míru, do jaké ministerstvo vnitřní bezpečnosti porušilo práva imigrantů.Jedním z neobvyklejších aspektů rozsáhlých militarizovaných razií, které začaly minulý týden, bylo to, že k agentům ICE se připojili celníci a pohraniční stráž, kteří jsou oprávněni provádět kontroly bez povolení, ale pouze v okruhu 160 km od hranic USA.Johansen-Méndez se domnívá, že vláda ospravedlnila svou přítomnost v Los Angeles – které leží více než 160 km od hranic USA s Mexikem – tím, že město sousedí s Tichým oceánem, který administrativa možná považuje za „hranici“.„Celé pobřeží považují za vstupní přístav,“ řekl Johansen-Méndez.Právníci z ImmDef a dalších skupin poskytujících právní pomoc a podporu se také snaží shromáždit svědectví, aby lépe pochopili, jak a proč se imigrační agenti rozhodli pro razie v určitých podnicích a čtvrtích a jaké důvody uvedli při zastavování a zadržování lidí.