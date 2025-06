Rozsudek nad Cristinou Kirchnerovou znamená konec peronismu

Příznivci Kirchnerové budou rozhodnutí vnímat jako soudní převrat, politicky motivované umlčení poslední velké zastánkyně argentinské levice. Její odpůrci - a není jich málo - je přivítají jako dlouho očekávané zadostiučinění a konečné vyrovnání s korupcí, jež podle nich definovala její vládu. Avšak za těmito bouřlivými výjevy argentinského veřejného života se skrývá něco hlubšího: tiché, ale neúprosné vyprchání jednoho určitého vidění státu, národní identity a politické moci.



Více než dvě desetiletí bylo jméno Kirchner synonymem pro levicový proud perónismu - směs hospodářského nacionalismu, přerozdělovací politiky a vzdoru vůči Spojeným státům. Cristina a její zesnulý manžel Néstor Kirchner se stylizovali do role spasitelů argentinské chudiny po traumatické ekonomické krizi v roce 2001. A v mnohém jimi skutečně byli. Dotace rostly, chudoba na chvíli klesla a nová generace mladých Argentinců našla politické probuzení. Ale byla za to zaplacena cena, a to nejen ekonomická. Korupční skandály, které obklopovaly období jejich vlády, se staly tak běžnými jako inflace, kterou nikdy nedokázali zkrotit.



Rozsudek Nejvyššího soudu představuje nejen právní konec, ale i symbolický zlom. Je to v každém ohledu politický nekrolog kirchnerismu - hnutí, které kdysi nárokovalo morální autoritu utlačovaných, ale skončilo ponořeno v téže neprůhlednosti a nepotismu, jaký Argentinu sužuje po generace. Její bojovný projev po vynesení rozsudku, kdy označila soudce za „loutky jednající na příkaz shora", byl spíše projevem konce než vůdcovství.



A přesto by bylo zjednodušením vidět Kirchnerovou pouze jako další latinskoamerickou populistku, která padla kvůli vlastní chamtivosti. Není jen provinční demagog. Je - nebo byla - postavou historického významu, v jistém smyslu srovnatelnou s brazilským Lulou či dokonce s evropskými ideologickými charismatiky dvacátého století. Její síla nevycházela pouze z politiky, ale z příběhu - politického příběhu založeného na emocích, sociální křivdě a představě spravedlnosti jako vykoupení. Proto její příznivci i dnes pálí pneumatiky v ulicích a pláčou před kamerami. Netruchlí pouze nad politickou porážkou - truchlí nad zhroucením světonázoru.



Ale svět, jak to bývá, šel dál. Javier Milei, libertariánský radikál, který dnes sedí v prezidentském paláci, je v mnohém opakem Kirchnerové - neoliberální ideolog s motorovou pilou, a to doslova i obrazně, jenž se pustil do demontáže přebujelého státu, který Kirchnerová pomáhala vybudovat. Jeho nástup není pouze reakcí, ale popřením. V jeho vítězství lze číst volební rozsudek nad desetiletími perónistické vlády: už není reformovatelná, není důvěryhodná, není žádaná.



A tak Cristina odchází ze scény - ne dobrovolně, ale donuceně. V 72 letech může žádat o domácí vězení, nikoli však o návrat. Nemůže kandidovat. Nemůže se chránit imunitou. Nemůže, pokud se nestane politický zázrak, znovu vstoupit do arény. Její tvrzení, že „rozsudek byl napsán už předem", zní jako poslední záchvěv logiky spiknutí ze strany někoho, kdo odmítá přijmout svůj politický konec.



Co bude s Argentinou dál, je nejasné. Mileiho radikální projekt je stejně nebezpečný jako ambiciózní. Stará mocenská centra skřípou pod tlakem změn. Ale jedno je jisté: éra Cristiny Fernándezové de Kirchnerové - se svou teatrálností, vášní, korupcí i přesvědčením - je u konce.



Skutečnou výzvou pro Argentinu teď je představit si politiku bez mesiášů. Bez Cristiny. Bez Peróna. Dějiny ji mohou soudit přísně, nebo si ji zapamatují jako tragickou velikánku jedné tragické doby.