Izrael zahájil útoky na „desítky“ cílů v Íránu, zaměřené na jaderný program

13. 6. 2025

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu uvedl, že útok s názvem „Vzestup lva“ potrvá „mnoho dní“



Izrael zahájil útok na Írán zaměřený na „desítky“ cílů, včetně jaderných zařízení, vojenských velitelů a vědců, a tvrdí, že podnikl jednostrannou akci, protože Teherán začal vyrábět jaderné hlavice.



V reakci na hrozby íránských představitelů, že podniknou rychlou odvetu, izraelská armáda v pátek ráno oznámila, že Írán vyslal na Izrael stovku dronů a že obrana země se soustředí na jejich zachycení.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu uvedl, že izraelský útok s názvem „Vzestup lva“ má za cíl „odvrátit íránskou hrozbu pro samotnou existenci Izraele“ a dodal, že potrvá „mnoho dní“.

„Udeřili jsme na srdce íránského programu obohacování uranu,“ řekl Netanjahu v televizním projevu. „Udeřili jsme na srdce íránského programu zbrojení jadernými zbraněmi. Zaměřili jsme se na hlavní íránské zařízení na obohacování uranu v Natanzu. Zaměřili jsme se na přední íránské jaderné vědce pracující na íránské bombě. Udeřili jsme také na srdce íránského programu balistických raket.“



Později v komentářích, které naznačují, že operace může být dlouhá a obtížná, Netanjahu řekl, že „izraelští občané budou možná muset zůstat v krytých prostorách po dlouhou dobu“.



Íránská státní média uvedla, že při útocích byli zabiti velitel Revolučních gard generál Hossein Salami a náčelník generálního štábu armády generálmajor Mohammad Bagheri, stejně jako dva vědci, které identifikovala jako Fereydoun Abbasi a Mohammad Mehdi Tehranchi.



Abbasi byl v letech 2011 až 2013 šéfem Íránské organizace pro atomovou energii a v roce 2010 přežil pokus o atentát, který byl součástí vlny cílených vražd, za nimiž údajně stál Mossad. Tehranchi byl teoretický fyzik.



Zdá se, že byli zasaženi ve svých domovech. Íránská státní televize informovala, že při nejméně jednom z leteckých úderů v obytné čtvrti Teheránu zahynuly děti.



Donald Trump trval na tom, že úder pro něj nebyl překvapením, ačkoli předtím varoval Izrael, aby neútočil, dokud USA jednají s Íránem.



„Írán nesmí mít jadernou bombu a doufáme, že se vrátíme k jednacímu stolu,“ řekl Trump v televizi Fox News. „Uvidíme. Ve vedení je několik lidí, kteří se nevrátí.“



V Natanzu byly hlášeny výbuchy a Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) potvrdila, že byla zasažena obohacovací továrna, ale později dodala, že íránské úřady nezaznamenaly žádné zvýšené úrovně radiace v místě.



Mezitím v Izraeli zazněly sirény a výstražné signály na mobilních telefonech, protože se země připravovala na odvetu. Letiště Ben Gurion v Tel Avivu bylo uzavřeno pro všechny lety.



„Odpověď na izraelský útok bude tvrdá a rozhodná,“ řekl agentuře Reuters íránský bezpečnostní zdroj a dodal, že podrobnosti íránské odvety „se projednávají na nejvyšší úrovni“.



Íránské ministerstvo zahraničí uvedlo, že USA – jako hlavní podporovatel Izraele – ponesou odpovědnost za důsledky „izraelského dobrodružství“. V prohlášení ministerstvo uvedlo, že izraelský útok „vystavuje globální bezpečnost bezprecedentní hrozbě“, a vyzvalo mezinárodní společenství, aby jej odsoudilo.



Izraelské obranné síly (IDF) uvedly, že se útoku zúčastnilo 200 stíhacích letadel, a vydaly prohlášení, v němž operaci popsaly jako „preventivní, přesnou a kombinovanou ofenzívu proti íránskému jadernému programu“.



„Desítky letadel [izraelského letectva] dokončily první fázi, která zahrnovala údery na desítky vojenských cílů, včetně jaderných cílů v různých oblastech Íránu,“ dodalo prohlášení.



Netanjahu útok ospravedlnil tím, že Írán nejen zvyšuje zásoby štěpného obohaceného uranu, který by stačil na devět hlavic, ale také podnikl bezprecedentní kroky k výrobě bomb.



„V posledních měsících Írán podnikl kroky, které nikdy předtím nepodnikl, kroky k zbrojení tohoto obohaceného uranu, a pokud nebude zastaven, mohl by Írán ve velmi krátké době vyrobit jadernou zbraň. Může to být rok. Může to být během několika měsíců, méně než rok.



„Proto nemáme jinou možnost, než jednat, a to hned. Nejtěžší rozhodnutí, které musí každý vůdce učinit, je přísahat na nebezpečí, než se plně projeví,“ řekl s poukazem na selhání západních spojenců při zastavení nacistické agrese ve 30. letech.



Rada IAEA ve čtvrtek rozhodla, že Írán porušil své závazky vyplývající ze smlouvy o nešíření jaderných zbraní, protože nespolupracoval plně s inspekcemi IAEA a nashromáždil odhadem 400 kg vysoce obohaceného uranu. Západní zpravodajské služby dosud obecně tvrdily, že Írán sice hromadí komponenty bomby, ale konečné rozhodnutí o její výrobě ještě neučinil.

Útok na Írán přichází několik dní před novým kolem americko-íránských rozhovorů v Ománu, jejichž cílem je najít diplomatické řešení patové situace kolem íránského jaderného programu, který se od roku 2018, kdy Donald Trump odstoupil od mezinárodní dohody o jeho omezení, rychle rozrostl.



Několik hodin před zahájením útoků Trump připustil, že existuje riziko izraelského útoku na Írán, a snažil se od něj odradit, zatímco jednání s Teheránem ještě probíhala. „Nechci, aby do toho šli,“ řekl a varoval, že by to „zničilo“ šance na diplomatické řešení. Není jasné, do jaké míry Izrael varoval Washington před svými útoky, pokud vůbec.



Trumpův ministr zahraničí Marco Rubio uvedl, že USA se na izraelském útoku nepodílely. „Dnes v noci Izrael podnikl jednostranný útok proti Íránu,“ řekl Rubio. „Nejsme zapojeni do útoků proti Íránu a naší nejvyšší prioritou je ochrana amerických sil v regionu. Izrael nás informoval, že tento krok považuje za nezbytný pro svou sebeobranu.



Prezident Trump a jeho administrativa podnikly všechny nezbytné kroky k ochraně našich sil a zůstávají v úzkém kontaktu s našimi regionálními partnery. Řeknu to jasně: Írán by neměl ohrožovat zájmy ani personál USA.“



Demokratický senátor Chris Murphy uvedl, že rozhodnutí Izraele jednat jednostranně je projevem slabosti Trumpa na světové scéně.



„Izraelský útok na Írán, který má zjevně za cíl zmařit jednání Trumpovy administrativy s Íránem, hrozí regionální válkou, která bude pro Ameriku pravděpodobně katastrofální, a je dalším důkazem toho, jak málo respektu mají světové mocnosti – včetně našich vlastních spojenců – k prezidentu Trumpovi,“ řekl Murphy.



Pokud Izrael odpoví raketovým útokem, bude pravděpodobně potřebovat podporu USA na svou obranu. Netanjahu ve svém projevu pochválil Trumpa za jeho úsilí v konfrontaci s Íránem, ale tvrdil, že Teherán vyjednávání pouze využívá k „získání času“. Tvrdil, že Izrael nejedná pouze v sebeobraně.





„Chci ujistit civilizovaný svět, že nedovolíme, aby nejnebezpečnější režim na světě získal nejnebezpečnější zbraně na světě, a Írán plánuje tyto zbraně – jaderné zbraně – předat svým teroristickým proxy, které by tak učinily noční můru jaderného terorismu až příliš reálnou,“ řekl. „Zvyšující se dosah íránských balistických raket by tuto jadernou noční můru přinesl do měst Evropy a nakonec i do Ameriky.“





