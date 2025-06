Izrael je připraven zahájit vojenskou operaci proti Íránu

13. 6. 2025

Američtí představitelé obdrželi informace o připravenosti Izraele zahájit v blízké budoucnosti vojenskou operaci proti Íránu, řeklo několik amerických představitelů CBS News. Američtí představitelé obdrželi informace o připravenosti Izraele zahájit v blízké budoucnosti vojenskou operaci proti Íránu, řeklo několik amerických představitelů CBS News.

Neupřesnili, jak velký by izraelský útok mohl být, ani jaké by byly jeho cíle, ale poznamenali, že Írán by mohl provést odvetu proti americkým cílům v sousedním Iráku. Podle New York Times íránští vojenští a vládní představitelé již vypracovali plán reakce na potenciální izraelský útok. Mohlo by to zahrnovat protiútok na židovský stát za použití "stovek" balistických raket. Ve stejné době íránský ministr obrany Aziz Nasirzadeh pohrozil, že v případě útoku z Izraele zaútočí na všechny americké vojenské základny na Středním východě.

Uprostřed této hrozby ministerstvo zahraničí oznámilo částečnou evakuaci diplomatů z ambasád v Iráku, Kuvajtu a Bahrajnu a Pentagon umožnil rodinám vojenského personálu dobrovolně opustit svá místa na Středním východě. Americký prezident Donald Trump potvrdil stažení některých amerických pracovníků z Blízkého východu kvůli eskalaci napětí mezi Izraelem a Íránem. "(Blízký východ) může být nebezpečným místem... Nařídili jsme stažení a uvidíme, co se bude dít dál," řekl Trump a dodal, že nedovolí Íránu vlastnit jaderné zbraně. Ve stejnou dobu podle CBS Trumpův zvláštní vyslanec na Blízkém východě Steve Witkoff, navzdory rostoucímu napětí, plánuje 15. června setkání s íránskými představiteli v rámci šestého kola rozhovorů o jaderném programu.

Na konci května CNN informovala o připravenosti Izraele udeřit na íránská jaderná zařízení. Teherán na oplátku slíbil, že udeří na tajná izraelská jaderná zařízení, pokud Tel Aviv spáchá akt agrese proti Islámské republice. Trumpova administrativa mezitím usiluje o dohodu s Íránem o omezení jaderného programu země výměnou za zrušení sankcí. Íránský ministr zahraničí Abbas Araghchi, který se účastní rozhovorů s americkou stranou, řekl, že i když Teherán souhlasí s Washingtonem, stále nezastaví obohacování uranu. Trump zároveň opakovaně vyhrožoval úderem na Írán, pokud jednání selžou. Den předtím řekl, že ztrácí důvěru v to, že Teherán bude souhlasit s uzavřením dohody.

