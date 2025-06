Medinskij pohrozil Ukrajině novými územními ztrátami a oznámil připravenost bojovat "navždy"

13. 6. 2025

čas čtení 3 minuty

Ukrajina musí přijmout ruské podmínky a vzdát se integrace se Západem, aby ukončila válku, řekl vedoucí vyjednávací delegace Kremlu, poradce prezidenta Ruské federace Vladimir Medinskij v rozhovoru pro The Wall Street Journal. Kyjev podle něj stále není připraven na "kompromisy" a to je zatíženo novými územními ztrátami. "Chceme mír. Ale pokud se Ukrajina bude i nadále řídit národními zájmy jiných zemí, budeme jednoduše nuceni reagovat," zdůraznil Medinskij. Ukrajina musí přijmout ruské podmínky a vzdát se integrace se Západem, aby ukončila válku, řekl vedoucí vyjednávací delegace Kremlu, poradce prezidenta Ruské federace Vladimir Medinskij v rozhovoru pro The Wall Street Journal. Kyjev podle něj stále není připraven na "kompromisy" a to je zatíženo novými územními ztrátami. "Chceme mír. Ale pokud se Ukrajina bude i nadále řídit národními zájmy jiných zemí, budeme jednoduše nuceni reagovat," zdůraznil Medinskij.

Současně varoval, že "je nemožné vést dlouhou válku s Ruskem," a jako důkaz uvedl 21 let trvající konfrontaci se Švédskem v 18. století. Medinskij však "zapomněl" zmínit, že Petr I. nebyl ve válce na severu v žádném případě sám, stejně jako prezident Vladimir Putin při svém útoku na Ukrajinu 24. února 2022. Spojenci cara byly zejména Dánsko, Norsko, Prusko, Sasko, Polsko-litevská unie, Holandsko a další.

Medinskij řekl, že Západ dělá chybu, když považuje válku na Ukrajině za něco podobného konfliktu mezi Anglií a Francií – dvěma zeměmi s vlastní historií a kulturou. Válka Ruska s Ukrajinou je podle něj bratrovražedným bojem mezi státy se společným jazykem a kulturou, které jsou odsouzeny k tomu, aby se staly blízkými spojenci. "Je to jako hádka mezi dvěma bratry - starším a mladším - o tom, kdo je chytřejší a důležitější," řekl. "Bohužel tento konflikt prohlubuje naše rozdíly, a proto chceme, aby skončil co nejdříve."

Medinskij poskytl rozhovor WSJ po druhém kole přímých rozhovorů v Istanbulu 2. června, které ve skutečnosti neskončily ničím – stranám se podařilo dohodnout pouze na řadě výměn zajatců a těl mrtvých. Kyjev dlouho tvrdil, že je to právě tento druh rétoriky, který je pravidelně slyšet v prohlášeních samotného ruského prezidenta, co brání průlomu v urovnání. "Pokud se Rusko považuje za 'bratra' jakéhokoli národa ve střední nebo východní Evropě, pak je to v tomto příběhu Kain, který už má v ruce kámen," řekl mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí Georgij Tychyj.

Je pozoruhodné, že mírové rozhovory mezi Moskvou a Kyjevem, které byly obnoveny po tříleté přestávce, jsou doprovázeny zahájením nové ruské útočné operace. Ruská armáda zintenzivnila útoky ve směru Doněck, Sumy a Charkov, přiblížila se k Dněpropetrovské oblasti a provádí také masivní údery na ukrajinská města.

Putin se nechystá ukončit válku a doufá, že do konce roku bude jeho armáda schopna prolomit ukrajinskou obranu a plně obsadit Doněckou, Luhanskou, Záporožskou a Chersonskou oblast, které prohlásil za ruské, uvedly v květnu zdroje blízké Kremlu. Nařídil také vytvoření "bezpečnostní nárazníkové zóny" podél rusko-ukrajinské hranice - na území Charkovské a Sumské oblasti.

Moskva také zvažuje možnost obsazení nových ukrajinských území – například části Dněpropetrovské oblasti – s následnou nabídkou "výměny" za Cherson a Záporoží.

Zdroj v angličtině: ZDE

