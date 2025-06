Hamas zabil 50 palestinských bojovníků vyzbrojených Izraelem v Gaze, sdělují členové této frakce

Milice vedená Jásirem abú Šabábem sděluje, že izraelské jednotky zasáhly na obranu této milice podporované nyní Izraelem. Netanjahu si koleduje o vyprovokování nového neuvěřitelného konfliktu



Hamas zabil v posledních měsících 50 bojovníků palestinské milice vyzbrojené Izraelem v Gaze, uvádí se v prohlášení vydaném uprostřed zpráv, že izraelské jednotky tento týden přímo zasáhly na ochranu této frakce. Netajahu v minulýcgh dnech - chybně - tvrdil, že angažmá této frakce proti Hamásu "uchrání životy izraelských vojáků".



Podle izraelských médií vypukly v úterý brzy ráno v Rafahu střety mezi bojovníky Hamásu a členy milice vedené Jásirem Abu Shababem, který je v místním prostředí známý svou účastí na kriminální činnosti.





Izraelská zpravodajská stanice i24 informovala, že izraelští vojáci se střetli s členy Hamásu, aby ochránili Abu Shababa před zabitím, což vedlo ke ztrátám na životech na obou stranách.



Izraelští představitelé obrany minulý týden přiznali, že tuto skupinu vyzbrojovali s cílem oslabit Hamás. Pracovníci humanitární pomoci uvedli, že tato skupina má dlouhou historii rabování nákladních vozidel OSN.



Tento týden izraelské letectvo zabilo čtyři militanty Hamásu při útoku, který i24 popsal jako „první izraelský útok na Gazu, jehož jediným cílem bylo pomoci milici Abu Shabab“, která podle něj zajišťovala bezpečnost nákladních vozů s humanitární pomocí projíždějících přes hraniční přechod Kerem Shalom do Gazy.



V úterý v dlouhém prohlášení pro tisk milice Abu Shabab, nazývané Anti-Terror Service (Protiteroristická služba) nebo Popular Forces (Lidové síly), uvedla: „Hamas zabil přes 50 našich dobrovolníků, včetně příbuzných našeho vůdce Jásira, když jsme hlídali konvoje s humanitární pomocí a přerozdělovali zásoby, které byly jinak na cestě pro zkorumpované subjekty spojené s Hamasem.



Z oblasti jsme také odstranili výbušniny, přičemž jsme přišli o několik členů.“



Izraelský zpravodajský server Ynet uvedl, že milice Abu Shababa také přepadly členy jednotky Hamásu „Arrow“, která je zodpovědná za pronásledování spolupracovníků Izraele, a zabila šest z nich.



Dne 7. října 2023, během útoku Hamásu na Izrael, který rozpoutal válku, Abu Shabab byl ve vězení Hamásu v Gaze na základě obvinění z obchodování s drogami. Po vypuknutí konfliktu se Palestinci z Rafahu podařilo opustit vězení, okolnosti jeho propuštění však zůstávají nejasné.



Jeho izraelskými zbraněmi vybavená banda nyní čítá více než 100 mužů, kteří operují ve východní části Rafahu.



Abu Shabab byl přezdíván „izraelský agent“ a na sociálních sítích v Gaze byl označován za zrádce. Hamás veřejně prohlásil, že ho zabije.



„Nebýt zásahu sionistického letectva, které chránilo zrádce Jásira Abu Shababa, byl by dnes v rukou odporu,“ uvedlo hnutí ve svém prohlášení.



„Budeme zrádce pronásledovat, ať to trvá jakkoli dlouho, a potvrzujeme, že okupace ho nebude chránit navždy a dříve či později se ho zmocníme.“





Izraelští analytici varují, že krok Izraele vyzbrojit Abu Shababa by mohl přivést Gazu na pokraj občanské války.





