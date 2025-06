Izraelské útoky na Írán zabily nejméně 406 lidí, uvádí lidskoprávní organizace

15. 6. 2025

čas čtení 9 minut





Izraelské útoky na Írán zabily nejméně 406 lidí a 654 jich zranily – lidskoprávní organizace



Izraelské útoky na Írán zabily nejméně 406 lidí a dalších 654 jich zranily, informuje agentura Associated Press s odvoláním na washingtonskou organizaci Human Rights Activists.



Skupina porovnává místní zprávy z Íránu se sítí zdrojů, kterou v zemi vybudovala, uvedla agentura Associated Press s tím, že skupina pracuje na identifikaci civilistů a příslušníků bezpečnostních složek mezi oběťmi.





Trump zakázal Netanjahuovi usmrtit ajatolláha Chameneího Izraelské útoky na Írán zabily nejméně 406 lidí a dalších 654 jich zranily, informuje agentura Associated Press s odvoláním na washingtonskou organizaci Human Rights Activists.Skupina porovnává místní zprávy z Íránu se sítí zdrojů, kterou v zemi vybudovala, uvedla agentura Associated Press s tím, že skupina pracuje na identifikaci civilistů a příslušníků bezpečnostních složek mezi oběťmi.









Donald Trump vetoval izraelský plán na atentát na nejvyššího íránského vůdce ajatolláha Alího Chameneího, sdělili v neděli agentuře Reuters dva američtí představitelé.



„Zabili Íránci už nějakého Američana? Ne. Dokud to neudělají, ani se nebavíme o tom, že bychom šli po politickém vedení,“ řekl Reuters jeden ze zdrojů, vysoký představitel americké administrativy.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu se na dotaz ohledně údajného plánu vyjádřil: „K tomu se nebudu vyjadřovat.“





Je slyšet výbuchy nad Tel Avivem a Jeruzalémem





Podle svědků agentury Reuters jsou v současné době slyšet výbuchy nad Tel Avivem a Jeruzalémem.



Íránské ozbrojené síly mezitím varovaly Izraelce, aby opustili okolí „důležitých oblastí“, jak uvedly v videoprohlášení, které agentura Reuters zhlédla v neděli večer.



Izraelská letecká společnost El Al také prodloužila pozastavení všech letů do čtvrtka 19. června.





Izraelský letecký úder zabil 5 lidí v obytné budově v centru Teheránu



Izraelský letecký úder na obytnou budovu v centru Teheránu zabil 5 lidí, informovala v neděli íránská státní televize.



„V centru Teheránu byl zasažen obytný dům, přičemž zahynulo pět lidí,“ uvedla televize s tím, že počet obětí může stoupat vzhledem k husté zástavbě v centru Teheránu, kde úder dopadl.



Podle novináře agentury Agence France-Presse došlo v oblasti dvakrát během několika minut k silným výbuchům.







Íránský ministr zdravotnictví uvedl, že většina zraněných a zabitých při izraelských útocích v posledních dnech jsou civilisté, zejména ženy a děti, informovala agentura Reuters s odvoláním na agenturu IRNA.



V nedělním telefonickém rozhovoru s Donaldem Trumpem turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan uvedl, že je třeba přijmout „naléhavá opatření“, aby se konflikt mezi Íránem a Izraelem nerozšířil do zbytku Blízkého východu.



„Prezident Erdoğan uvítal nedávné výroky amerického prezidenta Trumpa týkající se řešení konfliktu mezi Izraelem a Íránem ... a zdůraznil, že je nutné přijmout urgentní opatření, aby se zabránilo katastrofě, která by mohla zapálit celý region,“ uvedla turecká prezidentská kancelář v prohlášení.



Během telefonátu, který byl druhým mezi těmito dvěma lídry během 24 hodin, Erdoğan uvedl, že „spirála násilí vyvolaná izraelskými útoky na Írán způsobila oběma stranám nenapravitelné ekonomické a civilní škody“, a vyzval k přijetí opatření, která „zastaví tuto nebezpečnou eskalaci“.

Donald Trump vetoval izraelský plán na zavraždění nejvyššího íránského vůdce ajatolláha Alího Chameneího, uvedli v neděli dva americké úředníci agentuře Reuters.



„Zabili Íránci už nějakého Američana? Ne. Dokud to neudělají, ani neuvažujeme o tom, že bychom šli po politickém vedení,“ řekl agentuře Reuters jeden ze zdrojů, vysoký představitel americké administrativy.



Na otázku ohledně údajného plánu izraelský premiér Benjamin Netanjahu odpověděl: „K tomu se nebudu vyjadřovat.“







Počet obětí v Izraeli a Íránu stoupá, obě země hrozí dalšími odvetnými údery po nočních raziích





Netanjahu tvrdí, že Írán zaplatí „vysokou cenu“ za smrt izraelských občanů



Benjamin Netanjahu prohlásil, že Írán zaplatí „vysokou cenu“ za smrt izraelských civilistů při nočních raziích.



Netanjahu na místě raketového útoku na obytnou budovu v Bat Yam řekl, že Írán představuje „existenční hrozbu“ pro Izrael, a obvinil Teherán z „úkladné vraždy civilistů, žen a dětí“.





Íránský ministr zdravotnictví podle agentury Reuters s odvoláním na agenturu IRNA uvedl, že většina zraněných a zabitých při izraelských útocích v posledních dnech jsou civilisté, převážně ženy a děti.





Izraelské ostřelování a letecké údery zabily podle místních zdravotních úřadů nejméně 25 Palestinců v Gaze.





Desítky tisíc demonstrantů se v neděli shromáždily v Nizozemsku, aby protestovaly proti izraelské blokádě Gazy a politice nizozemské vlády vůči válce.



Podle organizátorů se druhé velké shromáždění za měsíc sešlo v Haagu asi 150 000 lidí. Účastníci se oblékli do červeného, aby vytvořili „červenou linii“ proti pokračujícím izraelským útokům a údajným válečným zločinům proti Palestincům.

Izraelská armáda uvedla, že z Íránu byly vypáleny rakety na Izrael, informuje agentura Agence France-Presse.





Zdroj v angličtině ZDE

0

1294

V květnu požádal nizozemský ministr zahraničních věcí Caspar Veldkamp Evropskou unii, aby přehodnotila dohody o spolupráci s Izraelem. Demonstranti v neděli vyzvali prozatímní vládu, aby se vyjádřila proti tomu, co označili za pokračující porušování mezinárodního práva ze strany Izraele.Nizozemská vláda, která se rozpadla 3. června, se dosud zdržela přímé kritiky Izraele. Protimuslimský populista Geert Wilders, jehož krajně pravicová strana vedla poslední vládu, opakovaně vyjádřil neochvějnou podporu Izraeli.„Situace se stále vyvíjí a v příštích dnech lze očekávat určité narušení provozu a zpoždění,“ uvedla ve svém prohlášení.Při izraelských útocích, včetně bombových útoků na automobily, zahynulo nejméně 14 íránských jaderných vědců, informovala agentura Reuters s odvoláním na dva zdroje z Perského zálivu.Americký prezident Donald Trump prohlásil, že mezi Izraelem a Íránem „brzy“ bude mír, a dodal, že proběhlo mnoho telefonátů a schůzek a že obě země by měly uzavřít dohodu.„Írán a Izrael by měly uzavřít dohodu a uzavřou ji,“ uvedl Trump na sociální síti Truth Social a dodal, že „brzy bude MÍR“.Dnes ráno prezident ostrova Nikos Christodoulides, který spolu se svým ministrem zahraničí intenzivně telefonoval, novinářům řekl, že na žádost zareaguje, až bude v neděli hovořit s Benjaminem Netanjahuem.„Kyperská republika se vyznačuje tím, že komunikuje se všemi zeměmi v regionu. Byli jsme požádáni, abychom předali zprávu [Izraeli od Íránu]. Proto se uskuteční telefonický rozhovor s Netanjahuem,“ uvedl Christodoulides, který stojí v čele členského státu EU nejblíže Blízkému východu.Hovor byl podle něj naplánován na sobotu večer, „ale kvůli chaotické situaci se nemohl uskutečnit“.Mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmail Baghaei mezitím popřel, že by byla taková žádost vznesena, což vyvolalo překvapení mezi diplomaty působícími v hlavním městě ostrova Nikósii. „Christodoulides neměl absolutně žádný důvod, aby takovou informaci zveřejnil,“ uvedl jeden z nich. „Proč by to Írán nyní popíral, je otázkou, ale události se vyvíjejí velmi rychle.“Kyperské vedení, včetně úřadu prezidenta, se k tomu zatím nevyjádřilo, pravděpodobně proto, že Christodoulides je nyní plně zaneprázdněn návštěvou Narendry Modiho, prvního indického premiéra, který za více než dvě desetiletí oficiálně navštívil nejvýchodnější zemi Evropské unie.Ruská ambasáda v Teheránu v neděli oznámila, že pracuje na možnosti evakuace ruských občanů z Íránu po zemi, informovala ruská státní agentura RIA s odvoláním na ambasádu.informovala státní televize, zatímco mezi oběma stranami již třetí den zuřila intenzivní přestřelka, informovala agentura Agence France-Presse.Oficiální agentura IRNA rovněž oznámila zahájení „nové vlny raketových útoků“ na Izrael.Agentura Reuters informovala o zvucích explozí v oblasti Tel Avivu.Íránská média uvedla, že izraelský útok zasáhl v neděli policejní velitelství v centru Teheránu.„Velitelství policie v Teheránu bylo zasaženo jedním z nepřátelských dronů,“ uvedla agentura ISNA s odvoláním na policejní prohlášení. Dodala, že útok způsobil „menší škody“ a zranil „několik“ policistů, informovala agentura Agence France.