Izraelci v pondělí vyvraždili střelbou v potravinovém centru v Gaze nejméně 37 vyhladovělých Palestinců

16. 6. 2025

Počet obětí je nejvyšší od začátku téměř každodenních střeleb, které vypukly poté, co skupina podporovaná USA začala v tomto území distribuovat potraviny



Podle místních úřadů bylo v pondělí při nové střelbě v Gaze poblíž potravinových center provozovaných soukromými americkými dodavateli a střežených izraelskými vojáky zabito nejméně 37 Palestinců.



Svědci obvinili z útoků izraelské vojáky, kteří zahájili palbu brzy ráno, když se dav hladových Palestinců shromáždil u dvou center spravovaných Gazskou humanitární nadací (GHF), soukromou organizací, která nedávno zahájila činnost v Gaze s podporou Izraele a USA.



Zdravotníci v Gaze uvedli, že většina pondělních obětí byla zabita při pokusu dostat se do centra GHF poblíž jižního města Rafah, které bylo z velké části zničeno izraelskou armádou, a poblíž druhého centra GHF v centru Gazy. Podle nich byly další čtyři osoby zabity jinde.



Dva Palestinci, kteří se pokoušeli získat jídlo v Rafahu, Heba Jouda a Mohammed Abed, řekli agentuře Associated Press, že izraelské síly začaly střílet do davu kolem čtvrté hodiny ráno na kruhovém objezdu Flag. Kruhový objezd, který se nachází několik set metrů od centra GHF, byl opakovaně dějištěm střelby.



Mezinárodní výbor Červeného kříže v pondělí uvedl, že jeho polní nemocnice v Gaze přijala 200 pacientů, což je nejvyšší počet, jaký tato zařízení kdy přijala při jedné hromadné střelbě.



V neděli stejná nemocnice ošetřila 170 lidí, z nichž mnozí „byli zraněni střelbou a uvedli, že se pokoušeli dostat k místu rozdávání jídla“.



Desítky tisíc Palestinců byly nuceny cestovat na dlouhé vzdálenosti a překračovat izraelské vojenské zóny v Gaze, často v noci, v zoufalé a nebezpečné snaze získat balíčky s potravinami z nových center.



Izraelská armáda vymezila konkrétní trasy pro přístup k potravinovým centrům a GHF varovala Palestince, že opuštění silnic je nebezpečné, ale mnoho z nich tak činí v snaze dostat se jako první k nedostatkovým potravinám.



Pracovníci humanitární pomoci uvedli, že GHF a izraelská armáda často poskytují protichůdné informace o přístupu k distribučním místům, což vede k tomu, že tisíce lidí se pokoušejí dostat do center přes zóny, které jsou údajně stále uzavřené. Nejméně jeden incident se stal v pondělí brzy ráno v určité vzdálenosti od centra GHF před jeho otevřením.



Izraelské obranné síly tvrdí, že podle prvotního vyšetřování nejsou údaje o počtu obětí, které uvedly místní úřady, přesné.



V prohlášení uvedly: „Navzdory varováním, že se jedná o aktivní bojovou zónu, se v noci několik podezřelých pokusilo přiblížit k jednotkám IDF operujícím v oblasti Rafah, čímž je ohrozili. Jednotky IDF zasáhly, aby odstranily hrozbu a zabránily podezřelým v přiblížení, a vystřelily varovné výstřely.“



Agentury OSN a hlavní humanitární organizace, které od začátku války dodávají humanitární pomoc do Gazy, nový systém odmítly s tím, že je nepraktický, nedostatečný a neetický. Popírají, že by Hamás ve velkém měřítku kradl pomoc.



Palestinští zdravotníci uvádějí, že od otevření těchto míst minulý měsíc byly zabity desítky lidí a stovky jich byly zraněny.



Izrael v březnu a dubnu uvalil přísnou blokádu všech dodávek do Gazy, čímž ohrozil mnoho z 2,3 milionu lidí, kteří tam žijí, „kritickým rizikem hladomoru“. Humanitární pracovníci v zdevastovaném území uvedli, že dosavadní zásoby GHF jsou zcela nedostatečné.



V neděli GHF uvedla, že rozdala 36 000 krabic s potravinami, což představuje více než 2,1 milionu jídel.



V Ženevě Volker Türk, vysoký komisař OSN pro lidská práva, uvedl, že téměř 20měsíční ofenzíva Izraele v Gaze způsobuje Palestincům „děsivé a nehorázné utrpení“, a vyzval vládní představitele, aby „probudili“ a vyvinuli tlak na ukončení konfliktu.



„Fakta mluví sama za sebe,“ řekl Türk při zahájení posledního zasedání Rady pro lidská práva v pondělí.



„Všichni ve vládě si musí uvědomit, co se děje v Gaze. Všichni, kdo mají vliv, musí vyvinout maximální tlak na Izrael a Hamás, aby ukončili toto nesnesitelné utrpení.“



Türk se opakovaně vyjadřoval k krveprolití v Gaze a vyzval k propuštění více než 50 izraelských rukojmích, které tam stále drží Hamás a další ozbrojení palestinští militanti.



Izraelská diplomatická mise v Ženevě na to reagovala obviněním Türka a jeho úřadu z „neustálého vydávání nezodpovědných a nevzdělaných prohlášení o izraelském vedení nepřátelských akcí – včetně spoléhání se na informace šířené teroristickými organizacemi“.



Vyzvala Türka, aby „odsoudil deklarovanou strategii Hamásu maximalizovat škody na obyvatelstvu v Gaze“.



