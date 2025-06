Záchranáři v Gaze uvádějí, že izraelská palba zabila ve středu 33 lidí

18. 6. 2025

Agentura civilní obrany v Gaze uvedla, že ve středu izraelská palba zabila na palestinském území 33 lidí, včetně 11 osob, které hledaly humanitární pomoc.



Mluvčí civilní obrany Mahmud Bassal řekl agentuře AFP, že 11 lidí bylo zabito a více než 100 zraněno „poté, co okupační síly zahájily palbu a vystřelily několik granátů... na tisíce občanů“, kteří se shromáždili v centru Gazy, aby si stoupli do fronty na jídlo.



Armáda agentuře AFP sdělila, že její jednotky operující v centru Gazy identifikovaly „skupinu podezřelých osob“, které se přibližovaly „způsobem, který představoval potenciální hrozbu pro jednotky“.



“.







Donald Trump říká, že Írán „ho kontaktoval“ a „chce vyjednávat“





Americký prezident novinářům řekl, že Írán má „velké problémy“ a že nebylo rozhodnuto, zda se USA připojí k Izraeli a zahájí letecké údery na Írán.uvedl ve středu americký velvyslanec Mike Huckabee.Americká ambasáda v Jeruzalémě pracuje na evakuačních opatřeních a vyzývá Američany v zemi, aby se přihlásili k odběru aktualit prostřednictvím programu Smart Traveler ministerstva zahraničí.„Tyto akce přímo ohrožují mezinárodní námořní bezpečnost a globální dodavatelský řetězec energie,“ uvedlo Írán ve svém prohlášení pro delegáty IMO.„Pokud mezinárodní společenství nepřijme naléhavá a konkrétní opatření k zastavení této nezákonné agrese, hrozí bezprostřední eskalace konfliktu na moři.“Írán již dříve pohrozil, že v odvetě za tlak ze strany Západu uzavře Hormuzský průliv pro lodní dopravu. Jakékoli uzavření průlivu by mohlo omezit obchod a ovlivnit světové ceny ropy.Námořní agentury doporučují obchodním lodím, aby se vyhýbaly íránským vodám v okolí Hormuzu, uvedly ve středu zdroje z oblasti námořní dopravy.„Dostali jsme informace a požádal jsem, aby všichni senátoři dostali tajné informace,“ řekl Schumer a dodal, že věří, že to bude schváleno.uvedl ve středu ministr obrany Pete Hegseth, i když odmítl potvrdit přípravy možných úderů proti Íránu.„Pokud a až budou tato rozhodnutí učiněna, ministerstvo (obrany) je připraveno je provést,“ řekl Hegseth senátnímu výboru pro ozbrojené služby.„Mezi současnou situací a situací před týdnem je velký rozdíl,“ řekl Trump novinářům před Bílým domem. „Nikdo neví, co udělám.“Trump uvedl, že Írán navrhl jednání v Bílém domě. Podrobnosti neposkytl. Írán popsal jako zcela bezbranný, bez jakékoli protivzdušné obrany.poté, co armáda oznámila, že útočí na vojenské cíle v Teheránu, informuje agentura AFP, novináři AFP hlásili výbuchy na severu a východě íránského hlavního města.V severní části Teheránu byla slyšet nová exploze a hlavní silnice byla částečně uzavřena, uvedl novinář AFP.Výbuch následoval po sérii dalších explozí, které byly slyšet ve východní části města.Zdroj v angličtině ZDE