Palestinci v Izraeli nejsou chráněni před íránskými raketami

19. 6. 2025

Foto: Íránskou raketou zničené město Tamra



Tragická smrt čtyř členů jedné rodiny v arabském městě Tamra poukázala na systémovou diskriminaci v izraelské infrastruktuře civilní obrany.

Palestinská města v izraeli nemají kryty a Palestinci nesmějí vstoupit v Izraeli do krytů pro Izraelce

V sobotu pozdě v noci zasáhla íránská raketa naložená výbušninami velký dům v palestinském městě Tamra na severu Izraele. Během několika vteřin exploze proměnila moderní dům v hromadu trosek, zabila čtyři členy rodiny Khatibových a zranila desítky jejich sousedů.



Raja Khatib, právník, který při výbuchu přišel o manželku Manar, dcery Shadu, dvacetiletou studentku univerzity, a třináctiletou Halou, a švagrovou, také Manar, řekl časopisu +972, že v době dopadu rakety nebyl doma a spěchal zpět, jakmile sirény utichly.



„Když jsem dorazil, moje nejmladší dcera Razan mi řekla, že její matka a sestry byly v horním patře a nestihly se včas dostat do bezpečného pokoje [vyztuženého jako domácí protiletecký kryt], protože raketa dopadla tak rychle," vyprávěl. „Snažil jsem se k nim dostat, ale nešlo to: dům byl zničený a uvědomil jsem si, že je nezachráním.



„Teprve před třemi dny jsme se vrátili z dovolené v Itálii,“ pokračoval Khatib. „Jak bych si přál, aby let byl o den zpožděn a zrušen. Moje žena byla celý můj svět. Byla úspěšnou učitelkou, milovanou svými studenty. Stejně tak i žena mého bratra. Shada byla vynikající studentka práv; snila o tom, že se stane právničkou jako já a můj bratr, možná dokonce soudkyní. Hala neměla ani čas snít – bylo jí teprve 13 let. Toto bych nepřál ani svému nejhoršímu nepříteli.“





Tragédie, která postihla rodinu Khatibových, která se připojila k asi 20 dalším obětem íránských raket v Izraeli od pátečního rána, kdy izraelská armáda zahájila útok na Írán, opět odhalila systémovou nerovnost, která je vlastní izraelské civilní obraně.





Podle zprávy státního kontrolora z roku 2018 nemá 60 ze 71 arabských obcí v Izraeli žádné veřejné kryty. Jednou z nich je i město Tamra s 37 000 obyvateli. Pro srovnání, židovské město Safed podobné velikosti (asi 42 000 obyvatel) má 138 veřejných krytů. Dokonce i Mitzpe Aviv, nedaleká židovská obec s pouhými 1 100 obyvateli, má 13 veřejných krytů.





Mladý muž z Tamry, který si nepřál být jmenován, zdůraznil pro +972, že sobotní tragédie nebyla první a ani nebude poslední. „Před rokem byla v nedalekém Shefa-‘Amr zabita žena [když její dům zasáhla raketa z Libanonu]. Nejsou zde žádné veřejné kryty jako v židovských komunitách a většina domů je stará a nemá chráněné místnosti. V Tamře a ve většině arabských měst stát zdržuje rozšiřování našich komunit, takže je zde méně nových čtvrtí a domů ve srovnání s židovskými městy, která se rozšiřují téměř každý den.





Na právnické fakultě Univerzity v Haifě studenti i učitelé truchlili nad smrtí dvacetileté Shady Khatib. Advokátka Abeer Baker, která byla její učitelkou na fakultě, popsala Khatib jako „milovanou, zářivou a nadějnou studentku. Jedna raketa zničila Shadinu budoucnost a přetrhla nitku našich duší. Nebudeme mlčet a nepřestaneme bojovat za to, aby byli všichni špinaví fašisté, kteří se radovali z tvé smrti, z utrpení tvé rodiny a z naší bolesti, postaveni před soud.“





„Tvé jméno a tvůj hlas zůstanou v mé paměti – a v paměti nás všech – jako zářivý symbol, pochodeň moudrosti, která snila o tom, že se stane hlasem proti nespravedlnosti, navzdory všem těžkostem.“





Bezpečnostní místnosti v domácnostech (v hebrejštině známé jako „mamad“, které jsou považovány za méně účinné při odolávání výbuchům než větší veřejné kryty) jsou v arabských městech a obcích málo početné a vzájemně vzdálené. Podle izraelského práva nelze bezpečnostní místnosti stavět v domech, které byly postaveny bez potřebného povolení. Mnoho palestinských rodin v Izraeli je však nuceno stavět bez povolení kvůli diskriminační politice v oblasti bydlení, která legální stavbu v arabských obcích prakticky znemožňuje.Výsledkem je podle zprávy státního kontrolora, že 46 % palestinských občanů Izraele nemá přístup k adekvátní ochraně před leteckými útoky, zatímco u celkové populace je to 26 %.Částečným řešením by mohly být projekty obnovy měst, které vyžadují výstavbu bezpečnostních místností v nových domech, ale podle nevládní organizace Sikkuy-Aufoq nebyl v letech 2010 až 2023 v arabských městech schválen ani jeden projekt obnovy města, zatímco v židovských obcích jich bylo schváleno více než 5 600. Roky plánované diskriminace se tak proměnily v přímou hrozbu pro životy Palestinců v Izraeli.Situaci ještě zhoršilo rozhodnutí vlády před rokem ukončit iniciativu založenou po 7. říjnu, která měla arabské veřejnosti v Izraeli v době války poskytovat životně důležité informace a služby. Tato iniciativa, která vznikla ve spolupráci mezi Úřadem pro socioekonomický rozvoj arabské společnosti Ministerstva sociální rovnosti, Národním výborem arabských starostů a městem Kafr Qassem, byla oceněna Velitelstvím domácí fronty a její účinnost byla potvrzena výzkumem občanských organizací. Vláda však argumentovala, že není třeba udržovat speciální službu pro palestinské občany.„Kromě toho nemusíte být vojenský expert, abyste pochopili, že systémy protivzdušné obrany jsou navrženy tak, aby chránily židovské obce,“ pokračoval. „Někdy má arabské město štěstí, pokud spadá pod obranu blízkého židovského města, ale to není obecně pravidlem. Od loňského incidentu v Shefa-‘Amr po Tamru, Majd Al-Krum, Tarshiha a další incidenty je jasné, že stát, který ignoruje naše úmrtí v důsledku organizovaného zločinu, ignoruje i naše úmrtí z jiných příčin.“Mazzen Ghanaim, předseda Národního výboru arabských starostů, vinu přímo přiřkl premiérovi Benjaminu Netanjahuovi: „Pokud je toto ‚nový Blízký východ‘, tak ho nechceme.“„Nebudeme mlčet“Po smrti Khatibových se jedna z hlavních izraelských televizních stanic uchýlila k obviňování obětí – zdůrazňovala, že zabití nebyli v bezpečné místnosti (starosta Tamry Musa Abu Rumi na to reagoval: „Dům byl nový a opevněný, ale podle informací od Velitelství domácí fronty neodolal raketě nesoucí téměř 400 kg výbušnin. Celá čtvrť byla zničena.“Brzy poté se na internetu rozšířilo video, na kterém mladí izraelští židé jásají při pohledu na rakety dopadající na Tamru a skandují obvyklý pravicový slogan: „Ať vaše vesnice shoří.“ Netanjahu video odsoudil, ale jeho mediální spojenec Yinon Magal ho zdánlivě ospravedlnil, když prohlásil: „Ne všichni v Tamře milují Izrael.“V reakci na stížnosti na rasistické podněcování, včetně stížnosti palestinského poslance Ahmada Tibiho, policie oznámila, že „věc je vyšetřována“, ale o žádných zatčeních se neinformovalo. Naproti tomu den předtím policie zatkla 17 mladých lidí z Umm Al-Fahem, kteří oslavovali první vlnu íránských raketových útoků.Pro mladého muže z Tamry je dvojí metr jasný. „Případ [židovského podněcování proti Palestincům] zřejmě nestojí ani za pozornost policie. A proč by měl, když jeden z předních izraelských novinářů ospravedlňuje smrt našich dcer v přímém přenosu? Kdyby byly role obrácené, není třeba vysvětlovat, co by se stalo.“Baker zdůraznila, že snaha o jejich stíhání bude „součástí Shadiny cesty, projektu, který nestihla dokončit“. „Shadino poslední přání bylo stát se dobrovolnicí v Adalah Legal Center a její poslední zpráva pro mě byla, že poslala svůj životopis a doufá, že se stane součástí jejich týmu,“ dodala.