Ruská bezpečnostní rada vyzvala k zákazu filmů o "hříšném životním stylu"

20. 6. 2025

Je nutné odstranit filmy, které podporují rušení "morálních hodnot" z ruského "informačního prostoru", řekl Nikolaj Lišin, předseda Výboru pro ochranu tradičních ruských duchovních a morálních hodnot Vědecké a odborné rady Rady bezpečnosti Ruské federace. Je nutné odstranit filmy, které podporují rušení "morálních hodnot" z ruského "informačního prostoru", řekl Nikolaj Lišin, předseda Výboru pro ochranu tradičních ruských duchovních a morálních hodnot Vědecké a odborné rady Rady bezpečnosti Ruské federace.

"Neexistuje nic takového, že po třicítce můžete hřešit, a už to je dobré. To znamená, že to nemůžete udělat před třicítkou. Neexistuje žádný věk. Proč to pouštíme do informačního prostoru? Proč to děláme? Musíme to vyčistit. Byli jsme při tom přistiženi," řekl na mezinárodním ekonomickém fóru v Petrohradě. Lišin navrhl rozdělit proces dospívání do kategorií odpovídajících křesťanskému paradigmatu - dětství, dospívání a mladost. "To ale neznamená, že po určitém věku je možné zrušit morální hodnoty," řekl.

Podle Lišina, který je také zástupcem šéfa Federální lékařské a biologické agentury (FMBA), by všechna filmová díla pro každou dobu "měla nést duchovní a morální hodnotu", protože formování osobnosti člověka pokračuje "po celý život". "A nemůžete mu dovolit, aby tyto věci ukazoval," zdůraznil úředník.

Během svého projevu na zasedání SPIEF "Role státu a médií při formování světonázoru a hodnot člověka" také uvedl potřebu zavést trestní odpovědnost za "krádež tradičních hodnot".

"Ukradli mi cennosti. Musím zavolat policii a říct: tito lidé mi kradou mou duchovní a morální hodnotu. To znamená, že musí být izolováni od společnosti. Pokud jsou to hodnoty, pak je třeba je v praxi hájit. A je nutné zavést různé druhy odpovědnosti, až po trestní odpovědnost," uvedl Lišin.

Šéf Vyšetřovacího výboru Ruské federace Alexandr Bastrykin již dříve oznámil posílení státní kontroly nad filmovým průmyslem. Vyzval zejména k realizaci myšlenky zavedení povinného sledování sovětských filmů školáky s cílem přispět k "dekriminalizaci a tvůrčímu myšlení", což vyjádřil i šéf Mosfilmu Karen Šachnazarov.

Zdroj v ruštině: ZDE

