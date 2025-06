Krvavý neúspěch: Izrael musí předat distribuci potravin v Gaze OSN

20. 6. 2025

„Pokaždé, když se dozvíme, že se chystá takzvaná distribuce potravin, víme, že to bude znamenat vyhlazení," řekl v úterý Dr. Mark Brunner, lékař z Oregonu, který jako dobrovolník pracuje v Násirově nemocnici v městě Khan Yunis. Je to měsíc, co Izrael zavedl nový systém distribuce potravin v pásmu, a Brunnerovi se opět potvrdila pravda: oblasti, kam se dostává pomoc, se staly smrtícími pastmi. Nový systém selhal ve všech ohledech: nejenže nezabránil hladomoru, ale ohrožuje životy obyvatel Gazy a ani nezaručuje, že se potraviny nedostanou do rukou Hamásu, píše se v redakčním komentáři listu Haaretz.



Po většinu války byla distribuce potravin v Gaze řízena koalicí organizací pod záštitou OSN. Jejich strategie byla založena na zajištění základní potravinové bezpečnosti pro obyvatelstvo provozováním co největšího počtu distribučních míst. Izrael bez předložení důkazů tvrdil, že Hamás ukradl potraviny dovezené OSN, a po téměř 80denní blokádě zavedl nový systém se čtyřmi distribučními místy



Izrael navíc OSN povoluje dovážet velmi omezené množství potravin, z nichž většina je vypleněna hladovějícími davy. Došlo k situacím, kdy se kolem distribučních míst nebo nákladních vozů OSN shromáždily tisíce lidí a izraelští vojáci na ně mnohokrát stříleli, ať už proto, aby je rozehnali, nebo protože se cítili ohroženi. Výsledek je děsivý: více než 400 lidí bylo zabito a tisíce dalších zraněno. Jen v úterý bylo při pokusu o dopravu potravin svým rodinám zabito 51 lidí a více než 200 jich bylo zraněno.



Nový systém navíc nezabrání hladomoru, protože v praxi nejde o distribuci potravin, ale spíše o organizované rabování. Potraviny se dostanou pouze k těm, kteří jsou dost silní a odvážní, aby se dostali k distribučním místům. Samotná distribuce je chaotická a chybí registrační proces, který by zajistil, že nejzranitelnější skupiny obyvatel – ženy, děti, starší lidé a osoby se zdravotním postižením – dostanou dostatečnou výživu.



Stále častěji se také objevují zprávy o ozbrojených mužích, kteří okrádají civilisty na cestě zpět do uprchlických táborů a jídlo pak prodávají na trzích. Je pravděpodobné, že někteří z těchto ozbrojenců jsou členové Hamásu. Lze předpokládat, že jídlo dovážené do pásma Gazy – tentokrát podle většiny důkazů financované izraelskými daňovými poplatníky – opět podporuje Hamás.





Je třeba uznat, že nový systém distribuce potravin je naprostým a krvavým selháním. Izraelská vláda musí přestat hrát s životy obyvatel Gazy; Trumpova administrativa, která Izrael podporuje, se nesmí zbavit své odpovědnosti. Musí vyvinout tlak, aby OSN mohla do pásma bez omezení dovážet potraviny a humanitární pomoc. Jakékoli jiné jednání představuje válečný zločin.





Zdroj v angličtině ZDE

