Donald Trump uvedl, že Evropa nebude schopna v íránsko-izraelské válce příliš pomoci

21. 6. 2025

čas čtení 8 minut



Izraelská palba zabila v pátek v Gaze nejméně 44 Palestinců, z nichž mnozí hledali potravinovou pomoc, uvedli místní představitelé. Nejméně 25 lidí čekajících na nákladní vozy s pomocí bylo zabito při izraelské akci jižně od Netzarimu ve střední Gaze, uvedla místní zdravotnická služba řízená hnutím Hamás. Izraelská armáda uvedla, že vojáci vystřelili varovné výstřely na podezřelé militanty, kteří se k nim blížili v davu, a izraelské letadlo poté vystřelilo raketu a „eliminovalo podezřelé“.

Donald Trump uvedl, že Evropa nebude schopna v íránsko-izraelské válce příliš pomoci. „Írán nechce mluvit s Evropou, chce mluvit s námi,“ řekl americký prezident. „Evropa v této věci nebude schopna pomoci.“ Evropští ministři zahraničí v pátek po jednáních v Ženevě, jejichž cílem bylo zahájit vyjednávání o nové jaderné dohodě, vyzvaly Írán, aby se zapojil do jednání s Washingtonem o svém jaderném programu. Jednání skončila bez viditelného pokroku.



Íránský ministr zahraničí Abbás Araghchi přicestoval do Istanbulu, aby se setkal s diplomaty Arabské ligy a jednal o eskalaci konfliktu mezi Teheránem a Izraelem, informovala agentura Tasnim.



Podle agentury Agence France-Presse se víkendového setkání Organizace islámské spolupráce (OIC) zúčastní asi 40 diplomatů, zatímco Izrael a Írán pokračují ve vzájemných raketových útocích.



Araghchi přiletěl do Turecka v sobotu ráno poté, co se v pátek setkal se svými protějšky z Velké Británie, Francie a Německa v Ženevě.



„Na tomto setkání bude na návrh Íránu konkrétně projednána otázka útoku sionistického režimu na naši zemi,“ citovala agentura Tasnim Araghchiho.



Araghchi v pátek uvedl, že Teherán je připraven znovu „zvážit diplomacii“, pouze pokud Izrael „ukončí agresi“.



Izrael tvrdí, že při útoku na byt zabil velitele Revolučních gard



Izraelský ministr obrany Israel Katz uvedl, že armáda zabila při útoku na byt v íránském městě Qom veterána íránských Revolučních gard.



Veterán Saeed Izadi vedl palestinské oddíly jednotek Quds Force, uvedl Katz v sobotním prohlášení citovaném agenturou Reuters.



Revoluční gardy tuto informaci nepotvrdily.



Quds Force vybudovala síť arabských spojenců známou jako Osa odporu, v roce 1982 založila Hizballáh v Libanonu a podporuje Hamás v pásmu Gazy. Síť spojená s Íránem však v posledních dvou letech utrpěla těžké rány, když izraelské ofenzívy oslabily Hamás a Hizballáh.



Katz uvedl, že Izadi financoval a vyzbrojoval Hamás během jeho útoků na Izrael v říjnu 2023, a označil zabití velitele za „významný úspěch izraelské rozvědky a letectva“.



Izadi byl sankcionován USA a Velkou Británií za údajné vazby na Hamás a palestinskou militantní frakci Islámský džihád.





Íránská agentura Fars uvedla, že izraelské útoky se zaměřily na jaderné zařízení v Isfahánu, jedno z největších v zemi, ale nedošlo k úniku nebezpečných látek.



Íránská média také uvedla, že Izrael zaútočil na budovu ve městě Qom, přičemž podle prvních zpráv byl zabit 16letý člověk a dva lidé byli zraněni.



Podle íránských médií izraelské bombardování zabilo nejméně 639 lidí a 1 326 jich zranilo, zatímco íránské rakety zabily nejméně 25 lidí a stovky jich zranily v Izraeli.



Vzhledem k eskalaci bojů izraelský náčelník generálního štáru Eyal Zamir uvedl, že Izraelci se musí připravit na „těžké dny“.



„Abychom odstranili hrozbu takového rozsahu proti takovému nepříteli, musíme být připraveni na dlouhodobou kampaň,“ řekl v pátek. „Den za dnem se naše svoboda pohybu rozšiřuje a nepřítelova se zužuje.“





Izrael v sobotu oznámil, že jeho letectvo provedlo nové letecké údery proti skladům raket a odpalovacím rampám v centrálním Íránu, informovala agentura Agence France-Presse. Izrael tak pokračuje v sérii útoků, které podle něj mají zabránit jeho rivalovi ve vývoji jaderných zbraní – který Teherán popírá.



„Podle informací, které máme, jsme již o nejméně dva až tři roky oddálili možnost, že by mohli získat jadernou bombu,“ uvedl izraelský ministr zahraničí Gideon Saar v rozhovoru zveřejněném v sobotu v německém deníku Bild.



Uvedl, že týdenní útoky Izraele budou pokračovat.



Uděláme vše, co je v našich silách, abychom tuto hrozbu odstranili.



Tyto výroky přišly den poté, co americký prezident Donald Trump varoval Teherán, že má „maximálně“ dva týdny na to, aby se vyhnul možným americkým leteckým úderům.





V sobotu brzy ráno si obě země vyměnily nové útoky, den poté, co Teherán prohlásil, že nebude vyjednávat o svém jaderném programu, dokud bude pod hrozbou, a Evropa se snažila udržet mírové rozhovory při životě.



Krátce po 2:30 izraelského času armáda varovala před raketovým útokem z Íránu, který spustil sirény v některých částech centrálního Izraele včetně Tel Avivu a na izraelsky okupovaném Západním břehu. Izraelské protivzdušné systémy reagovaly a nad Tel Avivem se ozvaly výbuchy.



Izraelská armáda zároveň oznámila, že zahájila novou vlnu útoků na sklady raket a odpalovací zařízení v Íránu.



Izraelský vojenský představitel uvedl, že Írán vystřelil pět balistických raket a že zatím nejsou žádné známky dopadu raket ani zprávy o obětech.



Nové útoky přišly poté, co izraelský ministr zahraničí prohlásil, že izraelské údery na Írán oddálily potenciál Teheránu vyvinout jadernou zbraň „alespoň o dva nebo tři roky“. Izraelská ofenzíva přinesla „velmi významné“ výsledky, řekl Gideon Saar v rozhovoru pro německý deník Bild, který byl zveřejněn v sobotu.



V pátek izraelský velvyslanec Danny Danon v OSN vyhrožoval, že jeho země nepřestane útočit na Írán, dokud nebude odstraněna jaderná hrozba, kterou tato země představuje, zatímco Írán prohlásil, že se bude proti Izraeli nadále bránit.



„Nepřestaneme,“ řekl Danon během zasedání Rady bezpečnosti OSN v New Yorku.

„Ne, dokud nebude odstraněna jaderná hrozba Íránu, dokud nebude odzbrojen jeho válečný aparát, dokud nebudou v bezpečí naši lidé i vaši.“



Íránský velvyslanec při OSN Amir Saeid Iravani vyzval bezpečnostní radu k přijetí opatření a řekl: „Izrael zjevně prohlásil, že bude v útocích pokračovat tak dlouho, jak bude třeba. Jsme znepokojeni věrohodnými zprávami, že se k této válce možná připojí Spojené státy.“





Generální tajemník OSN v pátek varoval, že rozšíření izraelsko-íránského konfliktu by mohlo „zapálit oheň, který nikdo nedokáže uhasit“. António Guterres vyzval obě strany, aby „daly míru šanci“, a uvedl, že konflikt se nesmí rozšířit.





Šéf agentury OSN pro jaderný dozor varoval, že útoky na jaderná zařízení by mohly mít za následek „únik radioaktivního záření s vážnými důsledky uvnitř i mimo hranice“ napadeného státu. Rafael Grossi také vyzval k maximální zdrženlivosti.



Donald Trump řekl, že jeho ředitelka národní zpravodajské služby Tulsi Gabbardová se mýlila, když naznačila, že neexistují důkazy o tom, že Írán vyrábí jadernou zbraň. Později v pátek Gabbardová na sociálních sítích uvedla, že média její slova vytrhla z kontextu a že s prezidentem souhlasí.



Dětská agentura OSN uvedla, že nedostatek pitné vody v Gaze dosáhl krizového bodu a „děti začnou umírat žízní“. UNICEF uvedl, že nedostatek paliva pro provoz studní a odsolovacích zařízení v tomto území znamená, že „čelí něčemu, co se rovná uměle vyvolané suchu“.





Evropská unie uvedla, že „existují náznaky“, že Izrael porušuje své závazky v oblasti lidských práv svým jednáním v Gaze, ale nezavolala k okamžitým sankcím. Dokument uniklý z diplomatických kruhů EU představuje významný moment ve vztazích Evropy k dlouholetému spojenci.





Zdroj v angličtině ZDE

