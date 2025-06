Trump tvrdí, že bylo dohodnuto příměří mezi Izraelem a Íránem

24. 6. 2025

čas čtení 9 minut

V příspěvku na Truth Social Donald Trump tvrdí, že bylo dosaženo 12hodinového příměří mezi Izraelem a Íránem. Příměří podle něj začne za 6 hodin. Píše:

GRATULUJEME VŠEM! Izrael a Írán se plně dohodly, že dojde k úplnému a totálnímu PŘÍMĚŘÍ (přibližně za 6 hodin, kdy Izrael a Írán ukončí a dokončí své probíhající, poslední mise!), které potrvá 12 hodin, po jejichž uplynutí bude válka považována za UKONČENOU! Oficiálně zahájí příměří Írán a po 12 hodinách se k němu připojí Izrael. Po 24 hodinách bude svět oslavovat oficiální konec 12denní války. Během každého PŘÍMĚŘÍ bude druhá strana zachovávat MÍR a ÚCTU. Za předpokladu, že vše bude fungovat tak, jak má, což bude, rád bych poblahopřál oběma zemím, Izraeli i Íránu, k vytrvalosti, odvaze a inteligenci, s nimiž ukončily to, co by se mělo nazvat „12DENNÍ VÁLKA“. Toto je válka, která mohla trvat roky a zničit celý Blízký východ, ale nestalo se tak a nikdy se tak nestane! Bůh žehnej Izraeli, Bůh žehnej Íránu, Bůh žehnej Blízkému východu, Bůh žehnej Spojeným státům americkým a BŮH ŽEHNEJ SVĚTU!

Trump označil reakci Íránu za „velmi slabou“ a poděkoval Teheránu za předběžné varování



Donald Trump opět prohlásil, že USA „zničily“ íránská jaderná zařízení, a označil reakci Teheránu za „velmi slabou“, přičemž 13 ze 14 raket bylo zachyceno.



Trump poděkoval Íránu za to, že před odpálením raket na vojenskou základnu v Kataru informoval Spojené státy, což podle něj umožnilo, že nedošlo ke ztrátám na životech – ani katarských, ani amerických.



„S potěšením oznamuji, že NEBYL zraněn žádný Američan a nedošlo téměř k žádným škodám. Nejdůležitější je, že si to všechno vyřídili a doufejme, že už nebude žádná další NENÁVIST,“ napsal Trump v příspěvku na Truth Social.



„Snad nyní může Írán přistoupit k míru a harmonii v regionu a já budu nadšeně povzbuzovat Izrael, aby učinil totéž,“ dodal Trump.

Trump v pozdějším příspěvku dodal:



GRATULUJEME SVĚTU, JE ČAS NA MÍR!

Donald Trump opět prohlásil, že USA „zničily“ íránská jaderná zařízení, a označil reakci Teheránu za „velmi slabou“, přičemž 13 ze 14 raket bylo zachyceno.Trump poděkoval Íránu za to, že před odpálením raket na vojenskou základnu v Kataru informoval Spojené státy, což podle něj umožnilo, že nedošlo ke ztrátám na životech – ani katarských, ani amerických.„S potěšením oznamuji, že NEBYL zraněn žádný Američan a nedošlo téměř k žádným škodám. Nejdůležitější je, že si to všechno vyřídili a doufejme, že už nebude žádná další NENÁVIST,“ napsal Trump v příspěvku na Truth Social.





Katar po krátkém přerušení znovu otevřel vzdušný prostor, oznámil úřad pro civilní letectví



Katar po krátkém přerušení znovu otevřel svůj vzdušný prostor, oznámil v úterý brzy ráno (místního času) úřad pro civilní letectví. V pondělí Írán zaútočil raketami na americkou leteckou základnu v Kataru, přičemž nikdo nebyl zraněn.





Írán je připraven znovu reagovat v případě další agrese ze strany USA, uvedl ministr zahraničí



Íránský ministr zahraničí Abbas Araghči uvedl, že útok Teheránu na americkou vojenskou základnu al Udeid v Kataru byl reakcí na „agresi USA proti územní celistvosti a suverenitě Íránu“.



Podle prohlášení zveřejněného na účtu íránského ministerstva zahraničí na Telegramu uvedl, že Írán je připraven znovu reagovat v případě dalších kroků ze strany USA.



Eskalace v regionu začala „nezodpovědným jednáním“ Izraele, uvedl mluvčí Kataru



Mluvčí katarského ministerstva zahraničí Majed Al Ansari navíc uvedl, že tato eskalace začala „nezodpovědným jednáním“ Izraele v Gaze, na Západním břehu, v Libanonu, Sýrii a Íránu.



Rovněž uvedl, že zprostředkovatelská role Kataru v regionu nebude ovlivněna „žádným protiprávním jednáním žádné ze stran“. (Katar působí jako klíčový zprostředkovatel v řadě geopolitických otázek, včetně zprostředkování jednání o příměří mezi Izraelem a Hamasem).



Katar tvrdí, že reakce na útok Íránu je „suverénní“ záležitostí



Katar uvedl, že jeho reakce na íránský útok na americkou leteckou základnu al-Udejd je „suverénní“ záležitostí, poté co Írán zaútočil na základnu v odvetě za víkendové údery USA na jeho jaderná zařízení.



„Mezi oběma státy [Íránem a Katarem] a oběma národy existují hluboké vazby, ale útok nepochybně vyžaduje skutečné setkání a jasný postoj,“ uvedl mluvčí ministerstva zahraničí Majed Al Ansari na tiskové konferenci.



Uvedl, že z Íránu bylo na leteckou základnu al-Udeid vypáleno 19 raket ve dvou samostatných útocích, z nichž pouze jedna nebyla sestřelena. (To odpovídá dřívějšímu prohlášení Donalda Trumpa, že jedna raketa byla „uvolněna“, protože „směřovala neohrožujícím směrem“).



Po íránských útocích dopadly některé trosky do obytných oblastí, ale nebyly hlášeny žádné oběti, uvedl Al Ansari.



Řekl, že Katar brzy oznámí znovuotevření svého vzdušného prostoru a že probíhá komunikace s různými stranami, včetně USA.



Spojené státy v sobotu a v neděli pomohly asi 170 americkým občanům, trvalým obyvatelům a jejich nejbližším příbuzným opustit Izrael, uvedl v pondělí představitel amerického ministerstva zahraničí.



Pomoc při odletu z Izraele přichází v době, kdy napětí na Blízkém východě vzrostlo poté, co se Donald Trump připojil k letecké válce Benjamina Netanjahua a v neděli svrhl na íránská jaderná zařízení masivní bomby typu „bunker buster“. Írán od té doby reagoval útoky na americkou leteckou základnu al Udeid v Kataru.



Úředník ministerstva zahraničí uvedl, že v neděli odletěly z Izraele tři lety s přibližně 100 americkými občany, trvalými obyvateli a jejich nejbližšími rodinnými příslušníky.



Letadla s evakuovanými odletěla v sobotu, kdy ministerstvo zahraničí podle úředníka zorganizovalo dva lety z Tel Avivu do Atén s přibližně 70 americkými občany, jejich nejbližšími rodinnými příslušníky a trvalými obyvateli.





Ruské ministerstvo zahraničí vyzývá k zastavení eskalace napětí kolem Íránu



Ruské ministerstvo zahraničí vydalo nové prohlášení, v němž vyzývá k zastavení „eskalace ozbrojeného konfliktu“ a „provokativních akcí“ v konfliktu mezi Íránem, Spojenými státy a Izraelem.



„Opět vyzýváme k zastavení eskalace ozbrojeného konfliktu a k ukončení provokativních akcí a rétoriky,“ uvedlo ministerstvo v prohlášení na Telegramu.

„Dnes je více než kdy jindy nezbytné vrátit se k politickým a diplomatickým snahám a dodržování mezinárodního práva.“



Prohlášení také vyzvalo k okamžitému ukončení „nevyprovokované agrese USA a Izraele proti Íránu, otevřených pokusů o změnu režimu a zásahů do suverenity národů“.



Pokud vám to všechno zní velmi drze, vězte že Rusko v pondělí při ruských útocích na Kyjev a okolí zabilo pět lidí.



Americká ambasáda v Kataru v pondělí večer zrušila nařízení o uzavření budov poté, co Írán zaútočil na americkou leteckou základnu al-Udejd nedaleko hlavního města Dauhá.



Ambasáda, která v pondělí ráno vyzvala americké občany, aby zůstali v budovách, v oznámení na svých webových stránkách uvedla, že v úterý bude znovu otevřena.





Kuvajtská a bahrajnská tisková agentura informovaly, že země po krátkém přerušení znovu otevřely svůj vzdušný prostor.



Také letiště v Dubaji oznámilo, že po krátkém přerušení obnovilo provoz a že některé lety mohou být zpožděny nebo zrušeny.



Nejvyšší íránský vůdce prohlásil, že „se nepodrobí agresi nikoho“.



Po odvetném útoku Íránu na americkou leteckou základnu al-Udejd v Kataru nejvyšší vůdce ajatolláh Alí Chameneí prohlásil na X:



Nikoho jsme nenapadli a absolutně nepřijímáme agresi nikoho, ani se nepodrobíme agresi nikoho; to je logika íránského národa.



Egypt, Omán a Libanon odsoudily útok Íránu na americkou leteckou základnu v Kataru



Další země kritizovaly odvetný raketový útok Íránu na vojenskou základnu v Kataru, kde jsou rozmístěny tisíce amerických vojáků.



Egypt a Libanon odsoudily odvetný útok na leteckou základnu al-Udejd, jak uvedlo egyptské ministerstvo zahraničních věcí a libanonský prezident Joseph Aoun.



Omán odsoudil eskalaci napětí v regionu „vyvolanou nezákonným raketovým útokem Izraele“ ze dne 13. června, jakož i útok Íránu na Katar. V příspěvku na X ministerstvo zahraničních věcí uvedlo:







Oficiální mluvčí ministerstva zahraničních věcí vyjádřil odsouzení Ománského sultanátu vůči pokračujícímu eskalaci napětí v regionu, kterou 13. června vyvolal Izrael svým nelegálním raketovým útokem na Íránskou islámskou republiku a následnými raketovými útoky.

Rezaei uvedl, že podle návrhu zákona bude pozastavena instalace kamer, povolení inspekcí a předkládání zpráv MAAE, dokud nebude zaručena bezpečnost jaderných zařízení. Parlament musí návrh zákona ještě schválit na plenárním zasedání.



Zdroj v angličtině Zdroj v angličtině ZDE

0

386

Generální tajemník Rady pro spolupráci v Perském zálivu, která zahrnuje Bahrajn, Kuvajt, Omán, Katar, Saúdskou Arábii a Spojené arabské emiráty, rovněž odsoudil útok Íránu na Katar. Všech šest zemí útok nezávisle odsoudilo.Výbor pro národní bezpečnost íránského parlamentu schválil obecný návrh zákona, který má zcela pozastavit spolupráci Teheránu s jadernou kontrolní agenturou OSN, informovala polooficiální agentura Tasnim s odvoláním na mluvčího výboru Ebrahima Rezaeiho.