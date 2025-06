Sériový pedofil se vyhnul vězení poté, co souhlasil s bombardováním hory

22. 6. 2025

čas čtení 3 minuty

Lze to považovat za veřejně prospěšné práce...

Je zvláštní, jak nás všichni tito muži, kteří by měli být ve vězení, přivádějí tak blízko k třetí světové válce, že?

(Ironický komentář britské autorky Laury K., který je jako obvykle až děsivě blízko faktům)

Sériový pedofil Donald Trump se vyhnul vězení poté, co souhlasil, že jako veřejně prospěšné práce vyhodí do vzduchu horu. Mnoho zmatených pedofilů po celých Spojených státech nechápe, proč jim nebyla nabídnuta stejná možnost.

Z tohoto důvodu Amerika bombardovala Írán: This is why America bombed Iran pic.twitter.com/97nIAm7inT — Khalissee (@Kahlissee) June 22, 2025









Americký prezident Benjamin Netanjahu souhlasil, že Trumpa ušetří, když si uvědomil, že je jediným člověkem na světě, který je natolik hloupý, aby si myslel, že může vyhodit do vzduchu horu. Netanjahu chtěl, aby byla hora vyhozena do vzduchu, protože pod ní bývala nepřátelská základna, ale ta byla před několika měsíci vyklizena. Přesto bylo nutné horu bombardovat, protože Izrael prohrává válku, kterou špatně začal, a potřebuje předstírat, že je úspěšný.



Netanjahu nemohl přiznat, že několik izraelských měst bylo zničeno pro nic za nic. Po útoku na Írán, aniž by si uvědomil, že se Írán dokáže bránit, zanechal svou zemi v chaosu horším než v jakém je ložnice pubertálního teenagera. Ironií je, že to udělal proto, že se také chtěl vyhnout vězení. Je zvláštní, jak nás všichni tito muži, kteří by měli být ve vězení, přivádějí tak blízko k třetí světové válce, že?



Každopádně Trump během noci šestkrát bombardoval íránskou horu v naději, že způsobí humanitární katastrofu. Doufal, že pod horou je uložen obohacený uran. Íránci však byli opatrní a veškerý uran uchovali mimo Trumpův dosah, jako dospělí schovávající sirky před slintajícím idiotem. To znamená, že Trumpův incident nebyl Černobyl II a ve skutečnosti toho moc nedosáhl.



Poté, co vyhodil do vzduchu horu, Trump prohlásil misi za „úplný úspěch“, i když hora překvapivě stále stojí. Řekl, že „doufá“, že úspěšná mise znamená, že „jeho nahé fotky budou vymazány z Epsteinových souborů“. Buďme upřímní, nikdo je vidět nechce.



Když se Trump zeptal, zda bude jeho jméno očištěno, izraelský mluvčí odpověděl: „Nebuď hloupý, ještě jsi neposlal žádné vojáky, aby za Izrael zemřeli, ty zasraný idiote.“



Vzrušující je, že to vypadá, že mnoho amerických vojáků by mohlo zemřít, aby pomohli Trumpovi vyhnout se vězení. Nemůžete přece očekávat, že Izraelci budou bojovat svou vlastní válku, že ne? Američané prostě milují umírat za Izrael a Izraelci jsou příliš zaneprázdněni zabíjením žen a dětí v Gaze.

1