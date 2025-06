Babišova politika podle směru větru

23. 6. 2025 / Fabiano Golgo

čas čtení 2 minuty

Pamatujete si ještě na doby, kdy Babiš pár dní po začátku ruské invaze rozdával miliony na pomoc Ukrajině, prohlašoval, jak obdivuje odvahu Ukrajinců a jak jsme všichni jedna velká evropská rodina? Ano, to byl Babiš v roce 2022. Tehdy mu politické body nosila role „dobrého samaritána“.Jaká je realita dnes? Těsně před sněmovními volbami v roce 2025, když cítí, že mu mezi prsty utíká voličské jádro, přichází Andrej Babiš se svojí oblíbenou disciplínou: Štvát lidi proti sobě. Tentokrát míří na Ukrajince. Ti mu totiž v očích části frustrovaných voličů představují ideální hromosvod.Ve videích na sociálních sítích maluje apokalyptické obrazy, kde „ukrajinské matky berou peníze českým rodinám“, kde „bohatí Ukrajinci jezdí v SUV a parazitují na našem systému“ a kde „byty jsou jen pro ně, zatímco Češi čekají“. To, že většina ukrajinských uprchlíků žije na hranici chudoby a pobírá jen směšné humanitární dávky, je Babišovi srdečně jedno. Fakta nikdy nebyla jeho silná stránka, když se dají snadno nahradit emocemi a strachem. Vídeo | Facebook Teď, když mu veřejnost a média začala vyčítat neomalenou protiukrajinskou rétoriku, přišel s další otočkou: „Neštvu proti nim, jen popisuju stav společnosti.“ Tohle už ale není ani vtipné, ani smutné. Je to nebezpečné.Babišova „politika podle průzkumů“ totiž systematicky rozleptává společenskou soudržnost. Dnes jsou to Ukrajinci, zítra to budou jiní „nepohodlní“, kteří se hodí na rozdmýchání emocí. A že se mezitím Babišovy výroky podobají těm od Tomia Okamury nebo extremistických populistů? Nevadí. Hlavně že se sbírají laciné hlasy.Jeho teatrální výkřiky o „ochraně českých rodin“ jsou přitom stejně věrohodné jako jeho legendární proslovy o „čistém podnikání“ a „neovlivňování médií“. Babiš se prostě opět předvedl jako mistr pokrytectví, který je ochoten podlézat i pod vlastní morální dno, jen aby si zachránil politickou kůži.Babiš v roce 2025 už není ten technokratický manažer, který se snaží tvářit, že „maká“. Je to zoufalý politický oportunista, který se nebojí rozeštvávat společnost, manipulovat veřejným míněním a hrát si s lidskými osudy jako s figurkami na šachovnici.A až se za půl roku zase otočí vítr, uvidíme další Babišovu piruetu.