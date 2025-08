Kennedyho americké ministerstvo zdravotnictví zastaví výzkum mRNA vakcín v hodnotě 500 milionů dolarů

6. 8. 2025

čas čtení 3 minuty



Agentura ukončí 22 federálních smluv a zpochybňuje bezpečnost technologie, která pomohla ukončit pandemii Covidu



Americké ministerstvo zdravotnictví a sociálních služeb v úterý oznámilo, že ukončí 22 federálních smluv na vakcíny na bázi mRNA a zpochybňuje bezpečnost technologie, která pomohla ukončit pandemii Covid a zachránila miliony životů.



Útvar Biomedical Advanced Research and Development Authority pomáhá společnostem vyvíjet zdravotnické potřeby pro řešení ohrožení veřejného zdraví a během pandemie Covidu-19 poskytl na vývoj vakcín miliardy dolarů.



Kennedyho ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že ukončení zahrnuje zrušení smlouvy udělené společnosti Moderna na pozdní fázi vývoje vakcíny proti ptačí chřipce pro lidi a právo na nákup vakcín, jak bylo již dříve oznámeno v květnu.





Americký zdravotnický úřad uvedl, že rovněž zamítá nebo ruší několik předběžných výzev k podání nabídek, včetně návrhů od společností Pfizer, Sanofi Pasteur, CSL Seqirus, Gritstone a dalších.



Celková hodnota dotčených projektů činí „téměř 500 milionů dolarů“, uvedl Ministerstvo zdravotnictví a sociálních služeb (HHS). Některé projekty v pokročilé fázi byly z tohoto opatření vyloučeny, „aby byly zachovány předchozí investice daňových poplatníků“.



Jedná se o nejnovější vývoj pod vedením amerického ministra zdravotnictví Roberta F. Kennedyho Jr., dlouholetého skeptika vůči vakcínám, který provádí rozsáhlé změny s cílem přetvořit politiku v oblasti vakcín, potravin a léků.



„Prověřili jsme vědecké poznatky, vyslechli odborníky a jednali jsme,“ tvrdil Kennedy v prohlášení.



Kennedy uvedl, že ministerstvo tyto programy ukončuje, protože údaje prý ukazují, že tyto vakcíny „nechrání účinně před infekcemi horních cest dýchacích, jako je COVID a chřipka“, ale nepředložil žádné vědecké důkazy.



„Přesouváme tyto finanční prostředky na bezpečnější a širší vakcínové platformy, které zůstávají účinné i při mutacích virů,“ uvedl Kennedy.



Ministerstvo uvedlo, že rozhodnutí je výsledkem komplexního přezkumu investic souvisejících s mRNA, který byl zahájen během nouzového stavu v oblasti veřejného zdraví v souvislosti s Covid-19.



Od svého nástupu do funkce Kennedy, který strávil dvě desetiletí šířením dezinformací o očkování, dohlížel na zásadní revizi zdravotní politiky USA – například propustil panel odborníků na vakcíny, kteří radili vládě, a nahradil je vlastními lidmi.



Na svém prvním zasedání nový panel okamžitě hlasoval pro zákaz dlouhodobě používaného konzervačního prostředku ve vakcínách, který je terčem protivakcinačního hnutí, a to navzdory jeho silné bezpečnostní historii.



Nařídil také rozsáhlou novou studii o dávno vyvrácené souvislosti mezi očkováním a autismem.



Na rozdíl od tradičních vakcín, které často používají oslabené nebo inaktivované formy cílového viru nebo bakterie, mRNA vakcíny dodávají genetické instrukce do buněk hostitele, které je přimějí k produkci neškodné náhražky patogenu a trénují imunitní systém k boji proti skutečnému viru.



Ačkoli se mRNA vakcíny vyvíjejí již desítky let, do širokého použití se dostaly díky operaci Warp Speed Donalda Trumpa – veřejně-soukromému partnerství vedenému Bardou, které do firem nalilo miliardy dolarů na urychlení vývoje.





Průkopníci této technologie, Katalin Karikó a Drew Weissman, byli za svou práci, která přispěla „k bezprecedentnímu tempu vývoje vakcín během jedné z největších hrozeb pro lidské zdraví v moderní době“, oceněni Nobelovou cenou za medicínu za rok 2023.





Zdroj v angličtině ZDE

