Británie na základě protiteroristických zákonů zakáže organizaci Palestinská akce

25. 6. 2025

čas čtení 2 minuty

Británie plánuje postavit Palestinskou akci mimo zákon podle protiteroristických zákonů poté, co tato skupina poškodila vojenská letadla na protest proti britské podpoře Izraele. Tím se zařadila po bok zakázaných organizací jako Hamás a ISIS. Webová stránka skupiny uvádí: "Hlavním cílem Palestine Action je Elbit Systems, největší izraelský výrobce zbraní".

Británie v pondělí uvedla, že zakáže Palestinskou akci podle protiteroristických zákonů, čímž se stane trestným činem příslušnost k propalestinské kampaňové skupině, která minulý týden poškodila dvě britská vojenská letadla na protest proti podpoře Izraele.

Zákaz Palestinské akce řadí tuto skupinu podle britského práva do stejné právní kategorie jako Hamás, al-Kájdu nebo ISIS. Stalo by se zločinem propagovat skupinu, pořádat setkání jejím jménem nebo veřejně vystavovat její logo. Porušovatelům hrozí až 14 let vězení.

Palestine Action se od začátku konfliktu v Gaze v roce 2023 pravidelně zaměřuje na obranné firmy a další společnosti v Británii spojené s Izraelem. V rámci dosud nejsledovanějšího kroku vstoupili v pátek dva z jejích členů na základnu Královského letectva v centrální Anglii, nastříkali barvu do motorů letadel Voyager a dále je poškodili páčidly.

Hnutí Palestinská akce uvádí svůj hlavní cíl na svých webových stránkách: "Hlavním cílem Palestinské akce je Elbit Systems, největší izraelský výrobce zbraní."

Tato skupina tvrdila, že Británie je "aktivním účastníkem" konfliktu v Gaze, s odkazem na vojenskou podporu, kterou poskytuje Izraeli. Ministryně vnitra Yvette Cooper v pondělním prohlášení uvedla, že návrh zákazu bude předložen parlamentu 30. června a stane se zákonem po parlamentním procesu.

V pondělí skupina odložila plánovaný protest poté, co jí policie zakázala demonstrovat před parlamentem – místem často používaným pro protesty podporující řadu věcí. Podle policie členové Palestine Action údajně způsobili kriminální škody v řádu milionů liber.

Zdroj v angličtině: ZDE

