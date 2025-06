Česko prostě musí zvýšit daně, jinak nemůže plnit závazky NATO

26. 6. 2025 / Daniel Münich

Na summitu NATO se čeká schválení závazku členských zemí o navýšení obranných výdajů na 3,5 % + 1.5 % = 5 % do roku 2035.

Víte jak poznáte, že to myslíme vážně i u nás v Česku? No až nám naši politici upřimně sdělí, že to nebude zadarmo, že ty peníze nevykouzlí znovuzavedení EET ani škrty v dotacích, ale že bude třeba zvýšit daně, píše na sociální síti Daniel Münich z CERGE-EI.