NATO odmítlo diskutovat o Putinově požadavku na písemné záruky nerozšiřování na východ

2. 6. 2025

Požadavek předložený ruským prezidentem Vladimirem Putinem na poskytnutí písemných záruk odmítnutí NATO expandovat na východ není aliancí projednáván. Bylo to řečeno Rádiu Svoboda několika informovanými zaměstnanci NATO a diplomaty, kteří si přáli mluvit anonymně. Požadavek předložený ruským prezidentem Vladimirem Putinem na poskytnutí písemných záruk odmítnutí NATO expandovat na východ není aliancí projednáván. Bylo to řečeno Rádiu Svoboda několika informovanými zaměstnanci NATO a diplomaty, kteří si přáli mluvit anonymně.

Tato otázka podle účastníků rozhovoru nebyla na programu žádného z posledních, stejně jako předchozích oficiálních setkání zástupců bloku. "Možná je to jen akademická diskuse," řekl jeden ze zdrojů a dodal, že jakékoli rozhodnutí NATO by mělo být učiněno na základě konsensu. Písemná záruka nerozšiřování na východ není něco, co Moskva "může snadno získat", protože rozhodnutí o vstupu do jakékoli unie je suverénním právem států zakotveným v mezinárodních smlouvách, zdůraznil další účastník rozhovoru.

Minulou středu agentura Reuters s odvoláním na ruské partnery obeznámené s obsahem jednání o Ukrajině uvedla, že Putin požaduje, aby západní země poskytly "písemný" závazek nerozšiřovat NATO na východ, čímž by se vyloučilo členství Ukrajiny, Gruzie a Moldavska v alianci.

Později americký zvláštní prezidentský zástupce Keith Kellogg řekl, že Washington uznává obavy Ruska z potenciálního začlenění nových států do NATO jako "oprávněné". Poznamenal, že americké úřady jsou připraveny diskutovat s Moskvou o této otázce.

Ukrajina upevnila kurz k plnému členství země v EU a NATO již v roce 2019 tím, že odpovídajícím způsobem změnila ústavu.

