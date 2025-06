Výsledky průzkumů u volebních místností v druhém kole polských prezidentských voleb ukazují vyrovnaný stav kandidátů

1. 6. 2025

Liberální kandidát Rafał Trzaskowski má mírný náskok, který se však pohybuje v rámci statistické chyby, ale již vyhlásil své vítězství



Výsledky exit pollů v rozhodujícím druhém kole polských prezidentských voleb naznačují, že výsledek je příliš těsný na to, aby bylo možné určit vítěze. Mírný náskok má liberální kandidát Rafał Trzaskowski, ale rozdíl mezi oběma kandidáty se pohybuje v rámci statistické chyby.



Průzkum agentury Ipsos Poland, zveřejněný v neděli v 21:00 místního času po uzavření volebních místností, dal Trzaskowskému, podporovanému současnou vládou vedenou Donaldem Tuskem, 50,3 % hlasů, zatímco pravicový kandidát Karol Nawrocki získal 49,7 %. Chybová tolerance průzkumu byla 2 %.



Navzdory těsnému výsledku průzkumu se Trzaskowski okamžitě objevil na pódiu ve Varšavě, aby prohlásil vítězství. „Vyhráli jsme!“ oznámil za jásotu davu a poté pronesl vítěznou řeč, v níž poděkoval své rodině a příznivcům. Ve svém projevu ve vlastním volebním štábu Nawrocki neuznal porážku a prohlásil, že i po sečtení všech hlasů zůstává přesvědčen o svém vítězství.



Během tvrdé a často nevraživé kampaně oba muži představili velmi odlišné vize Polska a výsledek voleb bude mít vzhledem k pravomoci prezidenta vetovat vládní zákony obrovský dopad na politickou budoucnost země.



Trzaskowski je proevropský, progresivní starosta Varšavy, který podporuje liberalizaci zákonů o potratech a zavedení registrovaného partnerství pro LGBT páry. Nawrocki, historik a bývalý amatérský boxer, tyto kroky rozhodně odmítá a v případě zvolení by pravděpodobně vetoval jakékoli snahy o jejich realizaci.



Do druhého kola se dostali poté, co žádný z kandidátů nezískal více než 50 % hlasů v prvním kole před dvěma týdny, kterého se zúčastnilo mnoho kandidátů. Vítěz nahradí odstupujícího prezidenta Andrzeje Dudu, který po dokončení dvou funkčních období odstoupí v srpnu. Duda je politickým spojencem pravicové strany Právo a spravedlnost (PiS), která vládla v Polsku až do vítězství Tuskovy koalice v parlamentních volbách na konci roku 2023.



Tuskovo působení v úřadu premiéra bylo poznamenáno obtížemi při sjednocování široké koalice, ale také ideologicky protichůdným prezidentem. Prezident má sice převážně reprezentativní funkci, má však určitý vliv na zahraniční a obrannou politiku a také rozhodující pravomoc vetovat nové zákony. To lze zvrátit pouze 60% většinou v parlamentu, kterou Tuskova vláda nemá.





Trzaskowski by Tuskovi uvolnil cestu k cílevědomému vládnutí, zatímco vítězství Nawrockého by prodloužilo současnou patovou situaci a vládě by ztížilo prosazení jakýchkoli významných reforem před parlamentními volbami v roce 2027.

Trzaskowski rovněž uvedl, že každý hlas bude rozhodující. ‚Povzbuďte všechny, aby se prezidentských voleb zúčastnilo co nejvíce Poláků,‘ řekl v pátek na shromáždění. Vysoká volební účast v parlamentních volbách v roce 2023, zejména mezi mladšími Poláky žijícími ve městech, byla považována za klíčovou pro zajištění vítězství Tuskovy koalice.





Trzaskowski, starosta Varšavy od roku 2018, který vystudoval Oxford, dříve zastával ministerské funkce a působil v Evropském parlamentu, se snaží prezentovat jako spolehlivý partner pro spolupráci s vládou na provádění progresivních reforem.Musel se však bránit proti obviněním, že je odtržený od reality a elitářský, a proti tvrzením o zahraničním financování online reklamy propagující jeho kandidaturu.Nawrocki, historik a bývalý ředitel muzea, je od roku 2021 šéfem Institutu národní paměti, státního výzkumného orgánu často obviňovaného z politizace historie. Během kampaně se v médiích objevila řada skandálů týkajících se jeho údajného minulého chování.V posledních dnech kampaně se oba kandidáti snažili získat voliče kandidátů, kteří vypadli v prvním kole, a mobilizovat jejich příznivce. „O výsledku těchto voleb může rozhodnout jediný hlas,“ řekl Nawrocki minulý týden na shromáždění svých příznivců.