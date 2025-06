Palestinský Červený půlměsíc zveřejnil výpověď zdravotníka o vyvraždění 15 jeho kolegů Izraelci

4. 6. 2025

Asaad al-Nasasra řekl PRCS, že slyšel, jak izraelské jednotky střílely na zraněné záchranáře, kteří se snažili přežít



Palestinský Červený půlměsíc zveřejnil podrobnou výpověď jednoho ze svých zdravotníků, který organizaci řekl, že slyšel, jak izraelské jednotky střílely na záchranáře, kteří se snažili přežít



Asaad al-Nasasra (47) byl jedním ze dvou záchranářů, kteří přežili útok na konvoj záchranných vozidel z 15. března, při kterém bylo zabito 15 dalších zdravotníků a záchranářů.



PRCS řekl, že po útoku v Gaze byl zadržen a 37 dní mučen izraelskými silami.



Těla 15 záchranářů a zdravotníků byla později nalezena pohřbená v hromadném hrobě pracovníky Červeného půlměsíce a OSN. Svědci, kteří těla objevili, uvedli, že pracovníci byli nalezeni stále v uniformách a někteří měli svázané ruce, což však izraelská armáda popřela.

Ve výpovědi, kterou poskytl kolegům, Nasasra uvedl, že někteří zdravotníci přežili první útok a volali o pomoc, když byli zastřeleni, uvedla PRCS.



Nasasra řídil jednu ze dvou sanitek PRCS vyslaných z Rafahu poté, co byl dříve vyslán konvoj zahrnující další sanitky, hasičské auto, vozidla ministerstva zdravotnictví a auto OSN, aby vyzvedl těla dvou záchranářů a dalších obětí izraelského leteckého úderu.



„Náš kolega Al-Nasasra byl ve stejné sanitce se svým kolegou Rifatem Radwanem, který natočil video, které bylo nakonec získáno z jeho telefonu a které ukazuje, jak jejich vozidlo bylo napadeno izraelskými vojáky,“ řekl Nebal Farsakh, mluvčí PRCS.



Téměř sedmiminutové video zveřejněné v dubnu ukazuje červené hasičské auto a jasně označené sanitky jedoucí v noci se zapnutými světly a majáky, což je v rozporu s původní verzí událostí předloženou izraelskými obrannými silami (IDF), které popřely, že by vozidla měla zapnutá světla nebo majáky.



„Al-Nasasra a Radwan byli vystaveni silné střelbě, kterou všichni slyšeli na nahrávce, a velmi silné střelbě, která pokračovala i po skončení nahrávání, protože izraelští vojáci na ně dlouho stříleli,“ říká Farsakh.



„Al-Nasasra se schoval na zemi, v zadní části sanitky,“ dodává. „Snažil se schovat a chránit se, jak jen mohl, a zakopal se do země. Nad ním leželo tělo Mohammeda al-Heily, dalšího zabitého humanitárního pracovníka.“



Nasasra řekl, že Heila byl těžce zraněn a před smrtí ho objal, jak uvedl ve výpovědi pro tým PRCS v Gaze za přítomnosti koordinátora mezinárodního humanitárního práva, v souladu s protokolem organizace.



Po silné střelbě Nasasra slyšel, jak se izraelští vojáci blíží k vozidlům, řekl.



Pracovník humanitární pomoci oznámil PRCS, že někteří záchranáři jsou stále naživu a zraněni, ale volají o pomoc.



„Al-Nasasra řekl, že vojáci přišli na místo velmi blízko – a pak slyšel, jak střílejí na všechny, kteří byli ještě naživu,“ řekl Farsakh.



PRCS uvedla, že se domnívá, že izraelské jednotky Nasasru nezastřelily, protože ho považovaly za mrtvého. Když však zjistily, že je ještě naživu, jeden voják mu namířil pušku na hlavu. Nasasra v hebrejštině prosil o život a řekl jim, že jeho matka je palestinská občanka Izraele.



„Řekl vojákům: ‚Nestřílejte. Jsem Izraelec.‘“ uvedl PRCS. „Voják byl trochu zmatený. Matka Al-Nasasry byla palestinská občanka Izraele.“



Vojáci se rozhodli ho ušetřit, řekl Farsakh. Nakonec byl donucen se svléknout abyl hozen do příkopu. PRCS uvádí, že zdravotník se domníval, že bude zabit. Přestože měl zavázané oči, zahlédl přes látku trosky vozidel konvoje, ale těla neviděl.



Další zdravotník, který masakr také přežil a byl propuštěn o několik hodin později, uvedl, že viděl, jak Nasasru zadržují izraelští vojáci.



Nasasrovo místo pobytu bylo více než dva týdny neznámé, až byl nakonec 29. dubna propuštěn. Dosud se veřejně nevyjádřil ke svému utrpení a podle kolegů zůstává traumatizován.



PRCS uvedl, že Nasasra byl 37 dní v izraelské vazbě bit, ponižován a mučen.



„Byl týrán, fyzicky napaden, svázán, bit, psychicky mučen a hladověl,“ řekl Farsakh. „Byl také tři dny izolován a umístěn do místnosti s velmi hlasitou hudbou, kterou Izraelci nazývali diskotéka. Popisoval to jako něco, co vás doslova přivádí k šílenství, a že hudba byla tak hlasitá, že cítíte, jak vám teče krev z nosu a uší.“



Nasasra byl propuštěn 29. dubna po rostoucím mezinárodním tlaku, který vyvolala zpráva, že je stále naživu a ve vazbě.



IDF uvedla: „Tento člověk byl zadržen na základě zpravodajských informací o jeho zapojení do teroristické činnosti a během vazby byl k této věci vyslýchán.“



„Na základě výsledků výslechu a shromážděných informací bylo rozhodnuto nevydat příkaz k trvalému zadržení a byl propuštěn zpět do pásma Gazy v souladu se zákonem,“ dodalo. „IDF jedná v souladu se zákonem.“



PRCS uvádí, že zdravotník je stále pronásledován „zvukem střelby, pohledem na své zraněné kolegy a jejich brutální vraždou“ a cituje, jak Nasasra nese vinu za to, že přežil, zatímco jeho kolegové byli zabiti.



Při útoku bylo zabito osm záchranářů, šest pracovníků civilní obrany v Gaze a jeden zaměstnanec OSN. IDF zpočátku obvinění popřela. Při vyšetřování incidentu však izraelské obranné síly zjistily řadu pochybení, včetně „operačního nedorozumění“ a „porušení rozkazů“.



Zástupce velitele jednotky, která se na akci podílela, byl propuštěn „za poskytnutí neúplné a nepřesné zprávy během debriefingu“.



Společně se zdravotníky PRCS byl zabit také humanitární pracovník agentury OSN pro palestinské uprchlíky UNRWA. Philippe Lazzarini, šéf UNRWA, incident popsal jako „popravu bez soudu“.



„Tělo Kamala [humanitárního pracovníka UNRWA] bylo nalezeno poblíž hromadného hrobu, vedle ostatků humanitárních pracovníků PRCS zabitých izraelskými silami,“ uvedl Lazzarini v prohlášení. „Byl zabit jedním nebo několika údery do zadní části lebky.



“Navzdory několika žádostem Unrwa adresovaným izraelské vládě nebyla na Kamalovu smrt přímo poskytnuta žádná odpověď.



„Beztrestnost otevírá dveře dalším zvěrstvům,“ dodal.



Mluvčí UNRWA Juliette Touma uvedla: „Naše forenzní analýza vyvrací izraelskou verzi, že Kamal byl zastřelen a proto zemřel. Nebyl zastřelen. Střílelo se na jeho auto, ale příčinou smrti byly silné (jeden nebo několik) údery do zadní části lebky těžkým předmětem.“





„Mohlo to být zadní část zbraně nebo jakýkoli jiný těžký předmět,“ uvedla Touma.





Zdroj v angličtině ZDE

