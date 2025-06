Channel 4 News: V Izraeli se po nadcházejícím pádu Netanjahua nezmění nic podstatného

5. 6. 2025

čas čtení 4 minuty

Moderátor z Tel Avivu, Channel 4 News, středa 4. června 2025, 19 hodin: Mám tu Gideona Levyho, novináře z izraelského deníku Haaretz. Myslím, že vnější svět chápe, proč Izrael chtěl Hamás zasáhnout a bránit se. Lidem však dělá potíže pochopit, proč se zdá, že Izrael zavírá oči před strašným utrpením civilistů. Můžete to vysvětlit?

Gideon Levy: Ano, nedokážete páchat taková zvěrstva, takové zločiny a dívat se na realitu a dívat se na pravdu. Izrael se tedy jako obvykle rozhodl popřít realitu, odtrhl se od reality a izraelská média jsou jeho největším spolupracovníkem. Je to proto, že, jak už asi víte, izraelská média Izraelcům téměř neukazují Gazu, aby je nerušila a aby se neptali, co děláme, máme morální právo dělat to, co děláme. Tak jsou všichni spokojení. Izraelci to nevědí. Nechtějí to vědět. Svět je stejně antisemitský. Takže je to vaše vina, ne naše. A všichni žijí v míru a děti jsou zabíjeny a masakrovány denně po desítkách.

Moderátor: Co si myslíte, že se děje s pověstí Izraele ve světě, když se toto děje den za dnem? Co si myslíte, že se děje s pověstí Izraele ve světě, když se toto děje den za dnem?





Gideon Levy: Za prvé, to je moje poslední starost. Moje první starost je to, co se děje v Gaze, kde dochází k masakrúm. Je to něco, co mělo skončit už včera. Dnes tam lidé skutečně trpí. Izrael se již stává vyvrhelským státem, ale zatím nevidím, že by vlády přijímaly nějaká opatření, jako tomu bylo v případě Jižní Afriky nebo Ruska po invazi na Ukrajinu. Pokud jde o Izrael, svět si dává na čas. A nevidím žádná skutečná opatření. Hodně se mluví. Není teď příjemné být v Izraeli, a to právem. Ne, ale nevidím žádné sankce na obzoru.





Moderátor: Ale nezdá se, že by existoval opoziční vůdce, který by měl jiný plán?





Gideon Levy: Rozhodně neexistuje. Tak to je. Musíme to jednou provždy pochopit, protože lidé si myslí, že když se zbavíme Netanjahua, Izrael se promění v ráj. Mám pro vás novinku. Netanjahu by měl odejít. Ale není žádná alternativa, protože všichni souhlasí se základními věcmi. Žádný kandidát není proti apartheidu. Žádný kandidát není proti okupaci. Žádný kandidát ani jasně neřekl, že zastaví válku kvůli utrpení palestinského lidu, ne kvůli dohodám nebo rukojmím. Hlavním důvodem pro zastavení této války je utrpení 2,3 milionu lidí.





Moderátor: Palestinci říkají, že Izrael se posunul doprava. Že Netanjahu není problém. Problémem je Izrael. Zdá se, že s tím souhlasíte?





Gideon Levy: Rozhodně, a oni to opakují, a proto nahrazení Netanjahua nebude řešením, protože to, co se stalo izraelské společnosti od 7. října, totiž že nyní máme právo dělat, co se nám zachce, že nevěříme žádnému Palestinci, že v celé Gaze není nikdo nevinný a že si všichni zaslouží všechno, co se jim děje. To je v lidech, ne v Netanjahuovi. To je změna, kterou Izrael prošel, a obávám se, že je nevratná.





Moderátor: Ale vidíme spoustu spekulací a vzrušení, že Netanjahu by mohl velmi brzy skončit v politice. Příští týden se bude hlasovat. Pokud prohraje a vypadá to, že ztrácí klíčovou část své koalice, mohl by být donucen k předčasným volbám. Říkáte, že i kdyby k tomu došlo, nemáme očekávat změnu?





Ne, nečekejte skutečné změny. Změny budou. Nechci říkat, že nebude žádný rozdíl. Změny budou, věci budou normálnější, nebudu říkat morálnější, ale bude se páchat méně zločinů. Ale nečekejte skutečné řešení. Protože není žádný kandidát, který by měl dostatek odvahy jít do skutečného řešení.