Channel 4 News: Izraelský útok na rušnou ulici v Gaza City. 79 mrtvých, 189 zraněných

5. 6. 2025

Foto: Panika. Chaos. Holčička se zoufale snaží oživit svého bratra

Izrael povolil vyzbrojení zločineckého gangu v Gaze, aby posílil opozici proti Hamásu

Na místě útoku sbírá muž do plastového sáčku kousky lidského masa. Je to jediné, co může udělat, aby obětem zajistil důstojný pohřeb.

Moderátor z Jeruzaléma, Channel 4 News, čtvretk 5. června 2025, 19 hodin:

Někteří obyvatelé Gazy je nazývají smrtícími pastmi, ale dvě z humanitárních center, kde při pokusu o získat potraviny zahynuly desítky lidí, byly znovu otevřeny, zatímco Palestinci volí mezi hladem a terorem. Dobrý večer z Jeruzaléma, kde dochází k rychlému politickému vývoji. Dnes v noci izraelské letecké údery zabily za posledních 24 hodinv Gaze podle zpráv 70 lidí a 189 jich zranily. Izraelské obranné síly oznámily, že z Gazy byly vyzvednuta dvě těla izraelsko-amerických rukojmích, a my si promluvíme s rodinami rukojmích o tom, co to pro ně znamená. Izraelský premiér přiznal, že mobilizoval milici, která je v Gaze rivalem Hamásu, aniž by výslovně potvrdil, že ji vyzbrojil. Budeme hovořit s bývalým premiérem Ehudem Olmertem, který nyní tvrdí, že Netanjahu by měl čelit obvinění z válečných zločinů.



Rozhodnutí Izraele převzít kontrolu nad distribucí pomoci v Gaze již v posledních dnech vedlo ke dvěma masovým útokům, zatímco dvě z míst provozovaných kontroverzní Humanitární nadací v Gaze byla dnes zřejmě bez incidentů znovu otevřena. Novým zvratem je přiznání Benjamina Netanjahua, že Izrael povolil vyzbrojení zločineckého gangu v Gaze, aby posílil opozici proti Hamásu. Mezitím izraelské letecké údery zabily v pásmu Gaza desítky dalších lidí. Varovná reportáž našeho zahraničního korespondenta Secundera Kermaniho obsahuje od samého začátku znepokojivé záběry.

Reportér: Panika. Chaos. Holčička se zoufale snaží oživit svého bratra. Izraelský bezpilotní letoun právě zasáhl rušnou ulici v Gaza City. Izrael trvá na tom, že útočí pouze na Hamás, ale zabíjí tolik civilistů, když je jejich zármutek tak čerstvý, jak to vyjádřit slovy.





„Bůh vám to oplatí,“ křičí tato žena, jejíž dítě je jednou z více než 54 000 obětí izraelského útoku. Smrt je v Gaze na denním pořádku, ale to neznamená, že je pro všechny snazší ji snášet. Izrael se dopouští genocidy, ale někteří lidé směřují svůj hněv na Hamás. „Bůh tě potrestá,“ říká rozrušený muž o jednom z vůdců Hamásu. „Modlím se, aby tě taky zabili.“





Na místě útoku sbírá muž do plastového sáčku kousky lidského masa. Je to jediné, co může udělat, aby obětem zajistil důstojný pohřeb.

















Tato část města Gaza je přeplněná rodinami, které byly od porušení příměří v březnu nuceny uprchnout z jiných míst. Izraelská armáda vysídlila více než 600 000 Palestinců. Podle údajů OSN je nyní 82 % pásma Gazy vyhlášeno vojenskou zónou nebo je pod evakuačním rozkazem. Celá populace má nějakým způsobem žít na méně než 1/5 území. To je údajně bezpečnější.





Izraelští představitelé naznačili, že jejich cílem je nyní vytlačit obyvatele Gazy na jih, kde byla vybudována tři nová distribuční místa pomoci podporované Izraelem. Dnes odpoledne obnovila činnost Humanitární nadace v Gaze poté, co bylo několikrát zastřelena řada zoufalých Palestinců, kteří se pokoušeli dostat na její místo. Dnešní distribuce proběhla pokojně. Tento plán však byl široce kritizován hlavními charitativními organizacemi OSN a těmi, kteří jsou nuceni bojovat o cokoli, aby nakrmili své rodiny.

Žena: „Skoro jsme tam umřeli. Skoro jsme umřeli. To všechno kvůli jídlu pro naše děti. To je všechno, co jsem sehnala. Trochu mouky, trochu čočky a dvě balení těstovin!"





Reportér: V rámci tohoto nového plánu distribuce pomoci spolupracuje s izraelskými silami nová armáda. Milice vedená údajným bývalým zločincem z Gazy, Jásirem Abú Šababem, byla dříve obviněna z vedení rabovacího gangu na území kontrolovaném izraelskou armádou. Nyní jeho muži otevřeně spolupracují s Gazskou humanitární nadací. On sám popírá jakékoli protiprávní jednání a trvá na tom, že pomáhá svému lidu. Dnes, poté, co politický rival obvinil izraelského premiéra z vyzbrojování Abu Shababa, Benjamin Netanjahu zveřejnil toto video, ve kterém přiznává podporu klanům v Gaze, které jsou rivaly Hamásu.





Izraelské bombardování mezitím pokračuje. Dnes ráno byla terčem útoku skupina novinářů na nádvoří nemocnice, jejich kolegové informují o jejich smrti a truchlí. Izraelská armáda uvedla, že zabila člena militantní skupiny Islámský džihád. Všechny tři oběti však byly před válkou známé jako novináři, a tak se další rodiny rozpadají pod tíhou utrpení, jehož konec není v dohledu.





Moderátor z Jeruzaléma: Nyní se ke mně připojil bývalý izraelský premiér Ehud Olmert. Nejprve bych se vás rád zeptal na vaši reakci na odhalení, že Benjamin Netanjahu podporuje milici, která je rivalem Hamásu, džihádistické skupiny nenávidící Izrael. A možná ji i vyzbrojuje.









Moderátor: Argumentoval jste, že Benjamin Netanjahu by měl čelit obvinění z válečných zločinů. Můžete vysvětlit proč?





Ehud Olmert: To je terminologie, kterou jsem nepoužil, ale ano, to, co jsem řekl a co stále opakuji, je, že když válku vyhlásí většina Izraelců, není to výsledkem žádných národních bezpečnostních zájmů státu Izrael. Když je zřejmé a široce přijímané, že v důsledku těchto akcí nemáme šanci zachránit životy rukojmích, možná naopak, můžeme je ztratit, pokud v tomto procesu války, která neprobíhá kvůli národním zájmům, ale jak lidé říkají, kvůli politickým zájmům premiéra, ztratíme vojáky. Můžeme ztratit rukojmí a zemře mnoho nevinných Palestinců. To je zločin. A teď nevím, zda to spadá pod právní definici válečného zločinu, nebo ne. Ale to není důležité. Musí to okamžitě skončit, musíme ukončit válku. Musíme vrátit všechny rukojmí a společně s Egyptem, Jordánskem, Amerikou, Spojenými arabskými emiráty a dalšími zeměmi přijmout nezbytná opatření k vytvoření nové vlády v Gaze, která nahradí Hamás. To je to, co musíme udělat. Místo pokračování v zbytečné válce.





Moderátor: Keir Starmer a Emmanuel Macron oba uvedli, že zvažují další sankce proti členům izraelské vlády. Podpořil byste to?





Nevím, co na to říct. Pokud tato milice pomáhá efektivně distribuovat potřebné věci obyvatelstvu ve spolupráci s Izraelci, je to možná pozitivní krok, ale neznám podrobnosti, abych to mohl z dálky posoudit. Opakuji, že je povinností Izraele zajistit, aby byly efektivně uspokojeny všechny humanitární potřeby obyvatelstva. To je velmi důležité. Je to naše morální povinnost. Jak to udělat? Není to jednoduché, jak vidíte v chaosu, který dnes panuje v Gaze, a dokud budou pokračovat vojenské operace, bude to pravděpodobně velmi, velmi obtížné. Pokud tedy tato milice pomáhá zajišťovat potřeby a skutečně je efektivně zajišťuje, pak je to možná jeden ze způsobů, jak se s touto obtížnou situací vypořádat.Nechci se předem vyjadřovat k něčemu, s čím nejsem obeznámen. Mohu říci toto. BenGvir a Smotrich, tito dva otevřeně extremističtí mesiášští fundamentalističtí stoupenci teroristických ministrů, vysocí členové izraelské vlády, budou i nadále představovat ducha tohoto hnutí. Vzhledem k tomu nebudu překvapen, pokud přátelské země - a já považujeme prezidenta Macrona za přítele státu Izrael, znám ho. Vím, co si myslí. Vím, že je oddaný nejlepším zájmům státu Izrael, nikoli izraelské vlády, ale pokud se rozhodne přijmout opatření proti konkrétním osobám kvůli tomu, co říkají a dělají, nebudu překvapen.