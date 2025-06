Zákaz propagace komunismu a skutečné ohrožení demokracie v ČR

5. 6. 2025 / Boris Cvek

čas čtení 2 minuty

Poslanci prý zakázali propagaci komunismu. Jako antikomunista bych měl jásat. Jenže pokud se opravdu někdo bojí komunistů, zákazem propagace komunismu si moc nepomůže. Musí změnit společenskou realitu, ze které podpora komunistů nebo nacistů vyrůstá.

Jestli dnes komunisté představují nebezpečí, tak podporou krajně pravicového režimu boháčů v Rusku. Tedy režimu vrchního boháče a oligarchy Putina. Naprosto souhlasím s tím, chce-li Sněmovna tomuto nebezpečí čelit. Ale k tomu nepomůže zákaz propagace komunismu, to je až na nějakém dvacátém místě v seznamu toho, co by měli politici dělat.





Na prvním místě je budování důvěry ve stát a jeho instituce, což na prvním místě pozná občan z kvality svého života. Otázka bydlení, infrastruktury, porodnosti, obrany. Zejména obrany ve smyslu čelení z Ruska masivně a sofistikovaně šířeným dezinformacím. To, že premiér neumí vysvětlit kauzu Blažek, je příkladem fatálního selhání, které vážně poškozuje naši bezpečnost a hraje do karet Rusku. To je skutečný problém, ne propagace komunismu.





Skutečný problém je dále třeba i to, že se vláda chlubí nízkým zadlužením státu bez ohledu na kontext, ba můžeme na Facebooku najít obrázek se zadlužením jednotlivých států kolem nás. Rakousko má přes 80 procent, Slovensko 60 procent, my jsme mistři, máme jen 43 procent. Znamená to, že jsme na cestě ke Slovensku? Je Slovensko lepší než Rakousko? Jak může vláda tuto anti-propagandu proti sobě samé brát vážně? Ve stavu, kdy nemá na nic peníze a kdy v rozpočtu chybí nejméně sto miliard ročně vypuštěných ve prospěch vysokopříjmových? To by se režimu boháčů v Rusku líbilo! Máme extrémně vysoké zadlužení nízkopříjmových a extrémně nízké daně z majetku. Putinismus.





Je-li někdo antikomunista v tom smyslu, že mu záleží na demokracii, musí dbát na prvním místě na reálný život společnosti a zdraví demokracie z něj vyplývající. Ostatně jestli dnes tzv. komunisté soutěží v Česku o nějaké voliče, jsou to typicky voliči krajní pravice. Proč lidé volí krajní pravici? Proč nedůvěřují v demokracii? Proč se nám dostává fašismus k moci napříč Evropou? To by mělo zajímat skutečného demokrata a měl by s tím něco reálně dělat, pokud má politickou moc.

