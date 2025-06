Rusko bombardovalo Kyjev poté, co Putin vyhrožoval pomstou za operaci Spiderweb

6. 6. 2025

Tři lidé zahynuli a 20 bylo zraněno při raketovém a dronovém útoku na ukrajinské hlavní město





Rusko v noci zahájilo intenzivní raketový a dronový útok na Kyjev, při kterém zahynuli čtyři lidé, poté co Vladimir Putin vyhrožoval odvetou za operaci Spiderweb.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pátek uvedl, že Rusko vyslalo na Ukrajinu více než 400 dronů a přes 40 raket, a vyzval spojence, aby zvýšili tlak na Kreml, aby ukončil válku.



Rakety a drony zasáhly ukrajinské hlavní město, což vedlo k požárům v obytných budovách a uzavření místního metra poté, co byl zasažen vlak.



Bylo to součástí celostátního útoku, během kterého byla odpálena směs balistických raket, řízených střel, raket Kalibr a desítek dronů.



Navzdory úsilí ukrajinské protivzdušné obrany úřady v Kyjevě oznámily, že při útoku zahynuli tři záchranáři a 20 lidí bylo zraněno, z nichž 16 bylo hospitalizováno. „Na několika místech pokračují pátrací a záchranné operace,“ uvedl na Telegramu kyjevský starosta Vitalij Kličko.



Podle ministerstva vnitra byli tři oběti hasiči ze státní záchranné služby, kteří zahynuli při zásahu. „Pracovali pod palbou, aby pomohli lidem,“ uvedlo ministerstvo v prohlášení.



Provoz městské hromadné dopravy byl přerušen poté, co ruský útok poškodil vlak jedoucí mezi stanicemi, uvedla vojenská správa města. Letecký útok také vyvolal požáry v obytných budovách v různých částech Kyjeva, uvedly úřady.



Obytný blok v okrese Solomjanskyj utrpěl vážné škody v horních patrech, kde byla vyražena celá okna, balkonové rámy a části vnější stěny.



V pátek ráno zůstalo bez elektřiny více než 2 000 domácností ve východní části Kyjeva.



Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že jeho síly provedly noční útoky v reakci na to, co označilo za ukrajinské „teroristické činy“ proti Rusku.



Rusko se již dříve zavázalo pomstít se Ukrajině za pondělní odvážný útok dronů, známý jako operace Spiderweb, na jeho bombardovací letku.



Ve čtvrtek v noci Rusko nejprve vyslalo dva bombardéry TU-95MC a dva TU-160MC. Jednalo se o menší počet, než se očekávalo, což mohlo být důsledkem omezení zdrojů Kremlu v důsledku událostí z 1. června. Z ruských válečných lodí kotvících v Černém moři byly také vypáleny rakety Kalibr.



Putin ve středu telefonicky informoval amerického prezidenta Donalda Trumpa, že Rusko bude reagovat na operaci, při které podle Ukrajiny bylo poškozeno nebo zničeno 41 letadel. „Vnikli hluboko do Ruska a [Putin] mi vlastně řekl, že na základě toho nemáme jinou možnost než zaútočit, a že to pravděpodobně nebude hezké,“ řekl Trump novinářům.



Trump uvedl, že by možná bylo lepší nechat Ukrajinu a Rusko „chvíli bojovat“, než se okamžitě snažit o mír.



Celou noc otřásaly městem silné výbuchy.



Tymur Tkačenko, šéf kyjevské vojenské správy, uvedl, že drony zasáhly horní patra výškové bytové budovy a způsobily požár ve čtvrti Darnyckij na východní straně města. Jeden neoficiální telegramový kanál uvedl, že hoří nákupní centrum v této oblasti.



Tkačenko uvedl, že požár vypukl také v bytové budově v západní čtvrti. Fragmenty dronů byly nalezeny ve třech čtvrtích.



Ukrajinský komisař pro lidská práva Dmytro Lubinets požadoval silnou mezinárodní reakci na nejnovější útok Ruska. „Rusko se chová jako terorista a systematicky útočí na civilní infrastrukturu,“ napsal na Telegramu. „Svět musí jasně reagovat a přijmout konkrétní kroky, včetně odsouzení činů agresora.“



Jinde v zemi bylo podle regionálního guvernéra Vjačeslava Nehody zraněno 10 lidí v západním městě Ternopil, včetně pěti záchranářů.



Tři lidé byli zraněni ve středoukrajinské Poltavské oblasti po útocích na administrativní budovy, sklady a kavárnu. Ruské síly také zasáhly Chmelnyckou oblast, kde poškodily soukromou obytnou budovu, hospodářské stavby a několik vozidel.





Podle regionálního představitele Maksyma Kozytského sestřelily protivzdušné síly v noci nad západní Lvovskou oblastí tři ruské rakety.





