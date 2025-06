Mordování demokracie v přímém přenosu

8. 6. 2025 / Boris Cvek

čas čtení 3 minuty



Pokud někdo sledoval dnešní Otázky V. Moravce, viděl v přímém přenosu mordování demokracie a právního státu. Těžko to lze nazvat jinak. Začnu tím, že senátor Lochman (STAN) tvrdil, že náměstek ministra spravedlnosti za STAN Dvořák „o tom“ nevěděl. Prý mu to opakovaně řekl. Snad přímo ze srdce do srdce. Všichni víme, „o čem“ je řeč, že? Samozřejmě jde o kauzu Blažek. Ale o co konkrétně? To ve stále větším chaosu neví asi nikdo. Stát se nám hroutí před očima.

Bylo to nesmírně chaotické, skandální a děsivé, co jsme viděli. Dámy ve studiu mluvily jedna přes druhou. Absolutní chaos. Poslankyně Schillerová (ANO) tvrdila, že má mail, který dokazuje, že Dvořák „o tom věděl“. Budoucí ministryně spravedlnosti Decroix (ODS) mail potvrdila. Moderátor nedokázal potlačit údiv, že ho nemá policie, tedy ten mail. Jak to ví? Co ale z mailu plyne? Lochman tvrdil, že nic, protože se o něm dávno ví. Decroix vyjádřila pochybnosti o tom, zda to na ministerstvu spravedlnosti probíhalo, jak mělo. Ale musí to prošetřit, pokud bude ministryní. Zdá se, že všechno do té doby pohltí úplný chaos a hrůza.

Poslankyně Richterová (piráti) tvrdila, že ministři Blažek a Stanjura dostali už v roce 2024 oficiálně, v podobě dopisu, černé na bílém nabídku vyprat kriminální peníze s nabídkou odměny třiceti procent, aniž by upozornili policii. Na to pak navazuje celé další dění kolem přijetí miliardy od drogového dealera. Podle Richterové budou piráti hlasovat proti důvěře vládě, pokud Stanjura neodejde a pokud Decroix bude ministryní, ale prý to piráty mrzí, protože celá kauza nahrává ANO a SPD. Moderátor se případně zeptal, proč to nenahrává pirátům. Richterová na to neodpověděla, ale má zjevně jasno, že se tu kriminální peníze praly přes stát.

Decroix tomu chce čelit nezávislým auditem, veřejnou debatou o tom, jaké otázky by audit měl odpovědět, prý chce na ministerstvu nějakého nezpochybnitelného člověka, třeba bývalého soudce Ústavního soudu, jenže, říkám si, co když se zítra objeví nový mail? Moderátor se divil, že orgány činné v trestním řízení nechali onoho drogového dealera utéci do Asie. Schillerová si užívala, že „to“, tedy kauzu Blažek, ve které je stále větší chaos, prý vyšetřuje FBI, a moderátor kontroval, že tedy i FBI si nechala utéct toho kriminálníka do Asie.

Moderátor se taky ptal Lochmana na to, zda postoj STAN ke kauze není dán kšeftem mezi ODS a STAN: my jsme byli hodní v dozimetru, vy jste hodní dnes. Lochman to samozřejmě odmítl. Lochman taky tvrdil, že vláda nemá padnout kvůli mezinárodní situaci. Asi to myslel tak, aby se Putin mohl déle kochat mordováním demokracie u nás. Z celého pořadu bylo samozřejmě jasné, že potřebujeme mít jasno v základních faktech. Jasno by měla mít vláda, zejména premiér, právě už kvůli mezinárodní situaci. Kvůli bazální bezpečnosti státu. Výsledek vidíme. Takovou hodnotou je pro premiéra ve skutečnosti demokracie.

