Porovnejte odvahu Grety Thunbergové při její misi na pomoc Gaze s nečinností a spoluvinou západních vlád

10. 6. 2025

Madleen není „selfie jachta“. Je symbolem lidského soucitu ve světě, který se rozhodl odvrátit zrak, argumentuje Owen Jones



Představte si to: o víkendu se Británie – šokovaná rozsahem utrpení v Gaze – rozhodla obejít mezinárodní normy a instituce a využila své námořnictvo k dodání tolik potřebných potravin, kojenecké výživy a zdravotnického materiálu do přístavů v pásmu Gazy.



Představte si to: o víkendu se Británie – šokovaná rozsahem utrpení v Gaze – rozhodla obejít mezinárodní normy a instituce a využila své námořnictvo k dodání tolik potřebných potravin, kojenecké výživy a zdravotnického materiálu do přístavů v pásmu Gazy.

To se samozřejmě nestalo. Místo toho se symbolicky pokusit prolomit blokádu a upozornit na hrozící hladomor ponecháno aktivistům na lodi Madleen, kde byla i Greta Thunbergová. V pondělí brzy ráno loď údajně v mezinárodních vodách obsadili izraelští vojáci a posádku odvezli do izraelských přístavů, kde čeká na repatriaci. Právníci aktivistů konstatují, že se jedná o přehnaný zásah izraelských ozbrojených sil, ale posádka by měla považovat své zacházení za mírné. V roce 2010 izraelská armáda zaútočila na jinou flotilu s humanitární pomocí a zabila 10 aktivistů.



Od zveřejnění této zprávy se izraelská propagandistická mašinerie rozjela na plné obrátky a loď Madleen označila za „selfie jachtu“, což zopakovala i západní média. „Existují způsoby, jak doručit pomoc do pásma Gazy – a nepatří mezi ně selfie na Instagramu,“ prohlásilo bezostyšně izraelské ministerstvo zahraničí. Izrael o těchto způsobech ví velmi dobře, protože je systematicky blokuje.



Stojí za zmínku, že Koalice Freedom Flotilla – hnutí stojící za lodí Madleen – byla založena v roce 2010, tedy 13 let před 7. říjnem. Blokáda pohybu zboží a osob do a z Gazy trvá již téměř dvě desetiletí. Jak to vyjádřil poradce bývalého izraelského premiéra Ehuda Olmerta: „Cílem je uvalit na Palestince dietu, ale nenechat je umřít hlady.“



V roce 2012 izraelský deník Haaretz zveřejnil uniklý oficiální dokument, ve kterém vládní úředníci vypočítali minimální počet kalorií potřebných k tomu, aby člověk nezemřel hlady. Cílem bylo znepříjemnit život obyvatelům Gazy, aniž by došlo k celosvětovému pobouření kvůli masovému hladovění. Rok před 7. říjnem Světový potravinový program varoval před „katastrofální humanitární situací“ a upozornil, že přibližně polovina obyvatel Gazy žije v „vážné potravinové nejistotě“.



V posledních 20 měsících Izrael blokádu ještě zpřísnil. Dokonce i bývalý premiér Olmert, který byl po desetiletí členem strany Likud Benjamina Netanjahua, odsoudil svůj stát za páchání závažných válečných zločinů v rámci oficiální politiky. Například 10. října 2023 izraelský generál Ghassan Alian, který stál v čele izraelského vojenského oddělení údajně pověřeného humanitární pomocí, prohlásil, že „občané Gazy“ nesou kolektivní vinu a že „s lidskými zvířaty se zachází odpovídajícím způsobem. Izrael uvalil na Gazu totální blokádu. Žádná elektřina, žádná voda, jen zkáza. Chtěli jste peklo – dostanete peklo.“ To bylo jen jedno z mnoha prohlášení o zločinných a genocidních úmyslech, která nenechávala žádné pochybnosti o tom, co se chystá.



Západní státy se rozhodly tato varování ignorovat. V březnu 2024 napsal tehdejší britský ministr zahraničí David Cameron brutální dopis Alicii Kearnsové, své kolegyni z Konzervativní strany, která stála v čele zahraničního výboru Dolní sněmovny. Podrobně popsal několik způsobů, jakými Izrael brání dodávkám pomoci do Gazy, včetně záměrného neotevření dalších pozemních tras, jejich nedostatečné délky a zavedení nadměrných kontrolních požadavků. „Hlavními překážkami zůstávají svévolné odmítání ze strany izraelské vlády,“ vysvětlil, „a zdlouhavé celní odbavení, včetně opakovaných kontrol a omezených otevíracích hodin během dne.“ Britská pomoc financovaná z britských zdrojů čekala na schválení na hranicích téměř tři týdny, uvedl. Britská vláda však neuložila žádné sankce a pokračovala ve vyzbrojování státu, o kterém věděla, že úmyslně podrobuje civilní obyvatelstvo hladu.



Podle ProPublica v roce 2024 bylo odhaleno, že dva nejvýznamnější američtí odborníci na humanitární pomoc dospěli k závěru, že Izrael úmyslně blokuje dodávky potravin a léků do Gazy. Podle americké legislativy to mělo okamžitě vést k pozastavení dodávek zbraní – ale Bidenova administrativa tyto závěry neakceptovala. Možná o žádné z těchto zpráv nevíte, protože se jim dostalo jen velmi malého prostoru v západních médiích, která své publikum klamou ohledně genocidních záměrů a chování Izraele.



Jedna z definic genocidy podle úmluvy OSN z roku 1948 zní: „úmyslné vystavení skupiny podmínkám života, které mají za cíl její úplné nebo částečné fyzické zničení“. To přesně vystihuje to, co Izrael dělá v Gaze. Zabil 452 humanitárních pracovníků, systematicky zabíjel policisty pověřené ochranou humanitární pomoci, zničil infrastrukturu potřebnou k přepravě humanitární pomoci, zablokoval dodávky paliva a vody potřebné k přípravě jídla. Více než 95 % zemědělské půdy bylo izraelskými útoky znehodnoceno, 81 % orné půdy bylo poškozeno a 83 % rostlinstva bylo zničeno. Téměř veškerý skot a drůbež uhynul, produkce mléka je téměř zastavena.



Izrael kriminalizoval UNRWA, hlavní humanitární agenturu v Gaze, a před třemi měsíci na ni uvalil úplnou blokádu. Poté nahradil stávající humanitární struktury Gazskou humanitární nadací (GHF). Jejím účelem, jak prohlásil izraelský ministr financí Bezalel Smotrich, bylo umožnit vstup „minimálně nezbytného“, aby „svět nás nezastavil a neobvinil z válečných zločinů“. Zastavit co? Smotrich otevřeně prohlašuje, že Izrael vyžene všechny přeživší Palestince z Gazy. GHF nejenže poskytuje příliš málo a často nepoužitelnou pomoc, ale také zřídila pomocná centra na jihu, aby záměrně vyprázdnila sever Gazy. Izraelské jednotky pak opakovaně masakrovaly hladovějící Palestince a nahradily stávající humanitární struktury tím, co konzervativní poslanec Kit Malthouse nazval „střelnicí, jatkami“.





Madleen se nedostala k pobřeží Gazy. Její posádka však odhalila obscénnost, která odpudila západní občany, kteří jednoho dne donutí své vlády, aby přestaly být spoluviníky – a proto nakonec Izrael prohraje.





Zdroj v angličtině ZDE

