Velká Británie a další země oficiálně uvalily sankce na izraelské ministry kvůli válce v Gaze

10. 6. 2025

Izraelské jednotky zabily v úterý ráno dalších nejméně 17 Palestinců, kteří se pokoušeli dostat k místům distribuce potravin



Americká "Humanitární nadace pro Gazu" na žádosti o komentář okamžitě nereagovala. Izraelská armáda uvedla, že má informace o zraněných poté, co vystřelila varovné výstřely na „podezřelé osoby“ v oblasti Wadi Gaza, které její vojáci považovali za hrozbu. „Varovné výstřely byly vypáleny stovky metrů od místa distribuce pomoci, před jeho otevřením,“ uvedl mluvčí. Armáda uvedla, že počty zveřejněné místními zdravotními úřady neodpovídají informacím, které shromáždila.

Krajně pravicovým ministrům Itamaru Ben-Gvirovi a Bezalelu Smotrichovi budou zmrazeny účty a uložen zákaz cestování



Britská vláda formálně sankcionuje dva krajně pravicové izraelské ministry, Itamara Ben-Gvira a Bezalela Smotriche kvůli jejich chování během války v Gaze, informoval v úterý deník The Times.



Velká Británie se připojí k Kanadě, Austrálii, Novému Zélandu a dalším zemím, které zmrazily majetek a uvalily zákaz cestování na izraelského ministra pro národní bezpečnost Ben-Gvira – osadníka ze Západního břehu – a ministra financí Smotricha.



Minulý měsíc britská vláda pozastavila jednání o volném obchodu s Izraelem kvůli „závažné politice“ na Izraelem nelegálně okupovaném Západním břehu a Gaze, povolala na kobereček izraelskou velvyslankyni v Londýně a oznámila další sankce proti osadníkům na Západním břehu.



Britský ministr zahraničí David Lammy, který označil nedávnou ofenzivu Izraele za „temnou novou fázi tohoto konfliktu“, již dříve odsoudil výroky Smotriche o možném vyčištění a zničení Gazy a přesídlení jejích obyvatel do sousedních zemí.



V Dolní sněmovně Lammy obvinil izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, že „plánuje vyhnat obyvatele Gazy z jejich domovů do jižního cípu pásma a poskytnout jim jen zlomek pomoci, kterou potřebují“.



„Ministr Smotrich dokonce hovořil o ‚vyčištění‘ Gazy izraelskými silami, ‚zničení toho, co zbylo‘, a o ‚přemístění palestinských obyvatel do třetích zemí‘,“ řekl Lammy. „Musíme tomu říkat pravým jménem. Je to extremismus. Je to nebezpečné. Je to odpudivé. Je to monstrózní. A já to co nejdůrazněji odsuzuji.“



V reakci na sankce izraelský ministr zahraničí Gideon Sa'ar označil rozhodnutí o sankcích proti svým ministrům za „pobuřující“ a dodal, že příští týden bude o této záležitosti jednat s Netanjahuem, aby „rozhodli o naší reakci na toto nepřijatelné rozhodnutí“.



Izraelský krajně pravicový ministr pro národní bezpečnost Itamar Ben-Gvir vyjádřil nesouhlas s rozhodnutím britské vlády uvalit sankce na něj a ministra financí Bezalela Smotriche.



Ben-Gvir v prohlášení uvedl: „Přežili jsme faraóna, přežijeme i Keira Starmera. Budu i nadále pracovat pro Izrael a izraelský lid bez strachu a zastrašování!“



Dále přirovnal rozhodnutí Velké Británie k britskému politickému dokumentu z roku 1939, který omezoval židovskou imigraci do mandátního území Palestiny.





„Británie se již jednou pokusila zabránit nám osídlit kolébku naší vlasti a my jí to nedovolíme znovu,“ řekl Smotrich,. „Jsme odhodláni pokračovat v budování.“





Greta Thunbergová obvinila Izrael z únosu



Švédská aktivistka Greta Thunbergová obvinila Izrael z „únosu v mezinárodních vodách. Proti naší vůli nás dopravil do Izraele“ poté, co bezpečnostní síly zadržely loď s humanitární pomocí směřující do Gazy.



„Jedná se o další úmyslné porušení práv, které se přidává k seznamu nesčetných dalších porušení, kterých se Izrael dopouští,“ řekla 22letá Thunbergová novinářům po příletu na letiště Charlese de Gaulla v Paříži poté, co byla deportována z Izraele, a zdůraznila, že její vlastní zkušenost „není nic v porovnání s tím, čím procházejí Palestinci“.



Konvoj s pomocí dorazil do Libye na cestě do Gazy



Stovky pro-palestinských aktivistů účastnících se konvoje překročily v úterý tuniské hranice do Libye s cílem pokračovat na východ, dokud neprolomí izraelskou blokádu palestinského území, informuje agentura AFP.



Konvoj „Soumoud“, což v arabštině znamená „vytrvalost“, vyrazil z Tunisu v pondělí ráno. Konvoj tvoří 14 autobusů a 100 dalších vozidel, které přepravují stovky lidí.



Na videu zveřejněném na oficiální facebookové stránce organizátorů konvoje bylo slyšet účastníky skandovat „Odpor, odpor“ a „Do Gazy jdeme po milionech“. Konvoj plánuje zůstat v Libyi „maximálně tři nebo čtyři dny“, než překročí hranice do Egypta a bude pokračovat do Rafahu.



Organizátoři uvedli, že egyptské úřady dosud neposkytly povolení ke vstupu do země, ale konvoj obdržel „pozitivní“ informace. Organizátoři uvedli, že konvoj neveze do Gazy humanitární pomoc, ale jeho cílem je „symbolický čin“ prolomení blokády území, které Organizace spojených národů označila za „nejhladovější místo na Zemi“.

