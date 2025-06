Reportér CNN kafkovsky stažen z přímého přenosu od policie během protestů v Los Angeles

11. 6. 2025 / Fabiano Golgo

Následuje mistrovská ukázka byrokratického zastrašování zabaleného do procedurální zdvořilosti. Carroll se ptá přítomných policistů: "Nejsem zatčen, že ne, důstojníci?" Odpověď je příznačná: "Pouštíme vás, ale nesmíte se sem vrátit. Protože kdybyste se vrátil, půjdete s námi. Dobře, prosím?" Jeho "zadržení" se scvrklo na to, že byl odveden stranou, sepsány jeho údaje a vykázán z místa - vše pod implicitní hrozbou zatčení, kdyby se opovážil vrátit. Jeho zločin? Být akreditovaným novinářem, který informuje o protestu, který úřady zjevně chtěly vymazat z dohledu. CNN crew escorted away from protest zone by LAPD - YouTube Reakce na tento drobný projev státní moci byla okamžitá a výmluvná. Objeví se kolemjdoucí, představí se jako "Chris z New York Times" a nabídne Carrollovi videozáznam incidentu. "Máme vás natočeného. Kdybyste to později potřeboval, zavolejte do New York Times." Byl to projev mediální solidarity, ano, ale také okamžitý pokus zařadit tuto chvíli jako skandál vyžadující dokumentaci - potenciální přečin hodný shromažďování důkazů. Ta symbióza byla hmatatelná.Zpět ve studiu následovala ponurá pointa. Šéfanalytik CNN pro otázky vymáhání práva John Miller plynule přešel od Carrollovy zkušenosti k opravdovému problému, jak ho prezentují orgány činné v trestním řízení: "anarchistické skupiny a provokatéři, kteří se objeví a řeknou: 'No, mám blog, takže jsem novinář... i když jsem házel lahve a řval nadávky.'" Zadržení vysoce postaveného reportéra CNN v přímém přenosu se tak stává pouze nešťastným vedlejším produktem nutnosti "třídit lidi jednoho po druhém". Překročení pravomocí je přetaveno do narativu o nutné, byť občas neohrabané, rozlišovací schopnosti.Tady leží nepříjemná pravda skrytá pod tímto divadelním představením. Zatímco Carrollova krátká nepříjemnost je skvělým televizním materiálem a zdrojem oprávněného rozhořčení, slouží jako účinná rozptylovačka. Personalizuje a zjemňuje mnohem širší, brutálnější realitu odehrávající se těsně mimo záběr: federalizaci příslušníků Národní gardy proti vůli státu, pokračující razie ICE namířené proti zranitelným komunitám migrantů a normalizaci masových deportačních komand operujících v amerických městech.