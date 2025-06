Británie slíbila Ukrajině 100 000 dronů

11. 6. 2025

čas čtení 1 minuta

Británie desetinásobně zvýší dodávky dronů na Ukrajinu a do dubna 2026 poskytne 100 tisíc dronů. Vyplývá to ze stanoviska britského ministerstva obrany. Aby se zvýšila výroba dronů, investuje Londýn rekordních 350 milionů liber do jejich výroby britskými obrannými společnostmi. Investice do dronů budou směrovány ze 4,5 miliardy liber, které Londýn dříve vyčlenil na vojenskou podporu Kyjeva.