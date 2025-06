Export ruského benzínu klesl o polovinu

11. 6. 2025

čas čtení 3 minuty

Rusko prudce snížilo dodávky benzínu do jiných zemí. Vývoz po moři v květnu činil pouze 133 tisíc tun paliva. Meziročně se ukazatel snížil o 47 % a oproti dubnu o 63 %. Vyplývá to z průzkumu Centra pro cenové indexy (CDI), který byl přezkoumán RBC. V důsledku toho se v prvních pěti měsících roku 2025 vývoz benzínu po moři meziročně snížil o 3,3 % na 1,7 milionu tun. Rusko prudce snížilo dodávky benzínu do jiných zemí. Vývoz po moři v květnu činil pouze 133 tisíc tun paliva. Meziročně se ukazatel snížil o 47 % a oproti dubnu o 63 %. Vyplývá to z průzkumu Centra pro cenové indexy (CDI), který byl přezkoumán RBC. V důsledku toho se v prvních pěti měsících roku 2025 vývoz benzínu po moři meziročně snížil o 3,3 % na 1,7 milionu tun.

Hlavním důvodem květnového kolapsu vývozu bylo zastavení dodávek do Asie, ke kterému došlo v důsledku "nepříznivé cenové situace a silného rublu", tvrdí experti CCI. Zároveň v dubnu ruští vývozci prodali do Asie 156 tisíc tun benzínu. Vývoz ovlivnily také opravy v ropných rafinériích, které byly prodlouženy do konce měsíce. Opravy primárních rafinérských jednotek v rafinérii Komsomolsk, Ufaněftěchim a rafinérii Volgograd tak společně vedly k poklesu produkce benzínu o 72 tisíc tun oproti dubnu. Kromě toho, jak je uvedeno v přehledu CCI, poptávka po pohonných hmotách na domácím trhu sezónně vzrostla.

Klíčovým směrem dodávek benzínu zůstaly v květnu africké země. Vývoz pohonných hmot zde dosáhl 90 tisíc tun, což představuje meziroční nárůst o 90 % a meziměsíční nárůst o 17 %. Za prvních pět měsíců letošního roku bylo do Afriky odesláno 622 tisíc tun benzínu, což je o 3 % více než v roce 2024. Druhým směrem z hlediska dodávek byla Brazílie, kam bylo v květnu odesláno 41 tisíc tun benzínu, což je o 17 % více než o rok dříve.

Z údajů Centra pro ochranu informací vyplývá, že v roce 2025 se podle Vladimira Nikitina, odborníka z kvantitativní analytické agentury Siala, vyvážejí pouze dvě až čtyři lodě s benzínem měsíčně. "Na jaře nedošlo k žádným silným úderům ze strany UBPA na rafinérie a tato rizika byla jasně stanovena. Zásoby proto mohou být nadměrné, respektive vývoz může brzy vzrůst," dodal.

Benzín, na rozdíl od motorové nafty, není pro ruské ropné společnosti klíčovou vývozní komoditou, uvedl Sergej Frolov, řídící partner společnosti NEFT Research. "Objem zahraničních dodávek je relativně malý a vyváží se pouze přebytek toho, co nebylo dodáno na domácí trh, plus určité objemy benzínu, které nesplňují ekologickou třídu 5," vysvětlil.

Zároveň podle Michaila Jumajeva, profesora na vládní Finanční univerzitě, silná ruská měna snižuje příjmy vývozců v rublu, což činí domácí trh atraktivnějším pro ropné společnosti. "S ohledem na dokončení opravárenských prací v rafinériích, dostatečné zásoby benzínu na domácím trhu a nepřerušené dodávky zemědělcům v aktivním období zemědělských mechanizovaných polních prací se očekává, že se úroveň vývozu po moři zotaví," říká analytik CDI David Martyrosjan. Dodal, že to může být ovlivněno mimo jiné oslabením ruské měny na úroveň blízkou 100 rublů za dolar ve druhé polovině letošního roku.

Zdroj v ruštině: ZDE

0