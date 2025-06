Channel 4 News: Izraelci v pondělí vyvraždili dalších 14 vyhladovělých Palestinců ve frontě na mouku

9. 6. 2025

čas čtení 5 minut

Donucen dospět příliš rychle. Zemřel v 17 letech ve frontě na mouku a možná na trochu naděje pro svou zoufalou rodinu. Nyní je jednou z nejnovějších obětí, které přišly o život v místě, které rozdává potraviny.



„Můj synovec se stal mučedníkem. Co dostane jeho matka? Přinesl jsem ti mouku, nebo jsem ti přinesl mučedníka? Co máme dělat? Už toho máme dost!“

Moderátor, Channel 4 News, pondělí 9. června 2025, 19 hodin: Izraelské síly a místní ozbrojenci, kteří s nimi zřejmě spolupracují, opět zahájili palbu na Palestince směřující do distribučního centra potravin podporovaného USA. Ministerstvo zdravotnictví v Gaze uvedlo, že v pondělí brzy ráno bylo zabito 14 lidí. Izrael zadržel loď s aktivisty, kteří se snažili dostat do Gazy s humanitární pomocí a prolomit námořní blokádu. Na palubě lodi byla Greta Tunbergová a dalších 11 aktivistů, kteří byli všichni zadrženi a odvezeni do Izraele. Spojíme se nyní živě s Paulem McNamarou v Jeruzalémě.

Gaza health ministry reports 14 killed in attack near aid sitehttps://t.co/38IZtPN2AS — Channel 4 News (@Channel4News) June 9, 2025

Reportér: Dnes večer se zde v Jeruzalémě nemluví o žádné možnosti uklidnění situace. Mluví se o možnosti další eskalace. Víme, že právě teď se premiér Benjamin Netanjahu schází s bezpečnostními představiteli, aby projednali situaci v Íránu. Odpoledne hovořil s prezidentem Trumpem, který se snaží Írán přesvědčit, aby upustil od jaderného programu. Pokud však tato jednání nakonec selžou, Izrael může sehrát významnou roli v dalším vývoji.

Dnešní události se však odehrály v Gaze a naše reportáž obsahuje znepokojivé záběry od samého začátku.













Podle palestinských očitých svědků dnes ráno při incidentu poblíž jižního města Rafah zemřelo 14 lidí. Izraelské síly a spojenci z řad místních ozbrojenců stříleli do davu, což však nemůžeme ověřit, protože Izrael neumožňuje nezávislým novinářům vstup do Gazy.

Podle palestinských očitých svědků dnes ráno při incidentu poblíž jižního města Rafah zemřelo 14 lidí. Izraelské síly a spojenci z řad místních ozbrojenců stříleli do davu, což však nemůžeme ověřit, protože Izrael neumožňuje nezávislým novinářům vstup do Gazy.





„Střelba a smrt. Kdo nespadne na zem, zemře. Někteří lidé dostali potraviny, jiní ne."





Reportér: Proč se tyto incidenty stále opakují?





Izraelský poslanec: Je to velmi nešťastné a nemělo by se to stávat. Musíte vědět, že právě na těchto místech a z těchto platforem se distribuuje veškerá humanitární pomoc, a dělá to Izrael. Čtyři místa. Myslím tím, že to udělali izraelští vojáci, zatímco bojovali s teroristy. Chrání humanitární pomoc, kterou mimochodem poskytuje Izrael.





Reportér: Ale nemáte obavy, že tam máte velmi dobře vycvičenou, velmi dobře vyzbrojenou armádu, a přesto se do křížové palby dostávají civilisté?





Izraelský poslanec: Proto by se válkám mělo předcházet. Proto 7. října Izrael vyhlásil válku Gaze. To Gaza přišla do Izraele.





Reportér: Včera v Gaze, což je v této válce vzácnost, Izrael dovolil malé skupině vybraných novinářů na krátkou dobu připojit se k izraelským silám uvnitř Gazy. V tunelech pod evropskou nemocnicí v jižním městě Khan Yunis izraelská armáda oznámila, že lokalizovala a identifikovala tělo Mohammeda Sinwara, vojenského vůdce Hamásu.





Izraelský dústojník: „Je to však další příklad cynického jednání Hamásu. Využívání civilistů jako lidských štítů, využívání civilní infrastruktury, nemocnic, znovu a znovu nacházíme infrastrukturu, kterou bychom dnes raději neviděli. Raději bych neútočil na nemocnice, které jsou naším cílem. Je pro nás velkým úspěchem, že bojujeme na okraji nemocnice a kolem ní bez škod.





Koalice Freedom Flotilla Coalition tvrdí, že chtěli doručit pomoc a zvýšit povědomí. Izrael tvrdí, že jim šlo spíše o selfie na Instagram.





Nejde jen o nákladní vozy, které se snaží dostat k lidem v nouzi. Dnes ráno izraelské síly zadržely na palubě lodi 12 aktivistů, včetně švédské klimatické aktivistky Grety Thunbergové.Ve městě Džabalia se však nemyslí na to, jaká pomoc se tam dostane, ale jen na to, jak se odtud dostat. Dnes odpoledne dostali od izraelské armády rozkaz k evakuaci. Dnes večer je tak ještě více lidí, kteří nevědí, kdy se vrátí domů, nebo jestli se vůbec budou mít kam vrátit.