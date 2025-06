Pitva jedné redakce: Vražda Washington Postu

12. 6. 2025 / Fabiano Golgo

čas čtení 3 minuty

To, co se včera stalo na adrese 1301 K Street ve Washingtonu, nebyla pouhá výměna šéfů. Byl to slavnostní pohřeb. Jmenování Adama O’Neala šéfredaktorem rubriky názorů deníku The Washington Post je náhrobním kamenem nad hrobem novin, jež kdysi symbolizovaly boj proti zvůli moci. Příčina smrti? Majitelské udušení. Vrah? Jeff Bezos, majitel. Miliardář – jehož jmění vyrostlo z elektronického obchodu, nikoli z žurnalistiky – se po šeptandách v Bílém domě rozhodl přeprogramovat intelektuální mozek historických novin. Jeho předpis? „Osobní svobody a volné trhy“. Ušlechtilá slova, jistě. Ale v kontextu roku 2025, za druhého funkčního období Donalda Trumpa, zní jako heslo přísahy věrnosti jedinému správnému myšlení autoritářského neoliberalismu.Podívejte se na chronologii zločinu:



Únor 2025: Bezos vynese rozsudek. David Shipley, šéf názorové rubriky, odmítne být popravčím a rezignuje. Eugene Robinson, držitel Pulitzerovy ceny, opouští loď. Principy se neprodávají.



Květen 2025: Redakci názorů dostává „štědrou nabídku“ dobrovolných odchodů. Nešlo o restrukturalizaci. Šlo o nucený exodus těch, kdo nechtěli přísahat věrnost novému krédu.



11. června 2025: Na scénu přichází Adam O’Neal (33), bývalý redaktor The Economist a The Dispatch. Mladý. Snad brilantní. Ale jeho nástupní projev – „zásadní optimismus“, „žádná kázání“, „být průvodcem“ – je pohřebním chorálem intelektuální rozmanitosti.



Will Lewis, generální ředitel Postu, naléhá: „nejde o stranickou příslušnost, jde o nadčasové americké hodnoty“. Jazyková perverze! Když magnát po konzultacích s prezidentem, jenž tisk nazývá „nepřítelem lidu“, vnucuje ideologickou linii, není to žurnalistika. Je to strategická podřízenost. Je to proměna majáku Watergatu v poddajného lokaje moci.



Co Bezos nechápe – nebo čím pohrdá – je to, že Washington Post nikdy nebyl „obsahovou platformou“. Byl živým organismem, ekosystémem nesouzvučných hlasů. Jeho prestiž vyrostla z konstruktivního střetu: progresivisté, konzervativci, libertariáni, sociální demokraté debatující o hlubokém smyslu svobody, ne o jejím dogmatickém zúžení. Robinson, Colbert King, Ruth Marcus: byli póly magnetického pole přitahujícího protichůdné názory. O’Neal, byť sebevíc dobře míněný, je správcem ideologické monokultury.



Rozsudek je vepsán:



Článek 1: Veřejné mínění nebude rušeno nepohodlnými analýzami nerovností či selhání trhu.



Článek 2: Debata o svobodě vyloučí jakoukoli zmínku o její neslučitelnosti s autoritářstvím.



Článek 3: Redakce bude „prostorem optimismu“. Kritické myšlení bude nanejvýš tolerováno jako poznámka pod čarou.



Washington Post bude dál tisknout noviny. Dál získávat ceny. Ale přestal být Postem Bradleeho, Grahamové, Woodwarda a Bernsteina. Je nyní „Bezosovými novinami“ – luxusním produktem pro elity, jež si pletou ekonomickou svobodu s demokracií.



Poslední zápis do protokolu o pitvě:

Příčina smrti: Udušení majitelským zásahem.

Přiznaný vrah: Jeff Bezos.

Spolupachatel: Tichá zbabělost těch, kdo soudí, že přežít v impériu má větší cenu než důstojnost řemesla.



Svobodný americký tisk dnes zemřel. Ne kulkou, ale bankovním převodem. Zbývá jen zjistit, zda jeho poslední strany poslouží alespoň jako úmrtní list země, jež vyměnila První dodatek Ústavy za přikývnutí od Mar-a-Laga.