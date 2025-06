Haaretz: 64 % Izraelců nevidí potřebu dalšího informování o utrpení obyvatel Gazy

11. 6. 2025

čas čtení 4 minuty



Čtyřicet jedna procent respondentů průzkumu aChord Center Hebrejské univerzity uvedlo, že reportáže místních televizních stanic 12 a 13 jsou zaujaté ve prospěch Palestinců v Gaze; 64 procent se domnívá, že v enklávě „nejsou žádní nevinní lidé“.

Poll finds that 64 percent of Israelis see no need for more reporting on Gazans' sufferings https://t.co/DkzB9GomR0 — Haaretz.com (@haaretzcom) June 10, 2025 Reportéři a redaktoři hlavních izraelských zpravodajských médií již vícekrát, zejména v soukromých rozhovorech, přiznali, že jejich zaměstnavatelé jim nedovolují prezentovat humanitární krizi v Gaze a utrpení tamního obyvatelstva v důsledku války, kterou tam vede Izrael. Nyní, rok a osm měsíců po válce, kterou 7. října zahájil Hamas, mohou výsledky průzkumu veřejného mínění provedeného centrem aChord při Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě pomoci vysvětlit rozhodnutí o maximálně sporadickém informování o situaci v Gaze v izraelských médiích. l. Nyní, rok a osm měsíců po válce, kterou 7. října zahájil Hamas, mohou výsledky průzkumu veřejného mínění provedeného centrem aChord při Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě pomoci vysvětlit rozhodnutí o maximálně sporadickém informování o situaci v Gaze v izraelských médiích.



Podle průzkumu, který provedli Dr. Boaz Cherki a Lee Aldar, 64 procent Izraelců se domnívá, že místní média informují o Gaze vyváženě a že není třeba prezentovat širší obraz situace civilistů v Gaze. Mezi respondenty, kteří hlasovali pro strany současné vládní koalice, tento názor podpořilo 89 procent, zatímco mezi respondenty, kteří hlasovali pro opoziční strany, to bylo pouze 44 procent. Padesát šest procent z druhé skupiny uvedlo, že by měl být poskytnut širší obraz.



Čtyřicet jedna procent všech respondentů uvedlo, že zprávy na dvou hlavních komerčních stanicích, kanálech 12 a 13, jsou zaujaté ve prospěch obyvatel Gazy, zatímco 37 procent uvedlo, že zpravodajství o tomto tématu je vyvážené, a 21 procent uvedlo, že je zaujaté proti obyvatelům Gazy.



Mezi voliči vládnoucích koaličních stran plných 79 procent uvedlo, že obě stanice jsou zaujaté ve prospěch obyvatel Gazy, zatímco pouze 12 procent voličů opozičních stran sdílelo tento názor. (Padesát pět procent voličů opozičních stran uvedlo, že stanice informovaly o tomto tématu vyváženě, a 32 procent uvedlo, že byly zaujaté proti obyvatelům Gazy).



Samostatná, dřívější studie politické komunikace, kterou provedla Dr. Ayala Panievsky ve spolupráci s City St. George's, University of London a izraelským Molad - Centrem pro obnovu izraelské demokracie, zjistila téměř úplnou absenci informací o civilních obětech v Gaze ve zpravodajství Channel 12 během prvních šesti měsíců války.



V průzkumu aChord bylo 39 % respondentů toho názoru, že Channel 14, který je obecně považován za stanici podporující premiéra Benjamina Netanjahua, podával vyvážené zpravodajství o Gaze. Padesát šest procent dotázaných uvedlo, že Channel 14 je zaujatý proti obyvatelstvu Gazy, a 5 procent uvedlo, že je zaujatý ve prospěch obyvatel Gazy. Při analýze na základě volebního chování respondentů 73 procent voličů vládních koaličních stran uvedlo, že zpravodajství Channel 14 je v této otázce vyvážené, zatímco u voličů opozice to bylo téměř 11 procent.



Kanál 14 systematicky označoval všechny zabité v Gaze za teroristy; v několika případech chválil zabíjení civilistů nebo ubližování nevinným lidem. Nedávná petice podaná u Nejvyššího soudu konstatuje, že stanice denně vysílala výzvy k genocidě a podněcování k páchání válečných zločinů.



Další otázka v průzkumu aChord se týkala toho, do jaké míry respondenti souhlasí s tvrzením, že „v Gaze nejsou žádní nevinní lidé“. Šedesát čtyři procent s tímto tvrzením do značné míry souhlasilo (na stupnici od 1, což znamená úplný nesouhlas, do 6, což znamená úplný souhlas). Mezi příznivci vládní koalice s tímto tvrzením do značné míry souhlasilo 87 procent. Mezi příznivci strany Avigdora Liebermana Yisrael Beiteinu a dalšími pravicovými voliči, kteří koalici nepodporují, souhlasilo 73 %. Mezi voliči středových stran to bylo 67 %, zatímco mezi levicovými voliči souhlasilo 30 %. Mezi arabskými izraelskými respondenty nesouhlasilo 92 % (což znamená, že svůj souhlas ohodnotili na stupnici od 1 do 3).



Pokud jde o názor Izraelců na zahraniční média (pro účely průzkumu se jednalo o CNN a BBC), 69 % respondentů uvedlo, že jsou zaujatá ve prospěch Palestinců v Gaze. I na otázku týkající se Fox News, která je identifikována s americkou pravicí, polovina respondentů (a 67 % voličů koaličních stran) odpověděla, že je zaujatá ve prospěch obyvatel Gazy.





Sedmdesát sedm procent respondentů uvedlo, že světové veřejné mínění ohledně Izraele je velmi důležité nebo do určité míry důležité – v této otázce se shodli voliči koaličních stran (64 procent) i opozice (65 procent).





Zdroj v angličtině ZDE

