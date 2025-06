Co zatím víme o havárii letu Air India 171

12. 6. 2025

Osobní letadlo směřující do Londýna Gatwick havarovalo krátce po vzletu z Ahmedabadu



Co se stalo?



Osobní letadlo Air India směřující do Londýna Gatwick s více než 240 lidmi na palubě havarovalo krátce po vzletu ze severozápadního indického města Ahmedabad.



Let Air India 171, Boeing 787-8, známý také jako Dreamliner, vyslal po vzletu tísňový signál letové kontrole. Podle webové stránky Flightradar24 byl signál ztracen několik sekund po vzletu, když letadlo dosáhlo výšky 625 stop (asi 200 metrů).



Letadlo se zřítilo v obytné čtvrti Meghani Nagar krátce po startu v 13:38 místního času.



Záběry zveřejněné na sociálních sítích ukazují, jak letadlo rychle ztrácí výšku – s nosem nahoru – než narazilo do budovy a explodovalo v ohnivé kouli.





Záběry z blízkosti místa nehody ukazují kouř stoupající z místa, kde letadlo narazilo do budovy sloužící jako ubytovna pro lékaře pracující v místních nemocnicích.





Trosky letadla byly rozmetány v okruhu několika set metrů od místa nárazu.









Co víme o obětech?





O jaký typ letadla se jednalo?

Společnost Boeing se již více než šest let snaží zotavit po havárii letu Lion Air 610, letadla typu Boeing 737 Max 8, které se několik minut po startu z Jakarty zřítilo do Jávského moře u pobřeží Indonésie a zahynulo všech 189 lidí na palubě. O pět měsíců později havaroval let 302 společnosti Ethiopian Airlines, Boeing 737 Max 8, po startu z Addis Abeby, přičemž zahynulo 157 cestujících a členů posádky.





Air India uvedla, že na palubě bylo 242 lidí, včetně dvou pilotů a 10 členů palubního personálu. Podle letecké společnosti bylo mezi nimi 169 indických občanů, 53 Britů, sedm Portugalců a jeden Kanaďan.Počet obětí dosáhl podle místního času ve čtvrtek večer přibližně 294, včetně lidí na zemi, uvedl pro agenturu Reuters Vidhi Chaudhary, policista ze státní policie.Chaudhary uvedl, že policie našla jednoho přeživšího z letadla, který seděl na sedadle 11A vedle nouzového východu, a dodal, že v nemocnici mohou být další přeživší.787 Dreamliner je širokotrupé dvoumotorové letadlo, které bylo uvedeno na trh v roce 2011. Podle Flightradar24 bylo dodáno více než 1 000 kusů desítkám leteckých společností. Tento model je ceněn pro svou nižší spotřebu paliva a tišší provoz než typy, které nahradil. Podle databáze Aviation Safety Network je čtvrteční havárie první, při které byl zapojen Boeing 787.O možných příčinách zatím nebyly zveřejněny žádné oficiální informace, ale konzultant pro leteckou bezpečnost John Cox řekl agentuře Associated Press, že jednou z otázek, kterou si vyšetřovatelé budou klást, je, zda bylo letadlo správně nastaveno pro let.Cox zdůraznil, že je příliš brzy na jakékoli závěry, ale řekl, že zrnité snímky letu naznačují, že jednou z oblastí vyšetřování bude pravděpodobně to, zda byly při pokusu o stoupání letadla v správné poloze sloty a klapky.V letectví jsou statisticky nejčastější nehody při přistání nebo vzletu. Expert na bezpečnost letectví řekl BBC, že počasí bylo v té době stabilní a jasné. Bylo ale horko.