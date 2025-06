Trump zase lže - snaží se připsat si zásluhy za izraelský útok na Írán, který předtím veřejně odsoudil

13. 6. 2025

čas čtení 5 minut





Rozporuplná reakce USA, prezident tvrdí, že byl plně informován o plánech na to, co Marco Rubio nazval „jednostrannou akcí“



Donald Trump se pohybuje na tenkém ledě, když tvrdí, že byl plně informován o plánech Izraele na masivní letecké údery proti Íránu, a zároveň se nadále distancuje od těchto úderů a popírá, že by Washington hrál v přípravách jakoukoli aktivní roli, informuje Andrew Roth.



Bílá dům rychle změnil svůj postoj, když Marco Rubio nejprve popsal izraelský útok jako „jednostrannou akci“, zatímco Trump v pátek ráno prohlásil, že byl o operaci plně informován a že se odehrála na konci 60denní lhůty, kterou dal Íránu na „dohodu“ ohledně jeho jaderného programu. Donald Trump se pohybuje na tenkém ledě, když tvrdí, že byl plně informován o plánech Izraele na masivní letecké údery proti Íránu, a zároveň se nadále distancuje od těchto úderů a popírá, že by Washington hrál v přípravách jakoukoli aktivní roli,Bílá dům rychle změnil svůj postoj, když Marco Rubio nejprve popsal izraelský útok jako „jednostrannou akci“, zatímco Trump v pátek ráno prohlásil, že byl o operaci plně informován a že se odehrála na konci 60denní lhůty, kterou dal Íránu na „dohodu“ ohledně jeho jaderného programu.





„Dnes je 61. den,“ napsal na Truth Social. „Řekl jsem [Íránu], co má dělat, ale oni to prostě nedokázali.“





Trumpův přístup představuje dynamiku „hodný policajt, zlý policajt“ ve vztahu k Benjaminu Netanjahuovi, izraelskému premiérovi, s nímž má notoricky konfliktní vztah. Americký prezident se nyní snaží prezentovat izraelské údery, které ve čtvrtek veřejně odmítl, jako prostředek k pokračování snah o přesvědčení Íránu k jednání.





Ale nesourodá reakce USA na údery, včetně čtvrtečního večerního prohlášení Rubia, spěšné evakuace některých amerických pracovníků z regionu a nejednoznačnosti ohledně toho, zda USA poskytly zpravodajské informace nebo se aktivně zapojí do obrany Izraele před pravděpodobným protiútokem, vyvolala otázky, zda Izrael nepředběhl Trumpovu administrativu a Washingtonu předložil hotovou věc.

USA mohly tyto bombardéry B-2 a B-52 použít k útoku na centrum obohacování uranu ve Fordow, které se nachází hluboko pod zemí a které zřejmě nebylo zasaženo při pátečních ranních útocích. Stále nepoškozené centrum představuje důležitou součást íránského jaderného programu, která nebyla zničena – alespoň v první vlně izraelských útoků.





Zdroj v angličtině ZDE

„Měli by nyní usednout k jednacímu stolu a uzavřít dohodu, než bude příliš pozdě,“ řekl.„Vsadili na prezidenta Trumpa,“ řekl Elliott Abrams, bývalý diplomat a vedoucí pracovník pro studium Blízkého východu v Radě pro zahraniční vztahy, který naznačil, že Izrael tlačil na údery, zatímco Trumpova administrativa se snažila udržet diplomatickou cestu. „Izraelci zaútočili a dnes to Trump označil za ‚vynikající‘.“Zatímco Izrael zjevně předem informoval Spojené státy o útoku, tvrzení izraelských státních médií, že útok byl s USA plně koordinován, jsou předmětem spekulací: byl Trump skutečně pro, nebo se v pátek přeorientoval, aby mohl útoky prezentovat jako součást soudržné strategie?Ve čtvrtek v prohlášení z Východního sálu Bílého domu Trump uvedl, že údery na Izrael by mohly „zničit“ jeho diplomatické úsilí o vyjednávání s íránským vedením a řekl, že „nechce, aby k nim došlo“. Obhájil své rozhodnutí zahájit evakuaci personálu, protože úder „mohl klidně přijít“.„USA začaly dobrovolně evakuovat nepodstatný personál ve středu, pouhých 24 hodin předem, což není dost času na to, aby se lidé dostali do bezpečí,“ uvedla Rosemary Kelanic, ředitelka pro Blízký východ v think tanku Defense Priorities, který prosazuje umírněnější zahraniční politiku USA. „Otázka pro mě tedy zní: co prezident věděl a kdy to věděl?“V pátek Trump řekl Wall Street Journal, že útok pro něj nebyl překvapením: „Varování? Žádné varování nebylo. Věděli jsme, co se děje.“ Naznačil také, že byl informován o budoucích plánech Izraele a napsal, že „další již plánované útoky“ budou „ještě brutálnější“.Vysocí izraelští představitelé také začali informovat média, že Trump pouze předstíral, že je proti izraelskému útoku, a že ve skutečnosti měli „zelenou“ pro útok. Kelanic a další však poznamenali, že Izrael možná hledá způsob, jak zatáhnout USA do války.V každém případě je pochybné, že by Izrael mohl útok připravit v uplynulém týdnu bez vědomí USA.Úředníci z Defense Intelligence Agency a dalších zpravodajských agentur museli vidět přípravy na letecký úder – zahrnující více než 200 izraelských stíhaček útočících na více než 100 cílů po celém Íránu – a pravděpodobně pochopili, že Izrael plánuje velký útok proti Teheránu.Ve čtvrtek pozdě večer úředníci americké administrativy sdělili Fox News, že USA v posledních týdnech doplnily zásoby raket pro izraelské protiletadlové baterie Iron Dome v přípravě na očekávaný protiútok.USA v posledních týdnech nasadily bombardéry B-52 na svou leteckou základnu na odlehlém ostrově Diego Garcia v Indickém oceánu, kde jsou od konce března také rozmístěny bombardéry B-2. Bombardéry B-2 rozmístěné na této základně se letos zúčastnily leteckých úderů proti húsijským rebelům v Jemenu, ale základna by také sloužila jako výchozí bod pro letecké údery proti Íránu, pokud by se USA zapojily do konfliktu.Existují však i jiná vysvětlení pro dodávku protiletadlových raket pro Iron Dome, zejména po bezprecedentní salvě balistických raket, které Írán loni vystřelil na Izrael.