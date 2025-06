Nová pravidla pro veterány v USA: „Nejsi ženatý? Volíš demokraty? Léčbu si nezasloužíš.“

Tento krok přichází na základě lednového exekutivního příkazu prezidenta Donalda Trumpa, který nese poetický název „Ochrana žen před genderovou ideologií a obnova biologické pravdy v americké vládě“. Co se za tímto titulem skrývá v praxi? Především legalizace diskriminace, tentokrát dokonce i v tak citlivé oblasti, jakou je zdravotní péče o veterány.



Dříve měla pravidla VA jasně stanoveno, že personál nesmí diskriminovat pacienty na základě věku, rasy, pohlaví, náboženství, národnosti, politických názorů, rodinného stavu nebo členství v odborech. Nyní? Některé z těchto bodů – například politická příslušnost a rodinný stav – byly ze seznamu jednoduše vyškrtnuty.



Etika? To se teď nenosí. Američtí odborníci na lékařskou etiku mluví o „alarmujícím porušení základních principů zdravotní péče“. Nová pravidla vytvářejí prostor pro situace, kdy lékař odmítne ošetřit pacienta jen proto, že měl na klopě placku s nápisem „Volím Bidena“ nebo se na sociálních sítích kriticky vyjádřil o republikánském senátorovi. Je to politická čistka na nemocničním lůžku.





Aby toho nebylo málo, pravidla se nevztahují jen na pacienty, ale i na samotný zdravotnický personál. Lékaři, sestry nebo třeba zubaři mohou být nyní odmítnuti při přijímacím pohovoru do zaměstnání na základě své politické příslušnosti, rodinného stavu nebo odborové činnosti.



Je těžké nevzpomenout na historické paralely, kdy politická loajalita byla klíčem nejen ke kariéře, ale i k základním lidským právům.



Zdravotnictví podle Trumpa: loajalita před diagnózou: jde o další krok v dlouhodobém trendu politizace státních institucí.



V zemi, která si ráda dává na auta nálepky „Support Our Troops“, je to tragikomický paradox. Podpora vojáků? Ano – ale jen pokud volili správně.