Senátor Kaine: USA nemohou jít do války bez hlasování

19. 6. 2025

čas čtení 2 minuty

Nová rezoluce amerického zákonodárce by zabránila použití vojenské síly proti Íránu bez souhlasu Kongresu. V době, kdy Izrael a Írán pokračují ve výměně úderů a zvyšují tak pravděpodobnost dalšího velkého konfliktu v regionu, senátor Tim Kaine (D - Va.) předkládá rezoluci o válečných pravomocích, která by před jakýmkoli použitím americké vojenské síly proti Íránu, s výjimkou případů sebeobrany, vyžadovala debatu a hlasování v Senátu, informuje Stavroula Pabst.

„Není v zájmu naší národní bezpečnosti vstoupit do války s Íránem, pokud tato válka není absolutně nezbytná k obraně Spojených států,“ uvedl Kaine při představení návrhu zákona. „Jsem hluboce znepokojen tím, že eskalace mezi Izraelem a Íránem by mohla Spojené státy rychle vtáhnout do dalšího nekonečného konfliktu.“

Kaine, který je členem senátních výborů pro ozbrojené síly a zahraniční vztahy, dodal: „Americký lid nemá zájem posílat vojáky do další nekonečné války na Blízkém východě. Toto usnesení zajistí, že pokud se rozhodneme vystavit muže a ženy v uniformách újmě, proběhne patřičná debata a hlasování v Kongresu.“

Návrh zákona může být projednán v Senátu po uplynutí 10 kalendářních dnů.

Senátor Bernie Sanders (I-Vt.) zveřejnil v sobotu na X, že předloží návrh zákona, který by bez souhlasu Kongresu zablokoval použití federálních prostředků na nasazení vojenských sil proti Íránu, opět s výjimkou případů, kdy by USA jednaly v sebeobraně.

Prezident Trump v neděli uvedl, že „je možné“, že se USA zapojí do probíhající izraelské ofenzívy proti Íránu, kterou Izrael zahájil údery namířenými proti íránským jaderným zařízením, předním vědcům a vysokým vojenským představitelům. USA, které daly Izraeli „zelenou“ k útoku na Írán, pomáhají Izraeli sestřelovat íránské balistické rakety a drony. USA také v reakci na údery přesouvají své vojenské zdroje na Blízký východ.

Íránský ministr zahraničí v neděli uvedl, že izraelský útok na Írán by se nemohl uskutečnit „bez souhlasu a podpory Spojených států“, a vysvětlil, že íránští představitelé nevěří opakovaným tvrzením USA o neúčasti na izraelském útoku.

V roce 2020 Kaine podobně vedl rezoluci o válečných pravomocích vůči Íránu, která měla zabránit vojenskému zapojení do nepřátelských akcí proti Íránu bez souhlasu Kongresu; rezoluce prošla Senátem s podporou obou stran, ale následně byla vetována prezidentem Trumpem.

Celý text v anglickém originále https://responsiblestatecraft.org/kaine-iran/

