V jaké kondici je Trump, který se vysmíval Bidenovi, že je "Sleepy Joe"?

19. 6. 2025 / Jiří Hlavenka

čas čtení 2 minuty

Na zasedání G7 mluvil Trump zcela nekoherentně a z cesty, při jednáních usínal a zřejmě se počurává. Nepřipomíná vám to něco?

Je možné, že měl jenom slabou chvilku; v 79 letech na to má nárok - ale samozřejmě zlomyslně lze říci, že přesně s tímto útočil na Joe Bidena čtyři roky, takže se mu to vrací.

Na jednání G7 dle očitých svědků hovořil Trump ještě nekoherentněji a zcela mimo probíraná témata než dříve. Dle svědků byl bledý a letargický, špatně vyslovoval a věty opouštěl v polovině sdělení. Dle svědků z místa setkání "byl cítit", takže zřejmě trpí i inkontinencí; kamery jej zachytili, jak při jednáních podřimuje. Z briefingu s novináři, kdy Trump zcela zabloudil v odpovědích jej nakonec vysekal (jaká ironie) nový premiér Kanady Mark Carney, když zdvořile dotazování jako předsedající ukončil. Trump pak označil Velkou Británii za člena EU a nakonec z G7 odjel předčasně (jeho místo u stolu bylo pak poskytnuto Zelenskému, což je taky docela pěkná ironie a políček Trumpovi, který - zcela mimo mísu - na G7 vykládal, jaká byla chyba, že Rusko bylo vyhozeno z G8 (!!), a že samozřejmě "kdyby on byl prezident tehdy, tak by se to nestalo" atakdále. Jeho lísání se k Putinovi už překonává všechny meze). Samozřejmě jeho servis z Bílého domu označil jeho vystoupení - jako vždy - za ohromující úspěch, prý tam podepsal "big deal" (nic takového se nestalo). Jeho osobní lékař jej označuje za "fully fit", tedy bezchybný zdravotní stav - což je samozřejmě u 78-leté osoby nesmysl, v tomto věku není "fully fit" nikdo. No, já si ještě dobře pamatuju doby gerontských bolševických vůdců, kteří se svého času střídali jak figurky na orloji (Brežněv, Černěnko, Andropov) a média samozřejmě také hlásala skvělý fyzický i duševní stav těchto "titánů". Je to jako přes kopírák. Ke stavu Trumpa na jednání G7 v angličtině zde.

